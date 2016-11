Urban Sketching soll die Handyfotografie abschaffen

Beim Reden sprechen ihre Finger mit, zeichnen Linien in die Luft. Offen wie ihre Gesten sind auch die Konturen, die Katrin Merle mit dem Füller aufs Papier bringt. Lassen Platz für das Aquarell. Bei Stefanie Kremer hingegen scheint sich die Anspannung erst zu lösen, als der Bleistift auf das Blatt trifft. Feine Striche bilden einen Kopf, dann einen zweiten. Weiter unten entstehen in schnellem Zickzack Tisch und Stühle. «Hier ist nicht so richtig viel zu zeichnen», sagt Merle.

Es scheint sie nicht zu betrüben. Das Café im Berliner Ortsteil Frohnau, im Norden von Reinickendorf, letzte Berliner Station der S-Bahn-Linie 1 – ein Zufallstreffpunkt. Man wohnt in der Nähe, man wollte es warm haben beim Zeichnen. Erdgeschoss mit Blick auf die Strasse, ein mondänes Oma-Café, es heisst «Zeltinger» wie der Zeltinger Platz, an dem es liegt, schräg gegenüber der S-Bahnhof. Die rot gestrichenen Trägerbalken des Neubaus, die mattgelben Wände mit Samtdekor, der Teppichboden mit braunbeigen Ornamenten. Nichts davon findet sich in den Skizzen der beiden Frauen wieder. Es geht zwar darum, die Welt wiederzugeben, aber sehr subjektiv.

Der Dritte im Bunde heisst Omar Jaramillo, er spitzt beflissen die Lippen, bevor er zur nächsten Linie ansetzt, streift seinen Pinsel an einem Armband aus Cord ab. Der Blick wird streng, als er es mit einer Kaffeetasse aufnimmt. Sie will sich ihm nicht gleich ergeben. Jaramillo deutet nur an, Haarsträhnen, eine rote Jacke, das Fenster. Seine Figuren blicken ins Leere, als sähen sie einander nicht.

Der Trend wurde zum Freizeitsport erklärt

Merle, Kremer und Jaramillo sind «Urban Sketchers», sie verabreden sich über die sozialen Netzwerke, um sich zu treffen und zu zeichnen. Die einzige Regel beim Urban Sketching: Zeichne vor Ort, niemals nach einem Foto. Dabei sollen es Orte sein, die auf Menschen schliessen lassen. Nicht die reine Natur. Wenn wir, wie Kulturkritiker behaupten, in einer Zeit des Neobiedermeier leben, was sich unter anderem darin zeigt, dass der Markt für Erwachsenenmalbücher boomt, muss man sagen: Wenigstens ist das Idyll der Urban Sketchers ein städtisches, eines, in dem es um soziale Zusammenhänge geht. So schlimm kann es noch nicht sein mit dem Rückzug ins Private.

Omar Jaramillo zeichnet eigentlich von Berufs wegen. Der Architekt aus Ecuador lebte gerade in Sizilien, als er 2007 auf Flickr einen Trend bemerkte, der das, was er liebte, zum Freizeitsport erklärte. Scrollt man heute durch die Bilder, leuchtet einem der Reiz sofort ein: An einem Strand in Wladiwostok hebt ein Krebs seine Scheren zum Gruss. An der Place Edmond-Michelet in Paris kündigen leere Stühle und goldgelbe Blätter den Herbst an. Keine JPGs, Zeichnungen. Urban Sketches. In dem sozialen Netzwerk begannen Menschen aus aller Welt, Skizzen auszutauschen. Ein in Seattle lebender Journalist hatte die Bewegung ins Leben gerufen, von den USA aus flocht er ein Netzwerk, das schon rund 86'000 Likes auf Facebook bekommen hat.

Für eine Bewegung, die der Handy-Fotografie in Online-Netzwerken den Kampf ansagt, sind die Urban Sketchers sehr digital. Und eigentlich ist es ja auch die digitale Kultur, die Dinge benennbar macht, die sonst vielleicht namenlos, als schüchtern-tastend beschriebenes Hobby stattfinden würden. Ein Amateur, der gern an öffentlichen Plätzen zeichnet, hätte früher vielleicht gesagt: «Ach, na ja, hin und wieder zeichne ich auch ein bisschen vor mich hin, Brunnen, Kaffeehäuser und so was. Nichts Besonderes.» Heute kann er selbstbewusst vortragen: «Ich bin Urban Sketcher.»

Treffen alle vierzehn Tage

Heute also Frohnau. Merle malt zwei Freundinnen, die sich emsig unterhalten. Auf dem Skizzenblock von Kremer entsteht ein intimer Raum. Im Bildhintergrund sitzen sich eine Frau und ein Mann gegenüber, das Fenster lässt Dunkelheit hinein, es spiegeln sich die Lichter des Cafés. Ein Ort, drei Bilder.

«Mit der digitalen Fotografie hat sich vieles verändert.» Jaramillo hebt den Kopf. «Man macht viele Fotos, nimmt aber den Gegenstand nicht mehr wahr. Man kommt nicht mehr zurück zu den Bildern. Das Gedächtnis verschwindet. Wenn ich etwas zeichne, kann ich mich an alles erinnern. An Menschen, an Gespräche, daran, wie das Licht fiel.»

