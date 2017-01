Ein Prösterchen in der Oper

Schuhe aus, Handy aus. Rein in die kuschlige Box, krabbelfreundlich mit Filzboden und Kissen ausgelegt. In der Mitte, der «Bühne», liegen silbrig angesprayte, richtige Steine, sowie Steine aus Filz, die eine Art Fluss darstellen. Bei der Begrüssung um 11 Uhr morgens wird betont, man könne jederzeit den Raum verlassen. Jenen Eltern, die Angst haben, ihr Baby schreie in diesen 30 Minuten, wird geraten, loszulassen – damit sich auch die Kleinen entspannen.

Zuvor konnten diese vor dem Eingang im Foyer des Theater Basel schon ein wenig miteinander spielen und sich an verschiedenen Schüsseln, die mit Fell oder Tannenzweigen gefüllt waren, haptisch betätigen. Wäre ja gelacht, wenn in diesem Zeitalter der Förderung kein solches Angebot bereitstünde. Und da sitzen, liegen, krabbeln und stehen sie jetzt, die gut 20 Babys mit ihrem Anhang, darunter ein paar ziemlich Frischgeschlüpfte. Die meisten sind ein gutes Jahr alt und schon ziemlich mobil.

Spielen mit dem Bühnenbild

Auf drei Filzmatten in der Mitte des Raumes bewegen sich jetzt langsam drei Wesen. Sie sind passend zum Filz in Grautönen gekleidet und tragen Glitzersöckchen. Es könnten die Murmeli sein, wie es der Titel impliziert. Die Wesen – es sind die Sängerinnen Sofia Pavone (Mezzosopran), Ye Eun Choi (Sopran) und Sänger José Coca Loza – geben Urlaute von sich, mal höher, mal tiefer, wiederholend, oft sind es auch atonale Töne. Sie bauen nur mit ihrem Gesang einen Dialog auf, nehmen die Steine in die Hände, spielen mit ihnen, betrachten sie.

Die Steine üben eine riesige Anziehung auf die Kleinen aus. Schon nach wenigen Minuten schreitet ein 16 Monate alter Junge zur Tat und beginnt die grössten Steine zu einem Turm zu stapeln. Er sitzt unmittelbar neben der Sopranistin, die ihn während des Gesangs spontan einbezieht und ihm Steine in die Hand gibt, um weiter zu bauen. Andere schauen kaum auf die Sängerinnen und Sänger, sondern spielen mit den Steinen.

Früh sucht das Rampenlicht

In diesem Musiktheater wird nicht der Clown gemacht. Eine halbe Stunde lang stehen die langsamen Bewegungen und die Stimmen der Murmeli im Vordergrund, die mal einzeln auftreten und sich dann wieder gemeinsam formieren; beispielsweise in einem rituellen Pygmäenlied.

Dabei hat man schön Zeit, die Babys zu beobachten, die durch diese Bühne ja Teil des Murmeli-Filzlandes und so auch zu Darstellern werden. Man sieht schon jetzt bestens, wer eines Tages das Rampenlicht suchen wird: Ein paar stehen immer wieder bei den Sängern in der Mitte, kennen keine Scheu. Als gegen den Schluss ein Wasserzuber auf die Bühne kommt und die Sängerin Wasser umherspritzt, ist der kleine Thierry nicht mehr zu halten und taucht seine Arme ins kühle Nass. Zwei, drei sind eher ängstlich und beginnen kurz zu weinen. Der grösste Teil sitzt bis zum Schluss aufmerksam am Rand, auf dem Schoss beim Grosi oder beim Papi. Kein einziges Kind bekommt den grossen, befürchteten Weinkrampf.

Keine Lust auf Anstossen mit Babyflasche

Schwierig zu sagen, ob es das «Murmeli» wirklich braucht: Kleinkinder, die zu Hause Musik hören, oder in deren Haushalt viel gesungen wird, müssen wohl nicht extra ins Theater geschleppt werden, um ein paar Sänger und Steine zu betrachten. Auf der anderen Seite sind die meisten Theater-Angebote erst für Kinder ab 3 Jahren konzipiert. Es ist wohl vor allem auch für die Eltern ein Vergnügen, mit den Kleinsten auszugehen – etwas, das am Anfang doch eher selten möglich ist. Vor allem aber sind die Baby-Angebote, die an Theater- und Opernhäusern im deutschen Sprachraum am Wachsen sind, ein gutes Marketing. Schliesslich sind die Babys von heute die Besucher von morgen.

Nach der kurzen Aufführung gibts wie immer nach einer Theater-Premiere eine «Feier». Für die Erwachsenen heisst das Kaffee und Orangensaft – für die Kleinen gibts nochmals eine kleine Spielrunde vor den «haptischen Schüsseln» im Foyer. Theoretisch. Die meisten sind jetzt ziemlich hungrig und werden gefüttert; andere gewickelt. Wieder andere schlafen noch vor dem Zmittag ein, so viele Eindrücke haben sie zu verarbeiten. Mit dem Schoppen jedenfalls möchte kein Kind mehr auf die Premiere anstossen. Dabei hätte Andreas Beck, Direktor des Theater Basel, der nach dem «Murmeli» mit ein paar Erwachsenen anstösst, das perfekte Wort dazu auf Lager: Prösterchen! (baz.ch/Newsnet)