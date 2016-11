Völlig schachmatt um ein 1 nachts

Schach ist ein Sport, auch wenn manche darüber spotten. Das macht die beiden Spieler, die derzeit in New York um den Weltmeistertitel kämpfen, zu Spitzensportlern. Per Stream auf Worldchess.com kann jeder, der 15 Dollar investiert, live bei allen Spielen dabei sein, bei denen der Sieger am Ende rund 1,1 Millionen Dollar Preisgeld gewinnt. Es gibt fünf verschiedene Kameraeinstellungen: eine mit Blick auf die Spieler, das Brett und die Expertenrunde im Studio inklusive Kommentar. Eine mit Blick auf die beiden Spieler ohne Kommentar. Eine 360-Grad-Kamera, bei der man sieht, wer sonst noch im Raum ist. Plus je eine Kamera, mit der man den beiden Spielern ins Gesicht schauen kann.

Es spielen Magnus Carlsen, der Norweger, der kommende Woche 26 Jahre alt wird und seit 2013 den Weltmeistertitel nicht mehr abgegeben hat, und sein Herausforderer, der gleichaltrige Sergei Karjakin, der für Russland die verlorene Schachehre zurückholen will. Beide sind ehemalige Schachwunderkinder. Nach Runde 7 von maximal 12 steht es immer noch unentschieden. «Die letzten beiden Spiele waren nicht sonderlich spannend», hat Magnus Carlsen nach der letzten Pressekonferenz gesagt. «Aber es kann immer noch alles passieren.»

Der «Rumble in the Jungle» als Schachversion

Beste Voraussetzungen also, jetzt als Laienzuschauer einzusteigen in den Kampf um den Weltmeistertitel. Rund 15 Minuten vor Spielbeginn wird der Stream aktiviert, die schwarzen Lederdrehsessel der beiden Spieler im dunklen Raum vor der Wand mit den Sponsorenlogos sind noch leer, die Kommentatoren scheinen aber schon jetzt so aufgeregt wie Kinder, kurz bevor sie endlich ihre Weihnachtsgeschenke auspacken dürfen. Und es ist nicht nur ein Kommentator im Studio wie bei einem Spiel der Schweizer Fussballnati oder zwei wie bei Tennisübertragungen, sondern gleich vier. Neben dem Moderator ist eine Backstage-/Social-Media-Reporterin dabei, dazu als ständige Expertin die beste Schachspielerin der Welt, die Ungarin Judit Polgar, plus je ein Gast, der etwa alle halbe Stunde durch einen neuen Gast ausgewechselt wird.

Sie sagen Dinge wie: «Es ist faszinierend» oder «Die Spannung ist auf dem Höhepunkt», und ziehen als Vergleich für das heutige Spiel Nummer 8 den legendären Boxkampf zwischen George Foreman und Muhammad Ali heran, den «Rumble in the Jungle», der in Runde 8 mit einem K.-o.-Sieg für Ali endete. Wie aufregend! Nun schnell zur Kamera im Raum. Magnus Carlsen hat sich soeben auf den Sessel gesetzt und platziert seine weissen Figuren auf dem Brett wie Rafael Nadal seine Wasserflaschen auf dem Tennisplatz.

360-Grad-Kamera zeigt Fotografen-Meute

Normalerweise ist es der Norweger, der immer erst im letzten Moment erscheint und den Gegner zappeln lässt. Heute nicht, heute ist er zuerst da. Sein Blick geht hin und her im Raum, als wäre er ein Raubtier, der seine Umgebung absucht – vielleicht nach einer Beute, vielleicht aber nach einem Angreifer, der ihn zur Strecke bringen kann. Er nimmt den ersten Schluck aus der vordersten von vielen Wasserflaschen auf dem Tisch. Es sieht so aus, als sässe Carlsen allein im Raum, man spürt aber, dass es nicht so ist.

Einmal auf die 360-Grad-Kamera klicken. Und tatsächlich: Da stehen vielleicht ein Dutzend Fotografen mit ihren Kameras, nur ein paar Schritte vom Tisch entfernt. Es befällt einen Mitleid für Magnus Carlsen, der nun nicht mehr wirkt wie ein Raubtier in freier Wildbahn, sondern wie ein Tier im Zoo, und die Fotografen sind die Besucher, die ihre Nase an den Scheiben platt drücken. Und sie werden noch zehn Minuten nach Spielbeginn da sein und knipsen und hin und her laufen und versuchen, von den beiden Spielern ein Bild zu schiessen, das anders ist als die anderen. Gar nicht so einfach, wie sich später herausstellen wird.

