Klassiker der Woche: Sehnsuchtsmusik

Es ist eine seltsame Sache mit dem musikalischen Gedächtnis: Manchmal hört man etwas – und vergisst es nie mehr. Man macht sich dann auf die Suche nach einer Aufnahme des Werks, vergleicht Dutzende von Versionen, und keine ist «richtig». Es bleibt die Sehnsucht nach dem, was längst verklungen ist.

So geht es mir zum Beispiel mit Telemanns Fagott-Sonate in f-Moll. Ich weiss nicht mehr, wie der Fagottist hiess, mit dem ich das Stück vor x Jahren zum ersten Mal gehört habe. Aber ich weiss noch sehr genau, wie er es gespielt hat. Und dass es im grossen weiten Netz keinen gibt, der es so spielt.

Jeffrey Lyman kommt meiner Erinnerungsversion am nächsten, auch wenn er ausgerechnet den Anfang des hier präsentierten 2. Satzes «falsch» phrasiert. Vieles andere stimmt, zumindest so weit, dass ich mir diese Aufnahme anhören kann, ohne alle paar Töne zusammenzuzucken. Aber «meine» Version kann Lyman trotzdem nicht ersetzen.

Musikalische Verliebtheiten



Zuhörer (und Zuhörerinnen) sind eine grausame Spezies, denke ich mir dann. Nicht immer, nicht bei jedem Werk haben sie konkrete Erwartungen; oft lässt man sich ja gern in eine neue Version hineinziehen. Aber manchmal ist eine Interpretation so vertraut, dass jede andere Aufführung nur noch im Vergleich dazu wahrgenommen wird: nicht für das, was sie ist, sondern für das, was sie eben nicht ist.

In diesen Fällen ist man stur. Um nichts in der Welt gäbe man seine eigene Kopfmusik her. Die Ohren sind zu für alles andere, egal wie gut es ist.

Aber vielleicht sind es ja gerade diese Kopfmusiken, die einen immer weiterhören lassen. Diese Erfahrung, dass man sich in ein Stück, eine Aufführung regelrecht verlieben kann. Nicht unendlich oft, aber doch immer mal wieder. Es stehen auch neben der Telemann-Sonate etliche Stücke auf meiner persönlichen Sehnsuchtsliste. Ich kann sie jederzeit abrufen, auch wenn sie auf Youtube nirgends zu finden sind. Und wenn wieder ein neuer Titel dazukommt: Dann ist das ein glücklicher Moment. (baz.ch/Newsnet)