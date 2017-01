Spekulationen um Andreas Homoki

2020 wird Nikolaus Bachler als Intendant der Bayerischen Staatsoper in München zurücktreten, und das Wettrennen darum, wer als erster den richtigen Nachfolger herbeispekuliert, hat bereits begonnen. Hoch gehandelt wird in der deutschen wie auch in der Schweizer Presse der Zürcher Opernhaus-­Intendant Andreas Homoki – auch deshalb, weil er zusammen mit dem Generalmusikdirektor Fabio Luisi als Duo gut funktioniert und man in München gern auch ein solches Duo hätte (denn kurz vor Bachler geht auch der Chefdirigent Kirill Petrenko, der zu den Berliner Philharmonikern wechselt).

Andreas Homoki grinst, wenn man ihn vor einer Probe auf die Gerüchte anspricht. Er fühle sich ja geschmeichelt, dass man ihn offenbar für würdig halte für diese Stelle, sagt er, «aber bisher hat mich niemand angefragt». Und, so schiebt er noch nach, es sei ihm sehr wohl in Zürich.

Die Spekulationen können also weiter gehen. Homokis Name wird zweifellos weiterhin genannt werden, ansonsten wären da noch ... aber stopp. Es hat wirklich keinen Sinn. Man braucht nur an die Wiener Staatsoper zu denken, bei der ebenfalls alle ­üblichen Verdächtigen als Kronfavoriten genannt wurden (Homoki inklusive). Und dann wurde kürzlich Bogdan Roscic gewählt, ein ehemaliger Popkritiker, Radio-Programmchef und Labelmanager. Auf ihn wären nicht einmal die fantasievollsten Spekulanten gekommen. (baz.ch/Newsnet)