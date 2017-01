Der Mondflug der Kunst

Zur Abwechslung sind sich Londons Kritiker einig. Die neueste Ausstellung in der Tate Modern haben alle namhaften Zeitungen mit fünf Sternen – der Bestnote – bedacht. Der «Guardian» schrieb von einem «unglaublich reichen und lohnenden Ereignis», und der «Telegraph» konnte sich an «keine Show in jüngster Zeit» erinnern, die mit dieser zu vergleichen wäre. Schliesslich fand auch die «Times», dass «man das einfach gesehen haben muss».

«Das», das ist ein Querschnitt durchs Lebenswerk eines US-amerikanischen Künstlers, der in den ersten 18 Jahren seines Lebens mit Kunst überhaupt nie in Berührung gekommen war. Milton ­Ernest «Robert» Rauschenberg war der Sohn christlicher Fundamentalisten deutschen, britischen und indianischen Ursprungs. Er wuchs in Port Arthur, Texas, auf – eine Apothekerlaufbahn war ihm vorbestimmt. Der Zweite Weltkrieg aber und die Einberufung in die US-Marine änderten Rauschenbergs junges Leben. In Kalifornien, als Kadett, spazierte er staunend in seine ersten Galerien. Von da an gab es kein Halten mehr.

Ein Magier in der Kunstshow

Nach einem Abstecher ins Paris der Nachkriegszeit schrieb er sich, zurück in den Staaten, in North Carolina an der Pionierkunstschule Black Mountain College ein. Dort unterrichteten Bauhaus-Lehrer, Maler, Tänzer, Choreografen, Fotografen. John Cage und andere experimentelle Komponisten gehörten dazu. All die turbulenten Talente feuerten Rauschenbergs eigenen Gestaltungs­willen an – und führten zu einem bemerkenswerten Funkenschlag. Binnen kurzem sollte der Texaner zu einem der kreativsten und profiliertesten Künstler seiner Generation werden – zu einem Wegbereiter der Pop-Art, zum Magier in einer multimedialen Realityshow.

Ab den 50er-Jahren und bis zu seinem Tod im Jahr 2008 schuf Rauschenberg an die 6000 Kunstwerke – von denen die Tate Modern jetzt 200 sehenswerte Exemplare versammelt hat. Den Anfang bilden Ausflüge ins Randgebiet des Abstrakten: Man sieht Rauschenbergs rein weisse und rein schwarze Leinwände, seine kuriosen, endlosen Reifenabdrucke, sein bewusstes Ausradieren einer Zeichnung, die er von seinem Malerkollegen Willem de Kooning erstanden hatte. Dann kamen die sogenannten Combines: Bettzeug, Schirme, Fotos, Schilder, Uhren, bunte Zeitschriftenseiten – was immer gerade zur Hand war, erhielt frische Bedeutung im zunehmend kühnen Mash-up.

Anhänger des damals noch dominierenden abstrakten Expressionismus rümpften über derlei «stoffliche» Kunst die Nasen. Rauschenberg dagegen begeisterte sich für all die «Geschenke von der Strasse», auf die er stiess: «Mir tun Leute echt leid, die finden, dass Seifenschälchen oder Spiegel oder Coca-Cola-Flaschen hässliche Gegenstände sind», sagte er. Das Übersehene, das Alltägliche, das Fallengelassene reizte ihn. Den Rest besorgte seine unermüdliche Fantasie. 1959 verblüffte er mit einer von einem Autoreifen umschlossenen Angora-Geiss («Monogram»), die sofort zum Skandalstück wurde und ihn bekannt machte. Das Tier bildet, wenn auch nicht mehr ganz so provozierend in seiner Wirkung wie damals, das Kernstück der Londoner Show.

Rauschenbergs drängende Suche nach Neuem prägt den Rundgang durch die Tate. In den 60ern erhob er die Druckertechnik der «Silkscreens» zu künstlerischer Form. 1964 gewann er dafür als erster US-Amerikaner den Goldenen Löwen an der Biennale von Venedig. Politische und popkulturelle Collagen, die John F. Kennedy oder Janis Joplin mit Vietnamfotos und wilden Pinselstrichen kombinierten, trugen ihm nicht nur breite Beachtung ein, sondern immer wieder auch Proteste von allen Seiten. Es waren auch Dokumente des neuen Fernsehzeitalters. Zuversicht verband sich darin mit tiefem Pessimismus.

Das alles aber war Rauschenberg nicht genug. Zum Beispiel baute er auch Kulissen für kleine, eigenwillige Tanzstücke. Er war interessiert an Choreografie, und zu den witzigsten Stücken in der Tate gehören die Filmstreifen, in denen er auf Rollschuhen seine Bahnen zieht, einen Fallschirm auf dem Rücken. Ab und zu schuf Rauschenberg seine Werke auch live vor staunenden Zuschauern – lange, bevor «Happenings» zum Begriff wurden. Aber auch die ­Kooperation mit Fachfremdem war ihm wichtig: 1971 schuf Rauschenberg mit 60 Mechanikern und Ingenieuren seine «Mud Muse»: einen 1000-Gallonen-Tank, angefüllt mit einer zähen braunen Schlammmasse, die spielerisch Blasen schlägt. Auch diese «Schlamm-Muse» ist in London zu bestaunen.

Geschmeichelt fühlte sich Rauschenberg, als er aufgefordert wurde, für den Mondflug der Apollo 11 einen Mikrochip mit ein paar Zeichen zu versehen. Der «Rauschenberg-Chip» war das erste Kunstwerk, das es von der Erde ins All schaffte – eine Miniaturbotschaft, deponiert auf einem anderen Gestirn.

Der Weg in die Moderne

Ruhelosigkeit und leidenschaftliche Neugier zeichneten Rauschenberg noch im 21. Jahrhundert aus. Die Vielfalt seiner Kunst über sechs Jahrzehnte hin ist verblüffend. Auf Techno-Interesse und politische Reflexion folgte eine Phase, in der er sich mit Textilien beschäftigte. Reisen führten ihn nach Asien, Lateinamerika, Kuba und inspirierten in der zweiten Hälfte der 80er-Jahre den von ihm begründeten «internationalen Kulturaustausch»: Er wollte Kommunikation ohne Grenzen. Wieder daheim, begann er mit Metallen aller Art zu operieren und zu fotografieren. Zuletzt stiess er auch noch in die digitale Kunst vor.

«Im Grunde», so Tate-Kurator Achim Borchardt-Hume, «gab es kaum etwas, was er nicht versucht hätte.» Jahre vor Andy Warhol und lange auch bevor Tracey Emin ihr ungemachtes Bett oder Damien Hirst seinen Hai in Formaldehyd zeigte, erkundete Rauschenberg neue Möglichkeiten. Und ebnete der Moderne einen – seinen – Weg.

Bis 2. 4., ab 21. 5. im Moma in New York.

(Tages-Anzeiger)