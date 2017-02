Er war der vielseitigste aller Tenöre

«Hörte gerade den grössten Mozart-Sänger meines Lebens: Sein Name ist Nicolai Gedda.» So lautete das Telegramm, das der legendäre Schallplattenproduzent Walter Legge 1951 sowohl an Herbert von Karajan als auch an den Intendanten der Mailänder Scala schickte. Gedda war damals 26 Jahre alt und arbeitete als Bankangestellter in Stockholm. Erst zwei Jahre davor hatte er mit Gesangsunterricht angefangen, bei Carl Martin Öhman, zu dem er dank der Vermittlung eines Bankkunden gekommen war.

Dass Gedda einer der bedeutendsten Tenöre seiner Zeit werden würde, war ihm nicht an der Wiege gesungen worden. Geboren wurde er 1925 in Stockholm als unehelicher Sohn einer Kellnerin; er wuchs bei der Schwester seines Vaters auf, die er lange für seine Mutter hielt. Noch im hohen Alter hat er davon gesprochen, wie belastend die Unsicherheit bezüglich seiner Herkunft gewesen sei – und wie sehr es ihn geschmerzt habe, dass sich sein leiblicher Vater erst bei ihm meldete, als er berühmt war.

Wichtiger war sein russischer Stief­vater, der für die Musik in der russisch-orthodoxen Gemeinde in Leipzig zuständig war, wo die Familie eine Zeit lang lebte. Mag sein, dass er das musikalische Interesse des kleinen Nicolai geweckt hat. Ganz bestimmt kam Gedda später seine sprachliche Gewandtheit zugute: Schwedisch, Deutsch und Russisch sprach er seit seiner Kindheit, Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch kamen später dazu.

Flair für Raritäten



Seine konkurrenzlose musikalische Vielseitigkeit hatte viel mit dieser Sprachbegabung zu tun. Anders als von Legge prophezeit, wurde Gedda nämlich kein Mozart-Tenor, oder jedenfalls nicht nur. Er wurde auf allen grossen Bühnen gefeiert in Werken von Massenet oder Tschaikowsky, in deutschen Operetten oder als Donizettis Nemorino, in Bachs Matthäus-Passion oder Strauss-Liedern. Gedda könne alles, hiess es in der Branche – nur er selber wusste genau, wo seine Grenzen waren: So sagte er zum Beispiel sein Bayreuth-Debüt als Lohengrin ab – er suchte sich seine Partien vorsichtig aus; das Schicksal seiner Bühnenpartnerin Maria Callas war ihm eine Warnung.

Denn so grossartig seine Stimme war, mit ihrer mühelosen Höhe und den geschmeidigen Übergängen zwischen den Registern: Sie war weniger robust als die anderer. Auch die opulente Sinnlichkeit, die seine italienischen Kollegen zelebrierten, war dem schüchternen Gedda fremd. Er war kein Tenor für die Massen, sondern einer für die Kenner: für jene, die seine kluge, farbenreiche, sprachsensible Gestaltung und sein Flair für rares Repertoire schätzten.

Ob er dereinst auf der Bühne sterben wolle, wurde er einmal gefragt. «Nein, der Tod ist stiller», hat er geantwortet. Am 8. Januar ist Gedda 91-jährig gestorben. Die Öffentlichkeit, so hatte er sich gewünscht, sollte es erst einen Monat später erfahren. (baz.ch/Newsnet)