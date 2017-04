«Hopp de Bäse»-Moderator Kurt Zurfluh ist tot

Der bekannte Moderator und Sportjournalist Kurt Zurfluh ist tot. Er starb am Samstag im Alter von 67 Jahren auf einer Reise in Kuba. Das teilte SRF unter Berufung auf Angehörige von Zurfluh in einem im Internet aufgeschalteten Communiqué mit.

Zurfluh starb gemäss den Angaben an einem akuten Herzversagen. Er war seit 1970 und bis vor wenigen Jahren in vielen Funktionen für das Schweizer Radio und Fernsehen – heute SRF – tätig.

Begonnen hatte Kurt Zurfluh seine Karriere im Regionaljournal Zentralschweiz des damaligen Radio DRS. Am Fernsehen präsentierte er das «sportpanorama» und «sportaktuell». Sechs Jahre lang, von 1996 bis 2012, war er Moderator der bekannten Volksmusiksendung «Hopp de Bäse».

Im Juli 2012 ging er nach 270 Mal «Hopp de Bäse» in Pension. Videobilder auf der Webseite von SRF zeigen, wie eine grosse Schar Volksmusikanten den sichtlich gerührten Zurfluh mit der «Steiner Chilbi» am Seeufer in seinem Wohnort Weggis LU verabschiedet. Das Publikum gibt ihm eine Standing Ovation.

2014 gab Zurfluh ein Comeback am Bildschirm: Er übernahm die Sendung «unterwegs» des Zentralschweizer Fernsehsenders Tele 1. (sda)