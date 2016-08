Tami nomal

Ist sie die neue SRF-Allzweckwaffe? Viola Tami darf nach «Die grössten Schweizer Talente» auch die Nachfolgesendung moderieren.

Die Schweiz und ihre Showmoderatoren, das ist eine verzwickte Angelegenheit. Höflich sollen sie sein, aber auch schlagfertig, ein bisschen wie die Entertainer in Deutschland, aber bitte nicht allzu frech. Es lief in den letzten Jahren drum oft auf Sven Epiney hinaus. Doch nun baut man am Leutschenbach mit Viola Tami offenbar eine weibliche Alternative zum Berner auf. Jedenfalls übernimmt das Gesicht der Castingshow «Die grössten Schweizer Talente» die Moderation der Nachfolgesendung «Ich schänke dir es Lied» gleich selbst.

Darin überraschen Teilnehmer jemanden mit einem Song, der für die gemeinsame Beziehung wichtig war. Dargeboten wird das Lied von einem bekannten Schweizer Musiker. Im gestern präsentierten Trailer ist dies etwa Göla, der im Auftrag einer Frau deren Büezer-Gatten mit «Dr Himu brönnt» zu Tränen rührt. Im Februar hat die Show Premiere, vor der versammelten Bodensee-Arena wird dann über die verschiedenen Beiträge abgestimmt.

Die Affiche der Sendung passt zur Ausstrahlung der 35-jährigen Zürcherin mit Tessiner Wurzeln: unbeschwert und unprätentiös, direkt und emotional. Wäre Viola Tami ein Song, dann einer von Bryan Adams oder den Spice Girls. «Normal» fällt vielen Leuten als erstes Adjektiv zu ihr ein. «Normal» nicht im Sinn von «langweilig», dazu ist Tami viel zu quirlig. Sie versteht ihren Job als Moderatorin nicht nur als Ansagerin, sondern singt und tanzt, wenn sich die Gelegenheit bietet. Showteilnehmern begegnet sie auf Augenhöhe. Um einen Begriff aus der Informatik zu gebrauchen, könnte man über Tami sagen: «What you see is what you get» – keine Selbstverständlichkeit im Showbusiness, das oft von Behauptungen lebt: Susanne Kunz ist ländlich, Kurt Aeschbacher urban. Und gerade Viola Tamis Mann Roman Kilchsperger, mit dem sie zwei Kinder hat, vermarktet seine Bodenständigkeit und Antiintellektualität ja ziemlich offensichtlich.

Tami aber hegt und pflegt kein Image, die Karriere der Allrounderin schien wie von allein auf die eigene Samstagabendshow hinzulaufen. Doch hinter der Leichtigkeit steckt viel Ehrgeiz. Früh suchte Tami das Rampenlicht. Zuerst als Mitglied der Jugendsendung Videogang, dann versuchte sie als Sängerin «Tamy» den Einstieg ins Popgeschäft. Mehr als die Numemr 63 in der Schweizer Hitparade lag allerdings nicht drin. Danach trat sie während Jahren als Lotta Waser in der TV-Serie «Lüthi und Blanc» auf. Auch auf Volksbühnen ist sie immer wieder zu sehen, und seit 2004 moderiert sie beim Zürcher Lokalradio Energy, das vor allem gute Laune und Hits verströmt.

Letztere sind auch die Grundpfeiler der neuen Show «Ich schänke dir es Lied». Wobei Tamis Aufgabe nicht zu unterschätzen ist. Die Sendung soll wie alle grossen Samstagabendkisten Menschen aus dem Alltag reissen und sich doch an genau diesem Alltag orientieren. Und vor allem: den Traum vom kleinen Glück ermöglichen. Dieser ist, so viel Vorschusslorbeeren dürfen sein, bei Viola Tami in guten Händen. (baz.ch/Newsnet)