«Auch Zügellosigkeit braucht Präzision»

Mitten in einer Probe zur «Skythischen Suite» von Sergei Prokofjew senkt Gustavo Dudamel plötzlich seinen Taktstock. Die Musiker des Los Angeles Philharmonic hören einer nach dem anderen auf zu spielen, es wird still, und der Dirigent sagt bedächtig: «Auch wilde Zügellosigkeit braucht Präzision.»

Er scheint selbst ein wenig überrascht zu sein. Schon mehrmals hatte er die Probe nach wenigen Passagen unterbrochen und mehr Intensität verlangt. «In der Partitur steht ‹Allegro feroce›», betont er. Dudamel spricht englisch mit den Musikern, doch wenn er «feroce» italienisch ausspricht, gibt er dem Wort mehr Bestimmtheit, es wird dringlich, imperativ. Ich erinnere ihn an die Episode, als wir uns in seinem Büro in der Walt Disney Hall von Los Angeles zum Interview treffen. «Es geht nicht um eine perfekte Vorstellung», betont Dudamel da. «Ich habe ihnen gesagt, dass ich eine perfekte Imperfektion von ihnen will. Sie sollen Risiken eingehen, um an den Punkt kommen, an dem dir schwindlig wird, an dem du alles unter Kontrolle hast und gleichzeitig auch wieder nicht. Das ist der Punkt, an dem du andere inspirierst. Denn du kannst technisch alles kennen und können, doch wenn du die Gruppe nicht inspirierst, wirst du nichts Besonderes zustande bringen. Niemand will etwas vollkommen Sauberes und Perfektes hören, das keinerlei Seele hat.»

Gustavo Dudamel, Jahrgang 1981, ist inzwischen ein gereifter Künstler. Oder anders formuliert: nicht mehr das Wunderkind, das die Welt 2004 entdeckte, als er mit 23 Jahren den Gustav-Mahler-Preis für «Musikalische Gesamtleitung und Dirigent» gewann. Schwer zu sagen, wann genau er sich in den letzten 12 Jahren vom viel gelobten Nachwuchs in einen der interessantesten, beliebtesten und vielversprechendsten aktuellen Dirigenten verwandelt hat.

Claudio Abbado hielt grosse Stücke auf ihn, auch Sir Simon Rattle ist des Lobes voll. In den USA wird Dudamel gefeiert wie ein Superstar, ob er nun sein Orchester in Los Angeles dirigiert oder in der Pause der Superbowl auftritt. Legionen von Fans verfolgen ihn hoffnungsvoll; man traut ihm nicht nur zu, mehr Interesse an der klassischen Musik zu wecken, sondern auch das Leben von Hunderttausenden von Kindern zu verbessern. Schliesslich kam er selbst aus der venezolanischen Bewegung El Sistema, die auch wenig privilegierten Kindern das Lernen eines Instrumentes ermöglicht – heute ist er ihr bester Botschafter. Und nun steht ihm an Neujahr ein weiterer grosser Schritt bevor.

Sie sind der jüngste Dirigent, der die Leitung des legendären Neujahrskonzerts in Wien übernimmt, vor 50 Millionen TV-Zuschauern in über 90 Ländern.

Man muss sich das mal vorstellen! Dieses Konzert wird ja nur wirklich gefeierten Dirigenten überlassen – nicht nur etablierten, sondern gefeierten, tatsächlich. Für mich ist es eine Ehre. Und vor allem ein Symbol für die Zukunft, denn in einer so traditionellen Institution, bei einem so traditionellen Konzert, nach derart traditionellen Dirigenten wählen sie plötzlich einen der jüngeren.

Wann ist ein vielversprechender junger Dirigent kein vielversprechender junger Dirigent mehr?

Der Prozess endet nie. Ich dirigiere, seit ich 11, 12 Jahre alt war. Jetzt bin ich 35 und habe das Gefühl, dass ich nicht nur die Reife habe, um gewisse Herausforderungen anzunehmen, sondern auch, um sie zu meistern. Dabei habe ich immer noch denselben jugendlichen Geist. Den habe ich in keinster Weise verloren. Eine Entwicklung kann man nicht mit Zeit messen, sondern nur mit dem Wissen, das man ansammelt.

Gustavo Dudamel – Dvorak - Symphony no. 9 - 4th movement - Allegro con fuoco. Quelle: Youtube/ eyad rabadi

Da gibt es keinen Moment der plötzlichen, inneren Veränderung?

