Der perfekte Preisträger

In der Nacht auf kommenden Montag werden in Los Angeles mit den Grammys die begehrtesten Musikpreise unseres Planeten vergeben. Wer hier am Rednerpult stehen darf, dem verzeiht man, wenn er vor einer Viertel­milliarde Zuschauer die Fassung verliert, dass er rührselig wird wie nach einem überstandenen Marathon, dass er mit bebender Stimme Mama und Papa dankt. Denn wer einen Grammy abstaubt, der darf sich rühmen, in die oberste Liga des klingenden Show­business aufgestiegen zu sein.

Nicht ganz so bedeutend sind die Swiss Music Awards (SMA), die zwei Tage davor, am Freitagabend, im Zürcher Hallen­stadion überreicht werden. Inwiefern sich der Anlass seit seiner ersten Ausgabe vor zehn Jahren hierzulande etabliert hat, wäre Gegenstand einer längeren Diskussion. Dass der ­helvetische Musikpreis ausserhalb unserer Grenzen jedoch kaum Ansehen geniesst, dürfte niemand anzweifeln. Die geringe Strahlkraft dieses Events spiegelt sich unter anderem in der kurzfristigen Absage des internationalen Showgastes: Letzte Woche gab der britische Soulsänger Rag ’n’ Bone Man, dessen Hit «Human» sich seit nunmehr 25 Wochen in unseren Charts tummelt, bekannt, dass er seinen Auftritt an den SMA kurzfristig sausen lässt. Zugunsten von ein paar Presseterminen in seiner Heimatstadt.

Mund abwischen, Augen öffnen

Es war ein Dämpfer für das Organisationsteam, dessen Leiter Oliver Rosa in einem Communiqué vom Dienstag nichts anderes übrig blieb, als den Stargast ziehen zu lassen: «Leider gibt es daran nichts zu rütteln. Mund ab­­wischen, weitermachen.» Natürlich ist es ärgerlich, so kurz vor der Durchführung ein werbeträchtiges Zugpferd zu ver­lieren. Vielleicht ist die Absage aber auch ein Augenöffner, dass sich die SMA, die seit zehn Jahren den Spagat zwischen heimischem und weltweit bedeutendem Musikschaffen ver­suchen, künftig mehr (soll heissen: ausschliesslich) am Binnenmarkt orientieren sollten.

Bislang sind nämlich fast sämtliche Kategorien doppelt besetzt: «Best Hit» und «Best Hit International» oder noch unaussprechbarer «Best Breaking Act» und «Best Breaking Act International». Ganz zu schweigen von den Sonder­kategorien für die Romandie. Das trägt nicht zur Übersichtlichkeit der Liste mit den Nominierten bei, zieht die Ver­leihung in die Länge und macht vor allem eines deutlich: Schweizer Künstler haben, im Moment zumindest, auf dem internationalen Parkett rein gar nichts zu melden.

Ausserordentliche Leistungen

Insofern klug und löblich ist die Vergabe des diesjährigen Outstanding Achievement Award an DJ Bobo. Zum einen stimmt das Timing: Der singende Produzent aus dem aargauischen Kölliken feiert heuer sein 25. Bühnen­jubiläum. Zum anderen wären die SMA langsam in Erklärungsnot geraten, wenn sie ausgerechnet DJ Bobo nie eine Auszeichnung überreicht hätten. Mit rund 15 Millionen verkauften Alben ist er nämlich aus kommerzieller Sicht der erfolgreichste Schweizer Musiker. Zumindest unter den noch lebenden: Einzig Vico Torriani (1920–1998) ist ihm nach Berechnungen der Sonntagszeitung noch knapp fünf Millionen abgesetzte Ein­heiten voraus. Hinter Bobo folgen – alle deutlich abgeschlagen – Krokus, Andreas Vollenweider und Yello.

Sie alle wurden bereits von den SMA mit dem Outstanding Achieve­ment Award für «ausserordentliche Leis­tungen» ausgezeichnet, ebenso wie Züri West, Polo Hofer und Peter Reber. DJ Bobo ist damit der siebte Träger ­dieses Ehrenpreises und – auch wenn er nie ein Liebling der Kritiker war – ein verdienter. Der Mann, der am 5. Januar 1968 als Peter René Baumann zur Welt kam, hat nämlich mehr Talent, als man ihm gemeinhin attestiert.

DJ Bobo mag als Sänger limitiert und als Songschreiber nicht sonderlich eigenständig sein; als Produzent, Showmaster und Geschäftsmann jedoch hat er im vergangenen Vierteljahrhundert grosses Können bewiesen. Seit seinem Durchbruch mit der Single «Somebody Dance With Me», die 1992/1993 fast ein geschlagenes Jahr in den Schweizer Charts zubrachte und dabei auch den Spitzenplatz erklomm, war Bobo statt­liche 32-mal in den einheimischen Top 30 anzutreffen.

Gold-, Platin- und Diamantalben

Bobo, der dem Namenszusatz DJ seit seinen Gehversuchen am Mischpult in der Dorfdisco nicht mehr gerecht wird, hatte Anfang der Neunzigerjahre nicht nur den Mut, seinen Konditorjob an den Nagel zu hängen, sondern auch sich für seine Musikkarriere in einen damals schon überfüllten Teich zu wagen. Die Eurodance-Welle hatte gerade ihren Zenit erreicht, und viele Acts versuchten mit einfach gestrickten Melodien, simplen Reimen und generischen Drumcomputer- und Synthiesounds gross abzusahnen. DJ Bobo gelang es – und zwar wiederholt. Bislang brachte er es auf nicht weniger als 150 Gold-, 29 Platin- und zwei Diamant­alben. Zum Vergleich: Polo Hofer sammelte in 35 Jahren nur je viermal Gold und Platin.

