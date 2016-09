Das Treffen der Elite auf dem Zürichberg

Linus Schöpfer, Dolder Grand. Drucken

Merkwürdiges passierte dieses Wochenende im Dolder Grand. Anlass war das Filmfestival.

Dimitri will einen poetischen Film drehen. Der Grieche – mittelalt, grauer Zopf, leichtes Schielen, sympathisch – erzählt die Handlung: Ein deutscher Comic-Fan wird 1943 als Soldat nach Griechenland verlegt und liest trotz Verbot weiterhin Comics. Er desertiert und streift gemeinsam mit griechischen Kindern durchs Land. «Der Comic wird zu ihrem wichtigsten Kommunikationsmittel», erklärt Dimitri. Der Film soll nächstes, vielleicht auch übernächstes Jahr ins Kino kommen. Jetzt steht der Produzent aber erst mal einsam am Buffet des Dolder Grand. «Das Ziel ist Networking, klar», sagt Dimitri.

Das wollen alle an diesem Samstag: Leute kennen lernen, die Beziehungen haben zu Leuten, die Geld haben. Es ist der dritte Zurich Summit, das jeweils während des Zurich Film Festival für ein Wochenende Investoren und Unternehmer, Filmproduzenten und Künstler zu Podiumsdiskussionen auf den Zürichberg lockt. Der Eintritt kostet 1500 Franken, zwischen den Podien gibts kurze Networking-Pausen. Dimitri schaut aufs Buffet, wo Lachs und Tartar und zarte Brötchen liegen. «Unser Film soll so werden wie ‹Pans Labyrinth› von Guillermo del Toro. Kennst du den?» Dann bricht das Gespräch ab, denn elegante Damen laufen durch die Gänge und schlagen auf kleine Gongs. Die Konferenz geht weiter.

Vielleicht gibt es den freien Markt ja tatsächlich, und eine unsichtbare Hand weist uns allen den Platz zu, der uns gebührt. Jedenfalls sitzt Dimitri nun im Konferenzsaal und blättert im «Hollywood Reporter», während ein grosser, kraushaariger Mann sofort umschwärmt wird, als er den Raum betritt. Es ist Regisseur Florian Henckel von Donnersmarck, der 2006 mit dem Stasi-Drama «Das Leben der Anderen» einen Oscar gewonnen hat. Anzugträger springen von ihren Stühlen auf und umarmen Donnersmarck, als sei er ihr einziger, lange verschollener Sohn. Der Oscar-Gewinner, der seit längerem keinen Film mehr gemacht hat, lässt es sich lächelnd gefallen und nimmt Platz, selbstverständlich in der ersten Reihe.

Michael Jackson wiederbelebt

Der adelige Donnersmarck, der als vollendeter Bildungsbürger gern von Thomas Mann redet, tut dort einen Blick in die Zukunft. Die Augmented respektive Virtual Reality, das teilweise oder komplette Überblenden der Realität durch digitale Parallelwelten, ist das Versprechen der Stunde. Verschiedene Digital-Avantgardisten treten auf und präsentieren ihre Visionen. Frank Patterson, Chef des Unternehmens Pulse Evolution, sagt zu Beginn seines Vortrags: «Wenn ich am Morgen aufstehe, erinnere ich mich oft freudig daran, dass meine Enkel, meine Urenkel und meine Ururenkel mit mir werden kommunizieren können, wenn ich schon lange tot bin.» Er meint digitale Hologramme, «digital humans» genannt. Pattersons Prunkstück ist ein Hologramm-Auftritt von Michael Jackson, der an den Billboard Awards 2014 lebensecht einen Song sang und tanzte, den er in seinem physischen Leben (1958 bis 2009) nicht mehr aufführen konnte. Derzeit arbeitet Pulse Evolution an der Nachbildung einer Elvis-Presley-Show. Künftig, verspricht der euphorische CEO, würden nicht nur die menschliche Gestalt, sondern auch Sprache und Geist digital konserviert werden. Eine neue Filmkunst entsteht hier in einem anonymen Designer-Kollektiv, dessen formales Ideal der Hyperrealismus und dessen Stoff die Vergangenheit ist, die beliebig wiederbelebt wird. Beiläufig verwandelt sich das Kino zur präzisen Zeitmaschine.

