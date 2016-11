Wie die Schweizer ticken

Eine blaue Sofagruppe, ein Beistelltisch mit Glasplatte, eine Wohnwand mit Fernsehgerät, Familienfoto, Modellauto und Dan-Brown-Romanen. So sieht das typische Schweizer Wohnzimmer aus, falls Sie sich schon einmal gefragt haben. Eine Werbeagentur hat ihn nachgebaut, den Lebensmittelpunkt des Durchnittschweizers. Dieser Raum des Pragmatismus und der Zurückhaltung, er ist Ausgangsort des neuen SRF «Dok» «Typisch Schweiz?».

Ja, unser Land ist bestens vermessen, durchleuchtet, tabellarisch nach Durchschnittswerten erfasst. Das Bundesamt für Statistik weiss, wie alt die Männer in welcher Region bei der Erstheirat im Schnitt sind; wie viel Geld Schweizerinnen und Schweizer für Quark ausgeben; wie weit sie zur Arbeit pendeln. Nur, was sagen all die Statistiken darüber aus, was denn nun tatsächlich schweizerisch ist? Um das herauszufinden, zogen drei Reporter des SRF los, dorthin, wo es «menschelt hinter den Zahlen».

Ein selbstkritisches und humorvolles Volk

Diese Reise führte sie etwa zu Yves Marclay. Der SBB-Mitarbeiter und Eisenbahnnarr verkörperte die Schweiz als Volk von ÖV-Fans und bezeichnete unser Land egalitaristisch als «Regionalzug». Oder zur CVP-Nationalrätin Elisabeth Schneider-Schneiter. Sie, die laut Statistik so etwas wie die absolute Mitte der grossen Kammer ist, sah die Schweiz als bescheidenes und funktionelles 08/15-Haus. «Kein Luxus, kein Whirlpool – aber die langweilige Architektur des Kompromisses hat uns Stabilität gebracht.»

Leider waren diese Sequenzen nicht immer ohne Längen und Ausschweifungen. Dass der «Dok» als Ganzes dennoch sehenswert war, verdankte er einer guten Mischung: Grafiken zeigten die nüchternen Zahlen, Interviews mit Passanten ein selbstkritisches und humorvolles Volk. Der Besuch im Integrationskurs erlaubte einen heiteren Blick auf die Schweizer, jener beim Psychiater oder bei einer jungen Workaholic einen, der nachdenklich machte.

«Alles etwas leichter nehmen»

So kam man auch als Zuschauer irgendwann nicht mehr umhin, sein Schweizer Dasein zu reflektieren. Sind wir konsensorientiert oder einfach duckmäuserisch? Sind wir tatsächlich ein Volk der Widersprüche? Eines, das im Paradies lebt, sich aber am eigenen Leistungsdrang aufreibt? Fehlt uns die Balance zwischen Verstand und Emotionen?

Vielleicht ist auch das die Antwort auf die Frage nach dem typisch Schweizerischen: «sehr selbstkritisch». Nun, die Bestandsaufnahme geht weiter, sie wird spannend bleiben. Und eine erste Zwischenbilanz lieferte Reporter Andy Herzog am Ende von Teil 1 der Sendung: «Vielleicht sollten wir alles etwas leichter nehmen.» Er hat wohl nicht ganz unrecht. Und unsere Wohnzimmer neu einrichten, das sollten wir vielleicht auch.

Teil 2 von "Typisch Schweiz?" läuft am Donnerstag, 1. Dezember 2016, um 20.05 Uhr, auf SRF 1. (Tages-Anzeiger)