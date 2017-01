Gestern griff der «Tatort» wieder einmal ein aktuelles Thema auf: Die Folgen der Kölner Übergriffe auf Frauen. Damals formierten sich in Deutschland Bürgerwehren, gelang es dem Staat doch nicht, seine Bürger zu schützen - so die Sichtweise der Vigilanten. Bürgerstreifen nennen sich diese Brigaden, man ist ja nicht rechts, nur besorgt. «Wacht am Rhein» hiess eine fiktive Variante im Kölner «Tatort»: Couragierte Bürger auf Spaziergang, die einer alten Dame den Weg aus einem verruchten Viertel wiesen und «verdächtige Personen» observierten. Also «Nafris». Einen solchen beobachteten sie bei einem Raubüberfall auf eine Zoohandlung, bei dem jemand ums Leben kam.

Was passiert, wenn eine Bürgerwehr versucht, den Staat zu ersetzen? Ein derart heikles Thema in den Händen der Brachial-Moralisten Schenk und Ballauf - konnte das gut kommen? Leider nein. Hier hatte man den rassistischen Spiesser («Und da haben wir ihm erstmal erklärt, dass man Frauen in unserem Land mit Respekt behandelt»), dort die idealistischen Polizisten («Aha, ‹erklärt› nennt man das jetzt..?») Linke Designer mit Tattoos durften das urbane Gutmenschentum repräsentieren. Derweil entführten und folterten weitere hilfsbereite Nachbarn, darunter ein eingebürgerter Marokkaner, den vermeintlichen Täter.

Eindeutig wie in einem Schwank waren die Rollen verteilt. Fast war man froh, dass Idealist Ballauf irgendwann von Migranten zusammengeschlagen wurde, was das Szenario ein bisschen weniger klischiert wirken liess. Aber als zum dramaturgischem Ausgleich die besorgten Bürger einen schwarzen Polizisten verprügeln mussten, zeigte sich einmal mehr: Es gibt Themen, die für den «Tatort» zu gross sind. Einwanderungspolitik und Sicherheitsdebatte lassen sich nicht ohne Vereinfachungsalarm in 90 Minuten zwischen Vor- und Abspann abhandeln. Zumal ein Krimi auch nach Plotpoints, Twists, Zeitlupenaction und einem Schluss verlangt, der nichts offen lässt.

Der Neujahrs-«Tatort» musste verschoben werden, weil er kurz nach den Berliner Anschlägen einen islamistischen Selbstmordanschlag gezeigt hätte. Werden die gesellschaftlichen Probleme zu drängend und komplex für den guten, alten «Tatort»?



(Tages-Anzeiger)