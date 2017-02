The Donald gegen The Governator

Schmerz ist nur Schwäche, die den Körper verlässt. Mit solchen Härte-Philosophien werden Schwerathleten sozialisiert. Sprüche wie dieser hängen an den Wänden bei den Ringern, den Boxern, den Gewichthebern. Und vermutlich hat in der Menschheitsgeschichte, seit Entdeckung des Eisens, niemand mehr Gewichte gehoben als Arnold Schwarzenegger. Das muss man im Hinterkopf behalten, wenn man in dem ganzen Wahnsinn, den der neue US-Präsident täglich per Twitter in die Welt speit, die kleine Komödie würdigen will, die sich zwischen Donald Trump und Arnold Schwarzenegger abspielt. Am Freitag beispielsweise twitterte der US-Präsident, Arnold Schwarzenegger habe eine miese Regierungsbilanz als Gouverneur von Kalifornien hingelegt, und nun wären auch die Quoten von «The Apprentice» schlecht - «But at least he tried hard!», »Immerhin hat er sich sehr bemüht!»

Yes, Arnold Schwarzenegger did a really bad job as Governor of California and even worse on the Apprentice...but at least he tried hard! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3. Februar 2017

Also, noch mal zurückerinnern: Stimmt, 2003 wurde der Republikaner Schwarzenegger Gouverneur von Kalifornien, der Aufschrei war gross, als er gewählt wurde - und diesseits des Atlantiks auch der Spott, dass die US-Amerikaner den Muskelprotz zu einem der wichtigsten Politiker ihres Landes machten.

Schwarzenegger legte jedoch als «Governator» bis 2011 eine solide Regierungsbilanz hin, bevor er wieder zurück ins Showbusiness wechselte, wo er einige Filme drehte - den üblichen Action-Blockbuster-Kram, um schliesslich den freigewordenen Sessel von Donald Trump in der TV-Show «The Apprentice» zu übernehmen. In diesem Reality-Format versuchen Leute, Karriere zu machen, und müssen sich dafür vor laufender Kamera vom Boss demütigen lassen, der sie mit der für Trump notorisch gewordenen «You're fired!» rauswirft. So gesehen war Schwarzenegger Trumps Vorgänger als Politiker - und ist nun sein Nachfolger im Fernsehen. Abgesehen davon sind die beiden etwa gleich alt, Schwarzenegger 69, Trump 70 Jahre - und gehören offiziell derselben Partei an. Schwarzenegger bezog allerdings schon früh im Wahlkampf Position gegen Trump. Ausserdem scheinen die beiden Silberrücken eine Vorliebe für Orange-Töne in Gesicht und Haaren zu teilen. Da enden dann aber die Gemeinsamkeiten.

Unterschiedsmerkmal Humor

Und ab da wird es wichtig, sich klarzumachen, wo die beiden Männer herkommen. Trump aus reichem Elternhaus, mit Privatschule und ordentlich Startkapital. Schwarzenegger aus dem Kaff Thal bei Graz in der Steiermark - und aus der harten Schule des Gewichthebens. Auf die Frage, wie viele Sit-ups er am Tag mache, antwortete Schwarzenegger in seiner aktiven Zeit: «Das kann ich nicht beantworten - ich beginne erst zu zählen, wenn es wehtut.» Arbeit an Gewichten ist immer auch Arbeit am Charakter. Die ständige Selbstüberwindung, die andauernde Präsenz der eigenen Schwäche. Solche Leute müssen nicht zwangsläufig klug werden, aber sie begreifen in der Regel etwas über das Leben. Stets liegt das eigene Versagen ganz nah, Grössenwahn und Demut gehen beim Kraftsport eine enge Bindung ein. Einer wie Schwarzenegger hat gelernt, dass der grösste Feind einem stets aus dem Spiegel entgegenblickt. Bodybuilder müssen ja viel vor dem Spiegel stehen, um am Muskeltonus zu arbeiten. Und wer sich dabei nicht der Lächerlichkeit des eigenen Seins und Tuns bewusst wird, muss schon sehr blöde sein. Blöde ist Schwarzenegger gewiss nicht.

