Benningtons letztes Bild auf Twitter und Reaktionen

Chester Bennington ist tot. Der Linkin-Park-Frontmann hat sich heute in Los Angeles das Leben genommen. Vor rund zwei Wochen postete der Sänger seinen letzten Tweet auf Twitter:

Just am Geburtstag des kürzlich verstorbenen Sängers Chris Cornell, hat sich Chester Bennington das Leben genommen. Cornells Witwe, Vicky, trauert erneut:

Just when I thought my heart couldn't break any more.....I love you T — Vicky Cornell (@vickycornell) 20. Juli 2017

US-Moderator Jimmy Kimmel erinnert sich an einen der nettesten Menschen, die seine Show besuchten:

Chester was one of the kindest men I've had on my show. My heart breaks for his family and friends. He will be missed terribly. — Jimmy Kimmel (@jimmykimmel) 20. Juli 2017

Bandkollege Mike Shinoda, Rapper, Sänger, Keyboarder, Gitarrist und ein Gründungsmitglied der Band, bestätigte die traurige Nachricht auf Twitter und schreibt, dass sie ihn geschockt hat:

Shocked and heartbroken, but it's true. An official statement will come out as soon as we have one. — Mike Shinoda (@mikeshinoda) 20. Juli 2017

Nikki Sixx, Gründer und Bassist der Glam-Metal-Band Mötley Crüe:

I am in tears.Chester just told me how happy he was…..He was such a sweet and talented man……Ifeel so sad for his family,band mates and fans — Nikki Sixx (@NikkiSixx) 20. Juli 2017

Duff McKagan, Bassist von Guns N'Roses:

RIP Chester B. — Duff McKagan (@DuffMcKagan) 20. Juli 2017

Paul Stanley, Sänger und Gitarrist von Kiss:

RIP CHESTER BENNINGTON. We can never know someone's pain. Prayers to his family in this tragedy. If you need help REACH OUT. @RollingStone pic.twitter.com/DmtWrHNgeY — Paul Stanley (@PaulStanleyLive) 20. Juli 2017

David Coverdale, Sänger von Whitesnake:

Our Thoughts & Prayers To The Family, Friends & Fans Of Chester Bennington, Linkin Park...RIP...Far too young... — David Coverdale (@davidcoverdale) 20. Juli 2017

US-Sänger Rob Thomas erinnert an einen grossen Song der Band:

song of the day: NUMB - LINKIN PARK pic.twitter.com/7itrfa0Sz6 — Rob Thomas (@ThisIsRobThomas) 20. Juli 2017

Die US -amerikanische Pop-Rock-Band OneRepublic schreibt: Selbstmord ist des Teufels:

Oh dear God. Massive R.I.P to Chester Bennington of @linkinpark this BREAKS OUR HEART. Suicide is the devil on earth walking amongst us ???? — OneRepublic (@OneRepublic) 20. Juli 2017

Sänger Mark McGrath von der Band Sugar Ray kann die traurige Nachricht kaum glauben:

My God, please say it isn't so... — Mark McGrath (@mark_mcgrath) 20. Juli 2017

McGrath richtet danach seine Worte Richtung Benningtons Familie:

Thoughts & prayers to the family, friends & band of Chester Bennington...such a sweet soul and incredible talent, heartbroken again — Mark McGrath (@mark_mcgrath) 20. Juli 2017

Auf Facebook gedenkt US-Musiker Akon des Sängers:

Ebenso die US-Band Nickelback:

Am 12. Juni 2017 spielte Linkin Park in Berlin. Auch der Veranstalter hat sich zum Tode Benningtons geäussert:

Was für unfassbar traurige Nachrichten. Ruhe in Frieden, Chester Bennington. pic.twitter.com/3u8J0uu5r9 — Mercedes-Benz Arena (@MBArenaBerlin) 20. Juli 2017

Der ehemalige deutsche Skilangläufer Tobias Angerer:

