Die Kraft der Leichtigkeit

Wo wäre die Liebeskomödie heute ohne die Filme des Franzosen Éric Rohmer? Eine Retrospektive in Zürich und eine vergnügliche neue Biografie geben Aufschluss darüber.

Man muss wohl schon eine Weile mit den Filmen von Éric Rohmer zugebracht haben, um im Park wie ein Depp eine junge Frau anzustarren. Sitzt im Gras, der Wind lässt ihren Rock und die Seiten ihres aufgeklappten Buches ein bisschen flattern, und man denkt: Kenn ich von Rohmer, aber das gibts ja tatsächlich! So eine Chloé oder Claire wird das sein, liest vermutlich die gesammelten Werke von Rousseau und muss bestimmt gleich wieder los, um ihren Freund vor die Tür zu setzen, den zweiten in dieser Woche. Gut, vielleicht liest sie auch nur Murakami, aber erfunden hat die junge Frau im Gras Éric Rohmer, vor ihm gabs so etwas nicht oder man hat sich nicht geachtet: Was man aus dem Kino kennt, findet sich im Leben – so wie Éric Rohmer Beziehungsfilme machte aus dem Leben heraus und damit zu jenem Regisseur der Nouvelle Vague wurde, von dem heute vielleicht am meisten bleibt.

Was erstaunlich ist, wenn man bedenkt, dass Rohmer, 1920 als Maurice Schérer im Städtchen Tulle geboren, mit 25 seinen ersten Roman schrieb, als Lehrer für Griechisch und Latein arbeitete, sich für Musik, Literatur und Philosophie interessierte, aber eigentlich nicht für Film. Bis er nach dem Krieg zum Kino fand und innert kürzester Zeit theoretische Essays darüber zu verfassen begann. 1957 wurde er Chefredaktor der Filmzeitschrift «Cahiers du cinéma», schrieb über Hitchcock und redigierte mit mönchischer Akribie die Texte anderer. Er empfing als Freund und Kritiker zum Gespräch, inspirierte als Hofmeister einer jungen intellektuellen Garde Jean-Luc Godard, François Truffaut, Jacques Rivette, und während die ersten Filme der Nouvelle Vague entstanden, sass Éric Rohmer, wie er sich inzwischen nannte, in seiner Redaktion und ass pro Tag ein Rosinenbrötchen. Sein Eigensinn neigte zum Sturen, 1963 wurde er von seinem Posten geputscht, und erst ein paar Jahre später drehte Rohmer mit seiner Produktionsfirma Les Films du Losange seinen ersten richtig erfolg­reichen Film, «La collectionneuse».

Witzig, aber grausam

Da war er 47 Jahre alt, und Éric Rohmer hatte mit einiger Verspätung den Éric-Rohmer-Film erfunden. Die Geschichte um eine hübsche Männerfresserin und einen Dandy, der zu eitel ist für ihre Tricks, wurde zur Blaupause für das rohmersche Kino: gedreht mit Laien, deren auf Band aufgenommene Gefühlsgespräche die Grundlage waren für die Dialoge. Und inszeniert mit grosser Leichtigkeit: witzig, aber grausam; reflektiert, jedoch beiläufig; entspannt und doch genau. Im Zentrum die Schönheit Haydée Politoff, die in Frankreich zur Stilikone wurde, und ringsum die monologisierenden Männer, die hin- und hergerissen sind zwischen ihrem Begehren und dessen Kontrolle.

Diese Spannung wurde zum Grundmotiv von Rohmers Zyklus der «contes moraux», etwa in «Le genou de Claire». In den 80er-Jahren nahm er sich mit «Pauline à la plage» ein Vorbild am Boulevardtheater. Und später, mit «Conte d’été» und dem Jahreszeitenzyklus, gipfelte es in einem Beziehungskino von ­Zufall und Unentschlossenheit. Stets blieb Rohmer ein Dokumentarist der ­Regungen, der seinen Darstellern Fallen stellte, um sie im richtigen, also aufrichtigen Moment zu erwischen. Er erzeugte Situationen des Echten, weil er seine inneren Visionen aus der äusseren Welt heraus entwickelte. So sieht man bei Rohmer im Wissen um die Künstlichkeit dem Leben zu und entdeckt zwischen Kleidern und Landschaften sehr viel zeittypische Realwelt: Strandmode in der Bretagne, Häuserblöcke in Biarritz, Camper am Lac d’Annecy, Cafés in Paris.

