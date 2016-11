Ab nach Kuba, zu einem Filmkurs mit Werner Herzog

Kann man Filmemachen lernen? Ja, sagt Werner Herzog, aber nicht an einer Filmschule. Diese Institutionen seien viel zu teuer und dauerten viel zu lange, behauptet der Regisseur von «Fitzcarraldo» und «Grizzly Man». Und bietet eine Alternative: Menschen aus der ganzen Welt können sich jetzt für einen Workshop mit ihm auf Kuba bewerben.

Gut, ganz billig ist das Kuba-Abenteuer auch nicht: Je 4250 Euro müssen die 50 Auserwählten hinblättern, die den zehntägigen Kurs im nächsten März besuchen dürfen. Inbegriffen ist die tägliche Betreuung durch Werner Herzog, der bei der Auswahl der Schauplätze für den zu realisierenden Film hilft, bei der Schauspielerführung, beim Schnitt. Und am Ende gibt es eine Filmvorführung, ein Diplom und einen Cocktail.

Veranstaltet wird der Workshop von Black Factory Cinema, über deren Website man sich bis zum 20. Dezember bewerben kann. Die Organisation setzt auf aussergewöhnliche Lehrer: die letzten drei Kurse gab der im Juli verstorbene Iraner Abbas Kiarostami, ganz bestimmt kein Freund des Mainstream-Kinos. Und auch Herzog verspricht, seinen Schülern nicht das beizubringen, was offensichtlich ist. Sondern zum Beispiel etwas zu suchen, was er «Ekstase der Wahrheit» nennt.

Reisen zu den Vulkanen dieser Welt

Was er damit meint, ist wohl am besten in seinem neuen Dokumentarfilm zu sehen, der jetzt auf Netflix läuft. Er nennt ihn pathetisch «In den Tiefen des Infernos» (englisch «Into the Inferno»). Das Höllische ist in diesem Fall der Schlund von Vulkanen, und um sie zu besuchen, reist er einmal mehr um die halbe Welt: Island, Indonesien, Äthiopien sind die Stationen. Sowie Nordkorea, wo er den Paektusan besucht, den «weissköpfigen Berg», der dort als mythologischer Geburtsort des Landes gilt.



Trailer zum Vulkan-Film, der auf Netflix zu sehen ist.



Natürlich gibt es im Film jede Menge Magmaströme, Eruptionen und Aschewolken. Aber im Zentrum stehen die Menschen und deren Verhältnis zu den Feuer speienden Bergen. Da gibt es in der Tat überraschende Wahrheiten: Religiöser Eifer, staatspolitische Propaganda und vieles mehr lässt sich damit erklären. Besonders, wenn das alles in Herzogs raunendem Englisch mit deutschem Akzent vorgetragen wird. Wenn er so spricht, würde man ihm auch glauben, der Zürcher Uetliberg und der Berner Gurten seien erloschene Vulkane.

Weniger gelungen sind allerdings die letzten Spielfilme. Das Epos «Queen of the Desert» mit Nicole Kidman vor zwei Jahren war schon grenzwertig. Für das aktuelle Entführungsdrama «Salt and Fire» ist Herzog in die Wüste zurückgekehrt: Es spielt in der Uyuni-Salzwüste von Bolivien, Veronica Ferres wird dort ausgesetzt, die internationalen Stars Michael Shannon und Gael Garcia Bernal sind mit von der Partie. Doch der Film, der auch am Zurich Film Festival zu sehen war, erhielt vernichtende Kritiken – «blöde Öko-Fantasie», schrieb der «Hollywood-Reporter». Und wird in der Schweiz höchstwahrscheinlich nie im Kino laufen.



Trailer zum Wüstenfilm «Salt and Fire».



Doch Werner Herzog lässt sich davon nicht beirren. Wenn die Welt ihn falsch versteht, ist das dem Mann egal. Er hat sowieso genug zu tun: In einem «Welt»-Interview kommentiert er zum Beispiel die Donald-Trump-Wahl: «Ich halte das ganze Gejammer für reine Bettnässerei.» Hauptsächlich bereitet er wie immer zahlreiche Projekte vor. Und eben diesen Filmworkshop auf Kuba.

Einziges Lehrmittel: Buch über Wanderfalken

Wer nicht warten kann oder die Aufnahme nicht schafft, kann auch zu Hause einen Werner-Herzog-Kurs besuchen. Für 90 Dollar gibt es im Internet eine Masterclass mit dem Regisseur. Sechs Stunden lang erklärt er da alle Stufen des Filmemachens. Und empfiehlt als Begleitmaterial ein einziges Buch, das angehende Filmschaffende unbedingt lesen sollen.

Ein Theoriebuch zu technischen Details? Ein Psychologiebuch über Menschenführung? Nicht im Geringsten. Es heisst «Der Wanderfalke», Autor J.A. Baker beschreibt darin, wie er jahrelang Vögel beobachtete. (baz.ch/Newsnet)