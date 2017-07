Sound der Macht

Die Oper ist ein Hätschelkind des Absolutismus, aufgewachsen in den Parfümwolken des französischen Hofs. Schon immer lockte sie die Mächtigen an, so auch dieser Tage nach Bayreuth: Angela Merkel zeigt sich in opulenter Robe, im Schlepptau hat sie die deutsche Polit-Elite.

Exklusivität ist ein erster Grund, warum Politiker – zumal konservative und autokratische – klassische Musik so lieben. Sind die Türen im Parkett geschlossen, ist man endlich unter sich. Die Oper bleibt ein elitärer Ort, trotz Abendkasse und Volksvorführungen. Dies wegen der raffinierten Kunst, die geboten wird, und wegen des Prunks (Kronleuchter et cetera).

Zweitens: Klassizität. Eine Mozart-Oper ist wie eine teure Flasche Wein, ein sicherer Wert. Ihre Klasse ist unbestreitbar, selten lässt sich Geschmack einfacher demonstrieren als mit dem Besuch einer Oper. Für Rap müsste man sich rechtfertigen.

Drittens: Die harmlosen Libretti. Am G-20-Gipfel sass Merkel mit Trump und Putin in der Hamburger Elbphilharmonie. Der Chor sang die «Ode an die Freude», jubilierte: «Freude trinken alle Wesen, an den Brüsten der Natur, alle Guten, alle Bösen, folgen ihrer Rosenspur.» Für gewöhnlich leicht reizbar, regte sich diesmal keiner auf. Nicht einmal einen abschätzigen Tweet gabs. Die ohnehin dürftige politische Brisanz der Oper ist längst verblasst, und Arien sind ja ohnehin schwer zu verstehen. Kurz: Operntexte sind so bedrohlich wie ein Mops auf dem Schoss des Sonnenkönigs.

Viertens: Das anonyme Orchester. Eine Masse an Musikern produziert die Kunst. Wenn nicht gerade Netrebko oder Bartoli singt, kennt ausser den paar Conaisseuren niemand die Solo-Sängerin vom dritten Akt oder den ersten Geiger. Das Ego der Politiker bleibt ungefährdet. Ein Madonna-Konzert wäre da weit heikler.

Fünftens: Der Rausch. Nicht zufällig ertönt in Hollywood-Blockbustern noch immer der Geigenpomp von Wagner und Co., wenns um die ganz grossen Emotionen geht. Es ist der ideale Sound, um in Macht zu schwelgen und allenfalls über die eigene Rolle in den Geschichtsbüchern zu sinnieren.

Die Bayreuther Festspiele erfüllen diesen Katalog mustergültig. Nicht zuletzt deshalb haben sie Hitlers tödliche Liebe überlebt. Sind sie heuer künstlerisch gelungen? Vielleicht. Wirken sie mächtig? Das mit Sicherheit. (baz.ch/Newsnet)