Eine unterhaltsame neue Biografie von Antoine de Baecque und Noël Herpe zeichnet die Lebensbahn dieser Vater­figur der Nouvelle Vague nach. Man erfährt daraus, dass Rohmers treues Ehe- und Familienleben «bestimmt lang­weilig» war und dass seine Mutter im Glauben gestorben ist, ihr Sohn sei zeit­lebens Lehrer gewesen und nicht Filmemacher. Man liest von Rohmers elektrisierender Einflusskraft auf Mitstreiter und junge Groupies, mit denen er sich nachmittags zu stundenlangen Gesprächen bei Tee traf. Das Kino Xenix in Zürich zeigt in seiner Septemberreihe mit zehn Rohmer-Filmen und rund ebenso vielen Werken seiner Erben, dass diese Kraft bis ins heutige amerikanische Independent-­Kino hineinreicht, das immer wieder auf seine Filme verweist: Die zogen nicht nur in Frankreich Millionen Besucher an, sondern hatten auch Erfolg in den USA, wo selbst gezügelte Passionen noch freizügig genug wirkten.

Ihre internationalen Verleihtitel wie «Boyfriends & Girlfriends» oder «Chloe in the Afternoon» klingen schon wie ­aktuelle Liebeskomödien, und im Xenix wird man deutliche Spuren einer Verwandtschaft erkennen: Sei es in den schier endlosen Intimitätsdebatten in Richard Linklaters «Before»-Zyklus mit Ethan Hawke und Julie Delpy, in seinen Flirt-Choreografien zwischen Leidenschaft und Zögerlichkeit. Sei es im Liebesgerede belesener Upperclass-Studenten in Whit Stillmans «Metropolitan» oder im vermeintlich trivialen Gezanke in den Filmen von Noah Baumbach und Andrew Bujalski, in denen die Alltagsstrudel beiläufig zu einem seriöseren Lebens­drama zusammenfliessen. Wie bei Rohmer holen seine Nachfahren die Zeichen und Moden der Zeit in ihr dialoglastiges Kino. Richard Linklater dokumentiert das Altern seiner Vertrauensschauspieler, und vielleicht wünscht er sich ins vorironische Rohmer-Zeitalter zurück, als man noch aufrichtig lügen konnte, ohne sich hinter der Fassade des Uneigentlichen zu verschanzen.

Angekündigte Übertretungen

Besonders aber scheint Rohmers amerikanische Wiedergänger zu faszinieren, wie da einer Realismus und Konstruktion zu verschmelzen verstand, auf eigentümlich alchemistische Weise. Ob «Before Sunrise» oder «Frances Ha» von Noah Baumbach – die Filme der Rohmer-Adepten sind geprägt von einer persönlichen Vision, die wie von selbst aus dem entsteht, was die Autoren im eigenen Leben umgibt. Ein Transfer von Erfahrung ins Kino, um im Intimen wiederum ein Modell für Grösseres zu bauen, womöglich für die romantische Liebe. Rohmer gelang diese Fusion, weil er ein Paradox war: Er plante fanatisch, aber hoffte auf den Zufall; er recherchierte Materialberge und nahm daraus, was er von Beginn an gesucht hatte. Seine Filme locken mit moralischen Übertretungen, die nicht eintreten. Und mit «Conte d’été» hat Éric Rohmer eine wunderbare Komödie über die Entscheidung gedreht, sich nicht zu entscheiden.

Und übrigens raucht nie jemand in seinen Filmen. Nie! Der Einsatz gegen das Passivrauchen war eine der wenigen politischen Aktionen eines Regisseurs, der sich zum Katholizismus bekannte, als konservativ galt und 1968 aus der Ferne verfolgte. Vielleicht aber bleibt sein Werk gerade deshalb so zeitlos zeitgemäss. Er verfiel nicht den grossen Leiden­schaften seiner Ära, sondern entwickelte aus ihr seine eigenen intimen Fantasien: Nur ein Kino, das den Moment einfängt, überdauert die Jahre.

«Éric Rohmer, Now!» ab Donnerstag, 1. September im Kino Xenix.

Antoine de Baecque/Noël Herpe: Éric ­Rohmer: A Biography. Columbia ­University Press 2016, 608 S., ca. 42 Fr. (Tages-Anzeiger)