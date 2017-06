Whitney Houston, der gescheiterte Star

Nach Whitney Houston war vieles anders als vor ihr. Die Sängerin aus der amerikanischen «Brick City» Newark war die erste Schwarze, die es schaffte, zum weltweiten Pop-Phänomen aufzusteigen. Davor gab es freilich grossartige und geschätzte afroamerikanische Sängerinnen – Billie Holiday, Ella Fitzgerald, Aretha Franklin, Diana Ross, Tina Turner –, doch schafften die nicht den Sprung in die oberste Liga des Mainstreams. Was Prince und Michael Jackson für die männliche Gilde war, war Houston für die weibliche. Ohne ihre Vorarbeit wären heutige Stars wie Beyoncé oder Rihanna undenkbar.

Wie viel Kalkül hinter diesem Aufstieg steckte, zeigt der herausragende Bio-Film «Whitney – Can I Be Me», für den Nick Broomfield («Kurt & Courtney» oder «Biggie & Tupac») und Rudi Dolezal (Teil der Produktionsfirma DoRo) zusammengespannt haben. Whitney wurde zwar schon im Teeniealter von ihrer ambitionierten Mutter stimmlich gefördert, ihre Karriere drehte aber erst auf Hochtouren, als sie 1983 von Clive Davis unter Vertrag genommen wurde. Der Gründer von Arista Records soll bis heute für über 300 Nummer-1-Hits mitverantwortlich sein, und im Falle des erfrischenden Jungtalents hatte er ganz genaue Vorstellungen vom Weg zum Ziel.

Um das weisse Publikum – das zumindest damals die Pop-Charts bestimmte – für das 20-jährige Stimmwunder zu begeistern, beschönigte er ihre Vergangenheit. Alles, was sie in den Augen der ärmeren Schwarzen glaubwürdig gemacht hätte, wurde aus dem Look und der Biografie von Houston entfernt. Das Management wollte ausdrücklich keinen «weiblichen James Brown», erinnert sich einer von Houstons Mitmusikern im Film, sondern eine «schwarze Barbra Streisand».

Fortan ist die junge Frau mit dem strahlenden Lächeln in knallbunten aber denkbar züchtigen Kleidchen zu sehen, wie sie in TV-Sendungen austauschbaren Chartspop singt. «Ein verschwendetes Talent» urteilt ein namhafter Kritiker über das Debütalbum «Whitney Houston» (1985). Und auch die Künstlerin selber war mit dem engen Stilkorsett alles andere als zufrieden – der Wunsch «can I be me?» soll damals ihr häufigster Ausspruch gewesen sein.

Erlittene Wunden

Doch die Rechnung geht auf, und nach zwei Jahren ist Whitney Houston ein Weltstar. Entsprechend hinterlässt der rapide Aufstieg seine Spuren, die Sängerin zieht sich beim Durchbrechen dieses Glasdaches mehr als nur ein paar Schürfungen zu. Eine herzbrechende Szene im Film spielt sich an der Verleihung der Soul Train Music Awards 1988 ab: An der Zeremonie, bei der afroamerikanisches Musikschaffen geehrt wird, erntet Houston lautstarke Buh-Rufe. Die Frau, die in einem schwarzen Stadtteil aufgewachsen ist und die ihre Stimme im Gospelchor gefunden hat, ist der eigenen Community plötzlich zu weiss.

Whitney Houston stand damals erst am Anfang ihrer Karriere, doch rückblickend wird klar, dass dieser Moment auch der Anfang des Endes war. An den Soul Train Awards stellte sich eine Weiche, die Houstons Zug zum Entgleisen bringen sollte.

Am 11. Februar 2012 wird Houston leblos in der Badewanne ihrer Suite im Beverly Hilton Hotel in Beverly Hills aufgefunden. Der Gerichtsmediziner findet Drogen und Alkohol im Blut der 48-Jährigen, doch enge Verbündete sagen: «Whitney starb an einem gebrochenen Herzen.» Dass ihre Ehe mit Sänger Bobby Brown ein von Eifersucht und Geltungsdrang angefeuertes Kräftemessen war, war ein offenes Geheimnis. Doch verzichtet «Whitney – Can I Be Me» darauf, die verbalen und physischen Ausbrüche von Brown zu zeigen.

Indem die Filmemacher das Grauen hinter der glamourösen Front nur andeuten, geben sie ihrem Film viel mehr Kraft als beispielsweise die als Dokfilm getarnte Boulevard-Story «Amy – The Girl Behind the Name» (2015) hatte. Besonders eindrücklich ist das bislang unveröffentlichte Backstage-Video, auf dem man das frisch verliebte Paar herumalbern sieht: In einer geradezu perversen Vorausnahme ihrer späteren Ehe spielen Whitney und Bobby eine handgreifliche Auseinandersetzung von Ike und Tina Turner nach. Mindestens ebenso eindrücklich ist der Gastauftritt von Whitneys Tochter Bobbi Kristina an einem Konzert. Das Mädchen singt und tanzt wie seine Mutter. Drei Jahre nach deren Tod wird Bobbi Kristina auf gleiche Art wie sie aus dem Leben scheiden.

Auch dieses Drama wird im 105-minütigen Dokfilm – den man nicht mit dem fast gleichnamigen Bio-Pic «Whitney» von 2015 verwechseln sollte – nur angedeutet. Ausgeschlachtet wird hier nichts, und genau das gibt dem Film diese erzählerische Grösse. Auch Houstons Musik kommt nur in geringen Dosen vor, aber ihr Leben, ihr Charakter und vor allem das tragische Versagen ihrer gesamten Entourage werden deutlich herausgearbeitet.

Der Bodyguard aus Wales

Bezeichnenderweise wird ein Mann zum Star des Films, der sich bis anhin bewusst im Hintergrund aufgehalten hat: David Roberts. Der walisische Leibwächter hat Houstons turbulenteste Jahre hautnah miterlebt und erzählt im Film mit dezentem Humor und britischem Understatement von seinen Beobachtungen.

Er habe nicht viel gemein mit der Figur, die im Kassenschlager «Bodyguard» (1992) von Kevin Costner gespielt werde. So habe er nie mit der Sängerin ein Bett geteilt und auch keine Kugel für sie eingefangen – obschon er bereit gewesen wäre, sein Leben für sie zu lassen. Was Roberts indes getan hat, hat möglicherweise noch mehr Mut verlangt: Als jeder in Houstons Umfeld die Augen verschliesst vor der zunehmenden Drogensucht des Stars, schickt er dem Management einen mehrseitigen Bericht, in dem er seine Besorgnis um Whitneys Stimme und ihr Überleben zum Ausdruck bringt und detailliert ausführt, wie die Drogen in Houstons Entourage zirkulieren. Die Antwort, die der Leibwächter auf sein Schreiben erhält, ist kurz und deutlich: «Danke für Ihr Schreiben, Ihre Dienste werden fortan nicht mehr benötigt.»

Vielleicht trägt kein Mensch die Alleinschuld am Tod von Whitney Houston, aber nur die wenigsten in ihrem Umfeld können ihre Hände in Unschuld waschen. Es ist ein wahres Drama, gezeigt in einem grossartigen, weil nüchtern erzählten Dokumentarfilm. (Basler Zeitung)