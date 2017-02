Komik mit Schuss und Gift

Schräg heisst nicht scheps! Der neue «Tatort» aus Weimar ist zwar eine Art «Punch and Judy»; ein abgedrehtes Krimi-Kasperlitheater mit überzeichneten Figuren, klamaukig orchestrierten Splatterszenen und einem Plot jenseits jeder Wahrscheinlichkeit. Aber die Posse passt: Dieses blutrünstige und zugleich bizarr-boulevardeske Etwas schafft es, eine krasse Comedy der kleinen Leute zu sein, die bei Krisen immer als erste dran glauben müssen – und ausserdem eine knallige Persiflage aufs klassische Whodunnit-Drama. Der Titel «Der scheidende Schupo» spricht Bände.

Da hats einer also auf einen einfachen Schutzpolizisten abgesehen, den Schupo namens Lupo – so wird Ludwig Maria Pohl im Kommissariat von allen genannt. Wie der Berliner Schauspieler Arndt Schwering-Sohnrey dieses Bündel aus geistiger Schlichtheit, Herzensgüte und grotesker Besessenheit in die Uniform packt: alle Achtung. Lupo versieht stets brav seinen Dienst und pflegt zudem im Nebenberuf seine drei Leidenschaften: erstens Kira (Nora Tschirner), die Kommissarin von der Mordkommission, die aber dummerweise ihrem Kommissars- und Bettgespan Lessing (Christian Ulmen) treu ist und mit ihm ein Kind hat; zweitens Trinkschokolade aus diesen praktischen kleinen Kartons; drittens die Rosenzucht.

Daher kann Lupo selbst im Schock das berühmte Rosengedicht des barocken Mystikers Angelus Silesius aufsagen. Aber keine Antwort hat er auf die Frage, wer in seinem Rosengarten die Bombe verbuddelt hat, von der seine Ex zerfetzt wurde; und wer ihm das tödliche Gift Rizin verabreicht hat, an dem er jetzt langsam, aber sicher zugrundegeht. Zwei Tage hat er noch zu leben.

Irre Haken

Kira und Lessing entdecken derweil im Gestrüpp von Eifersucht und Gier etliche Verdächtige: Da sind etwa die zwei Schwestern, denen die Porzellanfabrik gehört, die so toll nicht mehr läuft (ein Anlass für starke Bilder aus der Weimarer Porzellanmanufaktur). Lupos Mutter hatte dort gearbeitet, und vermutlich hat der kürzlich verunglückte Porzellan-Patriarch, ein Schürzenjäger, Lupo gezeugt. Oder den Sohn der Betriebskindergärtnerin – so schrullig kanns nur Carmen-Maja Antoni! –, der Lupo abgrundtief hasst. Oder den windigen Rechtsanwalt der Schwestern.

So schlägt die Story rund um den Nebendarsteller Lupo – der angesichts seines baldigen Todes endlich mal Hauptfigur sein will und sei es als Rächer – einen irren Haken nach dem anderen, Angelus-ex-machina inlusive. Das Buch stammt, wie die anderen drei «Tatorte» mit Kira/Lessing, von Murmel Clausen und Andreas Pflüger; und sein Ton reicht von der weihevollen Gedichtrezitation übers hysterische Gebrüll und brünftige Geschnaube bis zum trockenen Scherz über eine Tonne Exkremente aus der Kita. «Sag’ Kinderkacki, und schon klingts niedlich», spottet Kira, die mit ihrem Lessing dazu verdonnert wurde, die Tonne zu entsorgen.

Dass das stinkende Ding nicht bloss als Running Gag herummieft, sondern eine tragende Rolle bekommt, ist nur eins von vielen Beispielen dafür, wie akkurat dieser «Tatort» gebaut ist. Die Autoren und Regisseur Sebastian Marka – der jüngst mit dem Münchner «Tatort» «Die Wahrheit» neue Massstäbe setzte – verstehen sich auf Komik mit Schuss: gesellschaftskritisch und spannungsdramatisch. «Der scheidende Lupo» geht nicht ans Herz. Aber ans Hirn und ans Zwerchfell. (Tages-Anzeiger)