Vom künstlerischen Standpunkt her passieren schon gewisse Dinge. Man öffnet eine Partitur, liest sie, und obwohl man bereits viele Male damit gearbeitet hat, entdeckt man neue Dinge.

Gibt es Musik, die man erst ab einem gewissen Alter dirigieren sollte?

Ich war damit nie einverstanden. Auch wenn es sicher bestimmte Musikstücke gibt, bei denen es sinnvoll ist, zu warten.

Welche zum Beispiel?

Bruckner etwa hat seine Komplexität. Aber ich habe als junger Mann viele Dinge getan, die ich heute erneut angehe und jetzt aus einem ganz anderen Blickwinkel sehe – weil ich sie eben früher schon einmal gemacht habe. Wenn dem nicht so gewesen wäre, hätte ich nicht die Gelegenheit gehabt, bis zu diesem Punkt zu reifen. Wenn ich heute zurückblicke, würde ich nichts an dem ändern, was ich erlebt habe.

Sie haben gerade mit dem venezolanischen Jugendsinfonieorchester Simón Bolívar alle Sinfonien Beethovens aufgenommen. Warum Beethoven?

Beethoven symbolisiert die Kunst, alle Elemente des Lebens, der Gesellschaft, der Kontinente, die menschliche Komplexität an sich zu umarmen; in einem Versuch, Welt und Menschen zu vereinen. Und das durch die Musik. Das von der ersten bis zur neunten Sinfonie zu verfolgen, ist eine einzigartige Chance.

Und warum packen Sie diese Chance gerade jetzt?

Weil Beethoven einen Teil des Reifeprozesses ausmacht, einen neuen spirituellen Zyklus des Orchesters eröffnet. Dabei wollen wir niemanden kopieren: Harnoncourt, Brüggen, Gardiner auf der einen Seite oder Karajan, Bernstein, Kleiber, Furtwängler noch vor ihnen. Für uns ist es der Beginn eines noch tieferen, visionären Zyklus, in dem wir noch viel angehen werden.

Reibungslos und ohne grossen Übergang geht unsere Unterhaltung von Ludwig van Beethoven zu Venezuela. Dudamel hat lange geschwiegen, was den politischen Konflikt in seinem Heimatland anbetrifft – was ihm von beiden Seiten her Kritik eingetragen hat. Im vergangenen September veröffentlichte er dann in der «Los Angeles Times» einen Artikel mit dem bezeichnenden Titel: «Warum ich über die venezolanische Politik nicht rede».

Doch nun hat Dudamel darüber geredet. Sein offener Brief bestätigte, dass er beide Seiten gut versteht, auch wenn er ihre Positionen nicht teilt; dass er die venezolanischen Autoritäten respektiert, obwohl er mit ihren Entscheidungen nicht immer einverstanden war. Und Beethoven hat mit diesen Überlegungen zu tun: Sein ganzes Werk ist für Dudamel eine Explosion der Freiheit, von der Oper «Fidelio» bis hin zu den Sinfonien.

Lebt und atmet man diese Freiheit in Europa, in Los Angeles oder in Venezuela auf dieselbe Weise?

Am Beispiel Beethoven sehen wir, dass man eine gewisse Disziplin braucht, um Freiheit erlangen zu können; es muss Respekt vorhanden sein, Toleranz, ein Dialog. Was tut er in seiner letzten Sinfonie? Sich verbrüdern, umarmen. Wie? Mit eiserner Disziplin. Das Adagio der Neunten Sinfonie ist eines der erhabensten Werke, die es gibt. Eine Variation eines Themas, kontrapunktisch und harmonisch ganz einfach, in manchen Augenblicken erhoben bis zur gigantischen Explosion, aber immer diszipliniert. Beethoven war frei innerhalb dieser seiner Disziplin. Und als Referenz der Freiheit in unserer Zeit ist das perfekt, denn das ist die Freiheit, die wir brauchen.

Es muss kompliziert sein, an der Spitze von El Sistema zu stehen, inmitten der politischen Krise, von der Venezuela geschüttelt wird.

