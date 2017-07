Klassiker der Woche: Löm-tödödöm-po-popfff

Sitzt man Herbert Blomstedt gegenüber, fällt einem sofort seine Heiterkeit auf. Seine Gelassenheit. Und seine – tatsächlich – jugendliche Präsenz. Eben ist er 90 geworden, und seine Agenda ist nach wie vor gut gefüllt.

Warum, das hört man nicht nur in seinen Konzerten, sondern sieht es auch in diesem Gratulationsvideo. Ein ebenso urmusikalischer wie uneitler Dirigent ist da zu erleben, und einer, der offenbar geliebt wird. So sehr, dass sich jemand stundenlang in alle möglichen Interviews vertieft hat, um die paar Fitzelchen zu finden, aus denen sich ein höchst musikalisches Porträt zusammenpuzzeln liess.

Wobei man sagen muss, dass Blomstedt natürlich ein dankbarer Kandidat ist für ein solches Puzzle. Die Lautmalereien, mit denen er musikalische Motive zu charakterisieren pflegt, sind legendär; seine Werkeinführungen in Konzerten sind oft regelrechte Performances. Ausserdem singt er gern, in Proben, aber eben auch in Interviews – und er tut es so intonationssicher, dass man ihn ohne weiteres zu einem Kanon vervierfachen kann.

Dirigieren, eine Charakterfrage



Dennoch gehört Blomstedt nicht zu den Show-Dirigenten, dafür ist er zu zurückhaltend, zu wenig egozentrisch. Er singt und beatboxt, weil er seine Vorstellungen so halt am unmittelbarsten vermitteln kann. Weil er sich packen lässt von Rhythmen, Melodien, Strukturen. Und weil er möchte, dass auch das Publikum (oder der Interviewpartner) versteht, was denn so Besonderes ist an dieser Passage.

Dirigieren sei eine Charakterfrage, hat er kürzlich im TA-Gespräch gesagt. Und ja: Dieses Video sagt sehr viel aus über den Charakter von Herbert Blomstedt.

(baz.ch/Newsnet)