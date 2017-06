Die Bombe und wir

Die Schweizer sagten klar Nein – zum Verbot. Am 1. April 1962 wurde die Initiative «Verbot der Atomwaffen» mit 65 Prozent der Stimmen abgelehnt. Das Volk stimmte also dafür, die Bombe vielleicht später mal bauen zu lassen. Und in der Armee träumte man von einem Fliegergeschwader, «das fähig ist, mit Atombomben nach Moskau zu fliegen». Die Idee einer Schweizer Atombombe sollte noch bis 1988 in Bundesbern kursieren. Heute ist sie fast vergessen, wirkt fern und verrückt.

Für den Künstler Gilles Rotzetter dagegen wurde sie zur Obsession. Ein Freund hatte ihm vom Projekt erzählt; Rotzetter konnte nicht glauben, was er hörte. Seit dreieinhalb Jahre beschäftigt er sich nun mit dem Thema, vergräbt sich in Akten, Briefe, Artikel. «Die Leute denken, ich sei ein bisschen verrückt», sagt der 39-jährige Genfer, dessen Arbeiten nun im Kunstmuseum Luzern zu sehen sind. Mit roher, dick aufgetragener Malerei zeigt Rotzetter eine Atommacht Schweiz, die physisch, aber auch seelisch entstellt ist.

Wie Geschichte konstruiert wird

«Es ist diese Furcht, die fasziniert», sagt Rotzetter. Es geht dem Romand um die extremen Ängste und Hoffnungen, die mit dem Projekt einer Schweizer Atombombe verbunden waren. Besonders im Fokus hat er Paul Scherrer, den berühmten, brillanten Physiker und Präsidenten der «Studienkommission für Atomenergie». Ein düsteres Ölgemälde trägt seinen Namen («PScherrer’s Night»). Scherrer sei «ein Mann mit vielen Facetten gewesen», sagt Rotzetter. «Er wusste um die dunkle Macht des Atoms.»

Scherrer hat seinen Nachlass vernichten lassen, und Rotzetter sieht weitere Lücken in der Aufarbeitung des Schweizer Atomprogramms: Entsprechende Archive würden erst 2050 geöffnet. «Mich interessiert nicht die moralische Beurteilung im Nachhinein», betont Rotzetter. «Sondern die Wege, die die Geschichtsschreibung nimmt, die dunklen Stellen, die nicht ausgeleuchtet werden.» Rotzetter will zeigen, dass Geschichtsschreibung letztlich eine Konstruktion ist, die Abfolge von Ereignissen auch anders gelesen werden könnte.

Die nächste Installation folgt

Rotzetter steht in einer Tradition, die auf den 6. August 1945 zurückgeht. Nach dem Abwurf über Hiroshima wurde auch die Kunst mit der Atombombe konfrontiert – ihren monströsen Schäden, der überwältigende Erscheinung des Atompilzes und der Einsicht, dass sich die Menschheit nun selbst vernichten konnte. In Japan entstand das mythische Monster Godzilla, Friedrich Dürrenmatt schrieb «Die Physiker», und Maler Bernard Larjou transponierte mit «L’âge atomique» Picassos «Guernica»-Horror ins neue, eben atomare Zeitalter. Für Rotzetter war Jim Sanborn ein Bezugspunkt, ein darstellender Künstler, der sich exzessiv mit den physikalischen Prozessen der Bombe beschäftigte.

Wie Sanborn ist auch Gilles Rotzetter gebannt von «der Bombe», kann sich nur schwer von ihr lösen. Derzeit sondiert er alte Videos, in denen die Atomkraft gepriesen wird. Als Beispiel nennt er einen Film über das Kraftwerk Lucens. Die Stimme aus dem Off klinge wie aus der Fantasy-Serie «The Twilight Zone», meint Rotzetter, dieser auf seine eigene Weise atomar kontaminierte Künstler. Die nächste Atombomben-Installation sei bereits in Arbeit, sagt er.