Nur einmal wird es hektisch

Karjakin betritt den Raum, zwei Minuten vor Spielbeginn. Die beiden würdigen sich keines Blickes. Noch ein paar Sekunden, bis es losgeht. Ein paar Männer treten zum Tisch. Einer von ihnen – Neil deGrasse Tyson, ein US-amerikanischer Astrophysiker, Kosmologe, Wissenschaftsjournalist, Fernsehmoderator und Sachbuchautor, wie Wikipedia später aufklärt – darf für Magnus Carlsen den ersten Zug machen, das ist offenbar Tradition. Los gehts! Die Kommentatoren quasseln und quasseln, ununterbrochen, allen voran Judit Polgar, die auf ihrem privaten Spielbrett alle möglichen Spielzüge durchspielt. So schnell, dass nicht einmal die schlauen Schachgäste im Studio immer folgen können, geschweige denn die Laien vor dem Computer.

Es ist das Kontrastprogramm zum Duell der beiden Spieler im dunklen Raum. Es ist eine zähe Angelegenheit. Zumindest wenn man Laie ist und von Schach nicht viel mehr weiss als die Regeln. Zwischenzeitlich ist man nicht ganz sicher, ob das Computerbild eingefroren ist, weil die beiden sich minutenlang nicht bewegen. Mal hält der eine die Hände über das Gesicht, der andere starrt konzentriert auf die Figuren. Hin und wieder steht einer auf und verlässt den Raum, während der andere teilweise 15 Minuten oder länger über den nächsten Zug brütet. Carlsen nuckelt immer wieder an seiner Wasserflasche, Karjakin trinkt nichts, zumindest nicht am Tisch. Erst nach Stunden marschiert er mit einem kleinen, silbernen Thermosflaschen-Becher in den Raum und stellt ihn auf den Tisch.

Hektisch wird es erst nach beinahe dreieinhalb Stunden, als den beiden die je 1 Stunde und 45 Minuten Bedenkzeit davonrennt, in denen sie die ersten 40 Züge unterbringen müssen. Begeht nun einer den entscheidenden Fehler? Der Puls schiesst vom Schlafmodus in die Höhe und übersteigt knapp den Ruhepuls. Aber dann schaffen es die beiden doch noch, und es gibt je nochmals 50 Minuten Bedenkzeit für beide.

Nach fünf Stunden ist das Spektakel vorbei

Das hindert die Kommentatoren aber nicht daran, pausenlos zu reden. Ganz besonders Judit Polgar referiert ununterbrochen. Keine einzige Sekunde sind die Kommentatoren still. Ausser, man wechselt auf die stummen Kameras. Was man irgendwann gerne tut, obwohl man keine Ahnung hat, was die beiden Spieler genau tun, ob seltsam anmutende Spielzüge Fehler sind oder etwa doch Geniestreiche.

Immerhin kann man den beiden Spielern nun in Ruhe direkt ins Gesicht schauen, das mal angespannt ist, mal verzweifelt wirkt und dann wieder abgeklärt, und sich ausmalen, was wohl in deren Köpfen vorgeht. Der freundliche Computer zeigt jeweils an, was der nächste Spielzug sein könnte (meistens liegt er daneben), wer in Prozenten aktuell gerade die besseren Siegeschancen hat (Judit Polgar hat meist eine andere Meinung), wer initiativer spielt und wer mehr Figuren besitzt.

Trailer zur Dokumentation «Magnus». (Quelle: Youtube)

Für fortgeschrittene Schachspieler mag es tatsächlich ein Spektakel sein. In Russland würden die Menschen vor lauter Aufregung nicht schlafen, sagt eine russische Journalistin bei einer Liveschaltung in den Medienraum. Als Laie ist man derweil froh, wenn das Ganze nach fünf Stunden endlich vorbei ist und man um 1 Uhr in der Früh endlich ins Bett kann und tags darauf den Matchbericht lesen kann, in dem alles so viel spannender klingt als das, was man selber gesehen hat.

Schachkenner werden morgen Mittwochabend bei Runde 9 wieder live dabei, wenn Magnus Carlsen seinen Rückstand aufzuholen versucht. Denn mit einer Niederlage von ihm rechnet niemand. Laien schauen sich besser mal die Magnus-Carlsen-Doku «Magnus» an, die derzeit auf Film-Festival-Tournee ist, oder den Spielfilm «Pawn Sacrifice» über das Schachwunder Bobby Fischer. Oder sie lernen Schach. Und zwar richtig. (baz.ch/Newsnet)