Jaramillo gehörte zu den Ersten, die Urban Sketching nach Berlin brachten. Er ist nach wie vor bei fast jedem der alle vierzehn Tage stattfindenden Treffen dabei. Viele der Urban Sketcher sind professionelle Illustratoren, Architekten, Grafiker, Künstler. Aber auch Hobbyzeichner schliessen sich der Bewegung an, die in Deutschland rund 600 Mitglieder zählt. Studenten, Rentner, Manager, sogar Juristinnen wie Kremer. Sie ist zierlich, Mitte vierzig; wenn sie spricht, geraten ihre blonden Locken in Bewegung. Merle, die Illustratorin, fügt an: «Wenn du zeichnest, tauchst du völlig ab, bist ganz leer. Es ist wie Meditation, gleichzeitig anstrengend und entspannend. Oft wird einem erst nachher bewusst, welche Dinge man da gezeichnet hat.»

Das eigene Bewerbungsgespräch skizziert

«Wir zeigen die Welt, Zeichnung für Zeichnung» – so das Motto der internationalen Gemeinschaft. Oft sind es Orte des alltäglichen Lebens, wie damals bei den Impressionisten. Häuserreihen, Strassen, Bars, Markthallen, Bahnhöfe. Friedhöfe, Krankenhäuser, Flughäfen. Die Zeichner fangen häufig Szenen ein, an denen Fotografieren verboten oder unangebracht wäre. Da denkt man natürlich an die detektivische, die manchmal bluternste Seite des Festhaltens von Bildern: das Fahndungsbild, die Phantomzeichnung, das Zeichnen im Gerichtsraum. Kremer hat schon einmal ihr eigenes Bewerbungsgespräch skizzenhaft festgehalten. Jaramillo meint, selbst eine Klobürste könne ihn faszinieren. Eine amerikanische etwa habe er noch nie gemalt.

Inzwischen hat sich eine kleine Gruppe um die eng platzierten Tische gesammelt. Ein älteres Ehepaar tritt heran, beobachtet über die Schulter, wie Kremer Farbe mit dem Waterbrush aufträgt, rätselt, wer das wohl sein könnte, der da auf dem Bild Gestalt annimmt. «Wenn jemand bemerkt, dass ich ihn zeichne, dann ist das manchmal peinlich, manchmal komisch und manchmal schön», erzählt Kremer, natürlich ohne aufzublicken.

Auch die anderen beiden haben entsprechende Erfahrungen. Schön war es in Indien, als Jaramillo unerwartet ein Tee gereicht wurde. Als Dankeschön für die künstlerische Auseinandersetzung mit seinem Zufallsmodell. Eher unschön, als Merle in einem Einkaufszentrum zeichnen wollte. Metallene Rohre liefen die Betondecke entlang, im glänzenden Bodenbelag spiegelten sich die Lämpchen, die von den Zweigen der Weihnachtsbäume hingen. Sie kniete zeichnend auf dem Boden. Plötzlich stand ein Wachmann über ihr, blaffte sie an und verbot ihr weiterzuzeichnen. Es verstöre die Kunden.

«Man braucht die Bestätigung»

Dem Porträtierten das bemalte Blatt zu schenken kommt für viele Urban Sketcher nicht infrage. «Das ist für mich wie ein illustriertes Tagebuch. Jede Seite eine Erinnerung», sagt Merle. Viele dieser Erinnerungsseiten stammen aus Frohnau, das sie sehr mag: «Eine Gartenstadt. Wurde 1908 extra angelegt.» Rotziegelbauten. Die Frohnauer Brücke, an deren Ende das «Café Zeltinger» liegt, hat ein Geländer aus der Kaiserzeit. Merle hat den S-Bahnhof, einen Park und mehrere Plätze gemalt.

Auch wenn der Trend wirkt, als würden seine Anhänger der Digitalisierung den Rücken kehren, macht er sich ebendiese zunutze. Denn ohne die sozialen Netzwerke wäre es kaum möglich, all die Skizzen auszutauschen, die persönlichen Momentaufnahmen von Städten, Dörfern, Ortsteilen. Man stelle sich vor, wie meterweise Skizzenblöcke von Sizilien nach Seattle übersandt werden, von Seattle nach Berlin. So aber verwandelt sich jeder papierene Schnappschuss blitzschnell in Nullen und Einsen, um online präsentiert zu werden. Vor allem das internationale Miteinander sei schön, sagt Katrin Merle. Dadurch werde die Welt kleiner. Und: «Man braucht die Bestätigung.» Merle rückt sich die Brille gerade, das metallene Dreiecksamulett schwingt um ihren Hals.

«Man zeigt jemandem seine Arbeiten, ganz stolz, und dann hört man: Das haste gut gemacht. Und das braucht man.» Stefanie Kremer nickt. «Das ist so inspirierend, wenn man sieht, dass Leute immer, in jeder Situation gezeichnet haben. Beim Essen, beim Zähneputzen.» Der Lohn: Favorites auf Flickr, Likes auf Facebook, Kommentare auf Instagram. (Tages-Anzeiger)