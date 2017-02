Klassiker der Woche: Klavier trifft Quietschente

Krystian Zimerman ist ein grossartiger Pianist. Einer, der tief eintaucht in die Werke. Und sich furchtbar ärgert, wenn ihn etwas dabei stört. Ein filmender Zuhörer brachte ihn 2013 in Essen dazu, ein Konzert zu unterbrechen und dem Publikum etwas über die Plage illegaler Aufnahmen vorzuschimpfen.

Aber das hier, das ist noch viel schlimmer. Eine Quietschente, die sich in eine Chopin-Ballade einmischt! Ein Glück nur, dass der Pianist nichts davon bemerkt hat – das Quietschen wurde erst nachträglich montiert.

Fies ist es trotzdem. Oder auch wahnsinnig lustig, je nachdem, welche Sorte Humor man hat. Weil das Entchen die Ergriffenheit des Pianisten so hinreissend auf die Schippe nimmt. Weil man in Zimermans Gesicht tatsächlich die Irritation über das seltsame Geräusch zu sehen meint. Und weil man ihn so gut versteht, wenn er zuletzt vor lauter Verzweiflung den Kopf auf den Flügel schlägt.

Klar, auch das ist alles manipuliert. Zimermans Originalaufnahme wurde zerstückelt, gestoppt, neu zusammengesetzt. Aber raffiniert ist das gemacht. Und es trifft – jenseits aller virtuosen Blödelei – einen durchaus ernsthaften Punkt: Man kennt sie ja nur zu gut, diese andächtige Haltung von Musikern und auch von Zuhörern. Und ja: Man hätte in solchen Momenten wirklich gern auch schon ein Quietschentchen zur Hand gehabt.

Das ungestörte Original von Chopins Ballade Nr. 1 gibts im nächsten «Klassiker der Woche». (baz.ch/Newsnet)