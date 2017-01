Klassiker der Woche: «Ein bisschen Richtung brutalo»

«Was soll ich jetzt tun?» Jeder andere Dirigent würde sich eher die Zunge abbeissen, als diese Frage zu stellen. Carlos Kleiber nicht. Warum auch? Hier geht es nicht darum, die Allüren zu pflegen; sondern nur darum, während der Probe zum Wiener Neujahrskonzert 1992 die «Tritsch-Tratsch-Polka» spontan mit einem Geburtstagsständchen für den Wiener Operndramaturgen und Musikvermittler Marcel Prawy zu kombinieren.

Kleiber kann die Frage auch deshalb so unbefangen stellen, weil er bei aller Spontaneität natürlich sehr genau weiss, was er zu tun hat. Wie er Toscaninis Version der Polka charakterisiert; wie er einzelnen Instrumentengruppen mit schönstem Beat-Boxing vorführt, was er sich vorstellt, und Einsätze verlangt, die «ein bisschen Richtung brutalo» sein sollen: Das ist so anschaulich wie präzis. Noch schöner ist nur, wie es danach klingt: messerscharf und elegant und auf beschwingte Weise tatsächlich «brutalo». Soll noch jemand sagen, all diese Neujahrshits seien harmlose Unterhaltungsmusik.

«Geniale Persönlichkeit»



Marcel Prawy hatte einst beschrieben, was Carlos Kleiber (1930–2004) als Dirigent ausmachte: «Es ist beinahe eine mystisch-hypnotische Einflussnahme einer genialen Persönlichkeit auf das Geschehen im Orchester.» Das klingt nun zwar einigermassen wolkig (jedenfalls weit wolkiger als Kleibers Interpretationen), aber das mit der genialen Persönlichkeit war wohl nicht falsch. Wobei das Genialste an Kleiber war, dass er keinen Geniekult betrieb. Klar, er hat sich vielem entzogen, sich manchmal monatelang von den Podien ferngehalten; sein Ruf als Enigma kam nicht von ungefähr.

Aber wenn er dann da war, wie in dieser Probe, dann zelebrierte er nichts. Er kam als Musiker, nicht als Pultgott: sympathisch, charismatisch, durchaus nahbar. Ohne jedes Autoritätsgehabe. Weil er es nicht brauchte, um das aus einem Orchester herauszukitzeln, was er wollte. Und auch ein «Happy Birthday» dirigieren konnte, ohne dass ihm ein Zacken aus der Krone gefallen wäre. (baz.ch/Newsnet)