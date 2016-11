Weihnachten auf Steroiden

Wieso genau ein Junge aus Winterthur ein Rentier besitzt, wissen wir nicht. Aber das ist auch egal, schliesslich geht es ja um die Weihnachtsstimmung im Werbespot von Coop. Dieser Bub und sein Rentier also, die zotteln durch den Kunstschnee. Der Schreiner um die Ecke soll einen Minischlitten zimmern, als Weihnachtsgeschenk an die gestressten Eltern. Vielmehr: als ein Hinweis. Sie sollen gefälligst etwas Zeit mit dem Sohn verbringen. Am Schluss kommt dann alles gut. Während der Bescherung schauen Mama und Papa reuig, dann geht die ganze Familie schlitteln.

Ja, die Weihnachtswerbung. In den vergangenen zehn Jahren hat sie sich zu einer eigenen skurrilen Kunstform entwickelt. 2007 steckte das britische Warenhaus John Lewis erstmals Geld in einen Weihnachtsclip, der in der damals noch neuen Welt von Social Media für Gesprächsstoff sorgen sollte. Seither schickt die Firma in ihren Kurzfilmen jeden November von neuem Schneemänner auf beschwerliche Reisen, verkuppelte einsame Plüschpinguine und beschenkte den Mann auf dem Mond.

Alle reden über Buster, den Boxer-Hund

Damit löste John Lewis ein vorweihnachtliches Wettrüsten aus: Welche Warenhauskette erlangt mit ihrer Weihnachtswerbung die grösste Aufmerksamkeit? Heute mobilisiert man anthropomorphe Karotten und animierte Bilderbuchväter; bietet Lily Allen und Tom Odell für rührige Lieder auf; heuert Oscarpreisträger für die Regie an. Millionen von Euros und Pfund gibt man für all das aus – Millionen von Klicks sollen die Clips auf Youtube schliesslich bringen.

Die Rechnung geht auf. Ab November diskutiert mittlerweile das ganze Königreich über Buster, den Trampolin springenden Boxer-Hund von John Lewis, über den gestressten Familienvater von Sainsbury’s und über die Gattin des Samichlaus, die für Marks & Spencer einen Helikopter pilotiert.

Buster The Boxer: Die diesjährige Werbung von John Lewis.

Der Erfolg dieser Clips hat sich denn auch längst herumgesprochen. Der schwedische Kleiderhersteller H&M trägt dieses Jahr ebenfalls dick auf, engagierte Regisseur Wes Anderson und Schauspieler Adrien Brody für einen Wes-Anderson-typischen Kurzfilm. Und auch auf dem Kontinent zieht man mit: In der letztjährigen Kampagne der deutschen Warenhauskette Edeka täuschte ein Grossvater seinen Tod vor, um seine Familie zusammenzubringen. Das Video wurde ein Internethit. Hierzulande versucht sich nebst Coop auch Grossverteiler Migros am Phänomen. Aktuell schickt der Grossverteiler einen Teddy auf Wanderung – ganz im Stil von John Lewis.

Die Weihnachtswerbung von Migros.

Die Filme sind schnell durchschaut, tun ihre Schöpfer doch das, was Werbung schon immer gekonnt machte: Emotionen wecken. So nehmen die Macher der Weihnachtsclips gerne die Klischees unserer eh schon überhöhten Weihnachtskultur und machen daraus Weihnachten auf Steroiden: Karrenladungen von Nächstenliebe, überall heile Familienwelt, nur üppige Mähler.

Frankenstein singt ein Weihnachtslied

Der Zuschauer wird an seinen Sehnsuchtsort entführt, mit Idylle überschüttet. «Sentimentale Illusionen» nannte die österreichische Werber-Legende Walter Lürzer dies einst.

Zu kümmern scheint uns dies wenig, wir klicken die Clips fleissig an, sind entzückt ab den amüsanten und berührenden Abenteuer. Wieso auch nicht. Nur sollten wir nie vergessen, was Lürzer auch noch sagte. Nämlich, dass jede dieser Illusionen stets im Dienste eines Marken-Images steht. Wenn wir also das nächste Mal den Weihnachtsclip von Apple schauen: Das einsame Frankenstein-Monster, das ins Dorf kommt und vor den erschrockenen Bewohnern ein Weihnachtslied anstimmt, will nicht nur in die Gemeinschaft aufgenommen werden. Es will uns auch ein Smartphone verkaufen. (Tages-Anzeiger)