New York rüffelt Winterthur

Winterthur pflegt einen eher entspannten Umgang mit einem Kunstwerk von Weltrang. Es geht um drei Brunnentröge aus Beton, die seit knapp zwanzig Jahren in der Steinberggasse stehen, entworfen vom amerikanischen Minimal-Art-Star Donald Judd. Im Sommer lassen die Winterthurer ihre Kinder darin planschen, in der Nacht machen sich Sprayer darüber her, im Winter verschliesst die Stadt sie mit Deckeln – und die Ladenbesitzer stellen gerne Krippenfiguren oben drauf.

Jetzt allerdings haben ein paar Handwerker den Bogen überspannt, wie der «Landbote» berichtet. Sie waren im Auftrag von Stadtwerk Winterthur unterwegs, einer Abteilung, die sich unter anderem um Wasser, Strom und Abfall kümmert, und haben sich mit der Bohrmaschine an den Brunnen zu schaffen gemacht. Nicht etwa in einem destruktiven Furor, sondern mit den besten Absichten: Die zehn Löcher pro Brunnen waren gedacht, um neue Schutzdeckel aus Aluminium am Rand festzuschrauben. Damit während der Wintermonate, wenn die Tröge leer sind, keine Konfetti und anderer Abfall hineingeraten. Und damit Nachtbuben die Deckel nicht abheben können.

«Bedauerliches» Vorgehen

In den Augen von Mitgliedern der Winterthurer Kunstkommission war das gleichwohl ein Sakrileg: Sie befürchten, dass die Zerstörung der Kunstwerke nicht wieder gutzumachen ist.

Kritische Worte kommen auch aus New York, wo Donald Judds Sohn Flavin als Co-Präsident der Judd Foundation über das künstlerische Erbe seines 1994 gestorbenen Vaters wacht. Er anerkennt zwar, dass es wohl nötig sei, die Brunnen zu ihrem Schutz abzudecken. Aber was jetzt gemacht worden sei, sei bedauerlich. «Jede Veränderung der Werke beeinträchtigt den ursprünglichen Entwurf», sagt Judd. «Wir hoffen, dass die Stadt Winterthur Vorkehrungen getroffen hat und sie repariert werden können.»

Die Löcher zu füllen, ist kompliziert

Das ist in diesem Fall nicht so einfach, wie wenn man zu Hause ein paar Bohrlöcher mit Spachtelmasse füllt. Der Restaurator Gregor Frehner hat sich den Schaden im Auftrag der Stadt Winterthur angeschaut. Sein Fazit: Es ist relativ aufwendig, das so zu reparieren, dass es nicht mehr erkennbar ist. Die Betonoberfläche der Brunnen ist über die Jahre stark verwittert – man muss die Füllung also künstlich auf Alt trimmen, sodass man die einzelnen Körner des Betons sieht.

Gerätselt wird in Winterthur derzeit darüber, wie man überhaupt auf die Idee kommen kann, mit schwerem Gerät an diesen Brunnen herumzupfuschen. Klar ist nur, dass die Abteilung Technik nicht mit der Abteilung Kunst gesprochen hat, bevor sie sich ans Werk machte. Frehner ist überzeugt: Hätte man vorab einen Mann wie Dieter Schwarz beigezogen, den Direktor des Winterthurer Kunstmuseums, der den Schaden als Erster entdeckt hat, dann hätte man sicher eine Lösung ohne Bohrer gefunden.

Der Wunsch von Donald Judds Sohn

Die Künstlerin Katharina Henking, wie Schwarz Mitglied der Kunstkommission, hat noch eine andere These: Im Lauf der Jahre könnte schlicht das Bewusstsein abhanden gekommen sein, was da in der Steinberggasse für bedeutende Kunstwerke stehen. «Viele wissen das womöglich gar nicht.» Das zeige sich auch an den umstrittenen Krippenfiguren aus Holz, die seit kurzem wieder oben drauf stehen. Eine Verzierung, die übrigens auch in New York Irritation auslöst. Judds Sohn Flavin sagt dazu: «Wir hoffen, dass die Werke, wenn sie repariert sind, nur noch als Brunnen benutzt werden.»