El Sistema ist ein Symbol der Freiheit. In meinem Land hatte die Musik zu einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr die Freiheit, sich künstlerisch entfalten zu können. Als der Maestro José Antonio Abreu, mein Mentor, mit diesem Projekt begann, gab es nur ein Orchester in Caracas. Welche Zukunft hätten diese Kids haben können? Sie hatten nicht die Freiheit, sich wirklich zu entwickeln. El Sistema geht über die Politisierung hinaus. Niemand weiss, wie viele Konzerte ich in Caracas und im Landesinneren gegeben habe, in denen auch Politiker sassen, die sich in den Medien streiten. Und ich habe gesehen, wie sie sich in den Konzerten die Hand schüttelten. Viele von ihnen haben auch Kinder, die in den Orchestern spielen.

Kann oder darf man von El Sistema mehr erwarten als Musik?

In dem Moment, in dem jemand versucht, dich zu einer bestimmten Position zu bringen, beschneidet er bereits die Freiheit. Weil er sagt: «Ich will, dass du so denkst wie ich.» Ich glaube, dass nichts Böses oder Unwürdiges daran ist, eine Position einzunehmen, mit der ich die Menschen vereinen möchte. Denn in dem Moment, in dem du eine bestimmte Position einnimmst, wirst du Teil einer Spaltung. Und damit hat es sich. Dieses Thema ist ausgesprochen komplex. Man isoliert sich nicht aus Egoismus. Man steht, wo man steht, und versucht, ein Gleichgewicht zu finden in einem Moment, in dem eine Verteufelung all derer, die nicht deiner Meinung sind, zur Regel wird.

Gustavo Dudamel und das venezolanische Jugendsinfonieorchester Simón Bolívar. Quelle: Youtube/ Pakito Palote

Hat sich seit der Veröffentlichung Ihres offenen Briefes in der «Los Angeles Times» etwas verändert?

Ich habe den Brief nicht für mich geschrieben, sondern für die Institution, für El Sistema. Und ganz offensichtlich werden die Menschen wieder polarisieren wollen, auf die eine oder andere Seite. Doch El Sistema ist ein Symbol des Ganzen, der gesamten venezolanischen Gesellschaft. Ich sage nur, dass ich keinerlei Position beziehen will. Meine Position ist, dass mein Land wachsen und die Krise überwinden möge. Das ist ganz offensichtlich sehr schwierig, es ist fast eine Utopie, eine Einigung zu erzielen. Doch wenn es ein Symbol dieser Einigkeit gibt, dann ist es El Sistema.

Zum Abschluss frage ich ihn, ob es nicht leichter wäre ohne all die zusätzlichen Aufgaben, die er übernimmt. Kann man nicht auch hervorragende Musik machen ohne die Kinderorchester, ohne El Sistema, ohne die Hälfte seiner Zeit dem venezolanischen Jugendsinfonieorchester Simón Bolívar zu widmen? Bei seiner Ankunft in Los Angeles vor acht Jahren hatten ihm ja viele vorhergesagt, dass die Versuchungen und Fallen der Konsumgesellschaft ihn schon bald von seinen Wurzeln entfernen würden. Dudamel steht auf, holt sein Mobiltelefon und sucht nach einem Video: «Das ist für mich nicht einfach nur eine Arbeit mehr. Es ist wie eine Mission. Es ist keine Verantwortung, die ich mir auflade, sondern ich muss es einfach tun, denn es ist mein Leben. Du kannst dir gar nicht vorstellen, was das jedes Mal für mich . . . aber schau es dir an, ich zeige es dir.»

Auf dem kleinen Bildschirm erscheint ein Kinderorchester, aufgenommen vom Pult des Dirigenten, amateurhaft, ein wenig wacklig. «Das hat man mir geschickt. Und jetzt schau, hier kommt die Konzertmeisterin . . .» Die Kamera schwenkt nach links, ein Mädchen mit einer Geige lächelt ins Handy. Wie alt sie wohl ist, 12 oder 13 Jahre? «Das ist für mich ein Geschenk des Lebens. Keine zusätzliche Belastung, auf keinen Fall.»

Das Interview geht zu Ende, während aus dem Mobiltelefon die Ouvertüre der Operette «Leichte Kavallerie» von Franz von Suppé ertönt, mit all der Freude, Wildheit, Zügellosigkeit und dem absoluten Mangel an Präzision, wie man es nur mit 13 Jahren geniessen kann.

Die CD des Neujahrskonzerts ist ab 9. Januar erhältlich.