Und dann war da noch «Chi­huahua», mit dem sich DJ Bobo im Sommer 2003 ein Denkmal setzte – europaweit und schliesslich bis nach Mexiko. Der lüpfige Elektro-Mamba geht auf eine Anfrage von Coca-Cola Spanien zurück, die für eine Kampagne einen passenden Song suchten. Binnen zehn Tagen sollen DJ Bobo und sein langjähriger Co-Produzent Axel Breitung ein erstes Demo abgeliefert haben. Der Getränkehersteller war vom Resultat dermassen begeistert, dass er keine Endfassung mehr abwartete, sondern kurzerhand den Entwurf in schlecht aufgelöster MP3-Qualität veröffentlichte. Das Lied mit dem wunderbar sinnfreien Text avancierte zum bestverkauften Song des Jahres.

Just-do-it-Attitüde

Das Verdienst von DJ Bobo wird nur unmerklich dadurch geschmälert, wenn man weiss, dass der Song keine Eigenkomposition ist, sondern ein um ein paar Strophen erweitertes Cover des gleichnamigen Stückes von Luis Oliveira And His Bandodalua Boys. Die Leistung des Schweizers war es, ein 50 Jahre altes und längst in Vergessenheit geratenes Stück auszugraben und damit den Zeitgeist zu treffen. Das hätte jeder gekonnt, aber nur er hat es getan. Und es ist diese Just-do-it-Attitüde, die DJ Bobo mehr auszeichnet als das holprige Englisch, mit dem DJ Bobo seine Primar-Englisch-Reime darbietet.

Ebenso naheliegend wie raffiniert war Bobos frühe Erkenntnis, dass er als Kompensation für die allerorts ein­brechenden Plattenverkäufe seine Liveshows ausbauen muss. Dabei setzt er nicht nur auf seine Songs, sondern auf Tanz, Witz und aufwendige Bühnenbilder. Man stelle sich eine Art klingenden Europapark vor. 1996 durften Bobo und seine Crew mit der ­«Planet Colors»-Tour gar ein paarmal das ­Vor­programm für Michael Jackson bestreiten.

Seit nunmehr zehn Jahren kommt das Spektakel mit wechselnden thematischen Schwerpunkten in die Hallen im deutschsprachigen Raum; 2006 waren es Piraten, 2008 Vampire, 2010 Fantasy-­Figuren, 2012 Las-Vegas-­Anleihen und 2014 Zirkusartisten. Die laufende Tour, die DJ Bobo seit Januar in zwei Dutzend Städte in Deutschland, Österreich und der Schweiz und schliesslich auch nach Nord- und Osteuropa sowie Südamerika führt, trägt den verheissungsvollen Namen «Mys­torial». Das erinnert an Erich von Dänikens Eventpark bei Interlaken – und wird mit sehr grosser Wahrscheinlichkeit mehr Zuschauer anlocken.

Urschweizerisch und unpolitisch

Was DJ Bobos Erfolg schliesslich so beständig macht, bleibt schwer zu ergründen. Sicherlich spielt seine bescheidene und bodenständige Art eine entscheidende Rolle, denn gerade in der Schweiz mag man Künstler dann besonders, wenn sie sich nicht zu stark von der Allgemeinheit abheben. Exoten wie Yello oder die Young Gods mussten ihr Publikum zuerst ausserhalb der Landesgrenzen finden, ehe sie auch hier geschätzt wurden. DJ Bobo dagegen ist in dieser Hinsicht so urschweizerisch wie kaum ein anderer. Mit Roger Federer, um einen grossen Vergleich zu wagen, teilt er die zurückhaltende, an Understatement grenzende Art. Dazu kommt seine fehlende Angst vor dem Uncool-Sein: Wer sich im Mainstream immer schon wohlfühlte, hat bezüglich Renommee nichts zu verlieren. Und anders als Büezer-­Polterer und Stammtisch-Dichter Gölä, der mit seinen zuweilen grenzwertigen Äusserungen (und neu auch Song­texten) nur einen bestimmten Teil der hiesigen Bevölkerung abholt, bleibt DJ Bobo gänzlich unpolitisch.

Entsprechend versöhnlich kommen­tierte er die Vergabe des Outstanding Achievement Award in der Presse­mitteilung: «Diese Auszeichnung freut mich sehr und sie geht auch an viele Menschen, welche diesen Weg schon so lange mit mir gehen. Danke an mein Publikum, welches aus allen Generationen, Rassen und Religionen besteht! Das erfüllt mich mit grosser Demut und Dankbarkeit.»

Ein Preis für das Lebenswerk

Nun wird DJ Bobo also für «ausserordentliche Leistungen» ausgezeichnet. Der Outstanding Achievement Award ist im Grunde also ein Preis für das Lebenswerk, wie er immer dann ver­geben wird, wenn ein Künstler seine erfolgreichsten Momente länger hinter sich hat. So ist es auch bei Bobo, dessen letzter Nummer-eins-Hit nun doch schon 14 Jahre zurückliegt und dessen neuere Alben nur noch einen Bruchteil der früheren Verkäufe erreichen.

Dennoch bleibt angesichts der geringen Reichweite und Bedeutung, welche die Swiss Music Awards bis heute erreicht haben, die Frage, wer hier wen auszeichnet: Die Award-Show den Geehrten, oder doch eher umgekehrt? In jedem Fall: DJ Bobo ist für die SMA der perfekte Preisträger.

Swiss Music Awards, Zürich. SRF 2: Fr, 10. 2., 20.15 Uhr. Live-Stream auf www.rsi.ch.

DJ Bobo live in der Schweiz: Postfinance-Arena, Bern, 3. Juni. Hallenstadion, Zürich, 4. Juni. (Basler Zeitung)