Patterson glaubt zudem, dass alternde Hollywood-Stars bald eine jüngere Computer-Version ihrer selbst in den Wettbewerb um die attraktivsten Rollen schicken werden – quasi als digitale Botox-Kur. «Namen nenne ich jetzt mal keine», sagt Patterson und lacht. Unüberhörbar ist seine Lust an der Disruption, der digitalen Zerlegung alter Hierarchien. Und vielleicht saugen die «Techies», wie die Technologie-Unternehmer im Konferenzsteckbrief genannt werden, nach diversen Sektoren der Wirtschaft bald auch die Aura des Künstlers ein. Ein Kollege von Patterson erklärte am Ende seines Vortrags brutal: «Technologie ist Kunst, und Kunst ist Technologie. Es gibt keinen Unterschied.» Und Dimitri, der stille, poetische Grieche? Der sagt: «Es ist immer interessant, von neuen Sichtweisen zu erfahren.»

Die letzten Stars

Neben den «Techies» haben auch die Investoren und Verleger ihren Auftritt am Summit. Diese mächtigen, alten Männer – für gewöhnlich im Schatten der Regisseure und Stars – verhehlen nicht, was das Kino für sie vor allem ist: eine Geldkuh. Nie passt die Vorstellung vom Film als Industrie besser als auf ihrem Podium. «Sicher, das Geschäft in Europa harzt», sagt Patrick Wachsberger, Vizepräsident des kanadischen Kinoriesen Lionsgate. Und Hollywood habe nur noch zwei Stars, die einen Kassenerfolg garantierten: Leo DiCaprio und Tom Cruise. «Aber hey, es gibt noch Vietnam. 90 Millionen Menschen! Es gibt viel zu tun.» Der distinguierte, kunstvoll gebräunte Franzose, der seit dreissig Jahren Filmrechte kauft und verkauft, imitiert mit seinen Handflächen eine Waage: «Am einen Ort gehts nach unten, am andern nach oben.» Die Möglichkeit, global zu geschäften, entspannt das Gemüt offenkundig; es wird viel gescherzt und Schultern geklopft. Ein anderer Händler erntet Gelächter, als er ins Mikro flüstert: «Ich meine, wenn wir immer auf die Wünsche der Regisseure hören würden …»

Wachsberger versuchte sich in jungen Jahren selbst als Regisseur von Kurzfilmen. Doch dann habe er gemerkt, dass der Aufstieg als Händler ihm besser lag und auch einfacher war. «Ich sagte den Leuten, ich interessierte mich für Filmrechte, und schwupps wurde ich hofiert», sagt der Mann, der unter anderem die «Twilight»-Serie und «Mr. and Mrs. Smith» mit Angelina Jolie und Brad Pitt in die Kinos gebracht hat. Gemeinsam ist den Financiers nebst der guten Laune ein einfaches Verständnis vom guten Film: Gut ist, was der Markt liebt. Und was der Markt liebte, war selbstverständlich ein Kunstwerk. Ein Verleiher deutet mit dem Finger auf Donnersmarck und sagt: «Wir brauchen mehr Filme wie ‹Das Leben der anderen›.» Der Film gilt als Finanzwunder, weil er 1,8 Millionen Dollar kostete und 77,4 Millionen einspielte.

Und schliesslich: Stone

Eine letzte, ein wenig ironische Wendung nimmt die dichte, ziemlich spektakuläre Konferenz am späten Nachmittag. Der Bernie Sanders von Hollywood – Oliver Stone also – betritt das Podium. An der Seite seines Produzenten erzählt der Regisseur vom schwierigen Werden seines neuen Films. In den USA hätten die Financiers zwar dauernd das Drehbuch von «Snowden» gelobt, schliesslich für den heiklen Whistleblower-Film aber kein Geld lockermachen wollen. In mühsamer Bettelarbeit habe man die nötigen Millionen doch noch zusammengekriegt, vor allem dank französischer und deutscher Geldgeber.

Als der Produzent anregt, beim nächsten Projekt an potente TV-Stationen wie HBO anzudocken, reagiert Stone barsch: «Ach was! Die sind von Sponsoren abhängig, und die reden dir dann drein.» In einer Ecke des Saales hört ihm ein unbekannter Grieche gespannt zu. Möge die unsichtbare Hand mit ihm sein. (Tages-Anzeiger)