Aber Arnold Schwarzenegger zeigt Humor. Das merkt man bereits in seinen Anfängen, beispielsweise in «Pumping Iron», einem Film über die Wahl zum »Mr. Universum» von 1977. Eigentlich sollte der Film die Szene der Bodybuilder dokumentieren, aber weil der 28-jährige Schwarzenegger darin auftritt, wurde es eben der erste Arnold-Schwarzenegger-Film. Er lässt sich an der Ballettstange filmen und meldet sich breit lächelnd, damals bereits fünfmaliger «Mr. Olympia», an der Theke von «Gold's Gym» in Venice und fragt, ob er sich einschreiben dürfe, «Ich möchte ein paar Muskeln ansetzen.» Sein grosser Gegner hiess damals Lou Ferrigno, er war wirklich grösser und verfügte über nicht weniger Muskelberge als der Österreicher mit dem breiten Akzent und der noch breiteren Zahnlücke zwischen den Schneidezähnen. Aber Schwarzenegger zeigt Humor. Er macht sich über sich selbst und seine Gegner lustig, kriecht in ihre Köpfe und erzählt vor der Kamera Quatsch. Zum Beispiel, dass Gewichtheben für ihn sei, wie einen Orgasmus zu bekommen, «Jedes Mal, wenn ich pumpe, komme ich.» So dominierte er den Film und auch den Wettbewerb, wurde wieder Mr. Olympia, anschliessend zum grossen Filmstar und Governator. Wenn aber Trump sich über jemanden lustig macht, dann über Frauen, Behinderte, Kriegsversehrte oder wen er sonst noch für schwächer hält.

Als sich nun also Trump am vergangenen Wochenende Schwarzenegger vornahm, verband dieser den Apprentice-Tweet einfach mit einem alten Artikel aus der Daily News, in der berichtet wurde, dass Gouverneur Schwarzenegger seine Steuererklärung offengelegt hatte - ein üblicher Vorgang, den Trump hartnäckig verweigert. Zuvor hatte Schwarzenegger sich bereits in einer Videobotschaft über Trump mokiert: «Warum tauschen wir nicht einfach Jobs? Dann könnten alle wieder ruhig schlafen.» Nur darf er als geborener Österreicher nicht zur Wahl zum US-Präsidenten antreten - seine Chancen wären wohl nicht schlecht gewesen.

Vermutlich hat Trump in seinem Leben auch nicht allzu viele Sit-ups gemacht, zumindest scheint ihm das Verständnis der Selbstüberwindung zu fehlen. Und dadurch natürlich auch die damit einhergehende Demut und die Einsicht der eigenen Lächerlichkeit. Vielleicht reagiert Trump deswegen selbst in der Stunde seines grössten Triumphs noch so gereizt auf Schwarzenegger. Es kann aber, laut Washington Post, auch daran liegen, dass er seine Tochter Ivanka als Nachfolgerin für «The Apprentice» vorgeschlagen hatte. Schwarzenegger wird Trump sicher weiter nerven, so wie er Lou Ferrigno genervt hat, und es dürfte Trump schwerfallen, nicht auf ihn zu reagieren. Denn obwohl Schwarzenegger mittlerweile zurück im Showbusiness ist, engagiert er sich weiterhin politisch. Er hat es sich beispielsweise zur Aufgabe gemacht, gegen die Erderwärmung zu kämpfen: «Wenn ich Sie eine Stunde in eine Garage einsperren würde - würden Sie lieber in der mit dem Elektroauto festsitzen oder in der mit dem laufenden Verbrennungsmotor?» Mit solchen Fragen begegnet Schwarzenegger den Zweiflern des Klimawandels. Also Menschen wie Trump, der behauptet, Erderwärmung sei eine Erfindung der Chinesen, was sich doch deutlich weniger smart anhört. Wer hätte gedacht, dass man sich einmal wünschen würde, Arnold Schwarzenegger wäre Präsident der USA?

(baz.ch/Newsnet)