Die Testsieger rappen wieder

Felix Zwinzscher. Aktualisiert um 01:44 Drucken

13 Jahre mussten die Fans auf ein neues Album der deutschen Beginner warten. «Advanced Chemistry» ist eine Freude für die Anhänger – aber kein Fortschritt für den Hip-Hop.

«Eizi Eiz, heisser Scheiss / Jeder, den du kennst, kennt eine meiner Lines.» Was bei anderen Rappern pures Ego ist, ist bei Jan Delay – unter diesem Namen ist Eizi Eiz über die Jahre wesentlich bekannter geworden – faktisch zutreffend. Als im April dieses Jahres klar wurde, dass seine Beginner nach 13 Jahren tatsächlich wieder gemeinsam ein Album veröffentlichen würden, brannten auf den Facebookfeeds all jener, die zwischen 1980 und 1990 geboren wurden, digitale Freudenfeuer ab. Zumindest innerhalb dieses Jahrgangs kennt wirklich jeder eine Beginner-Zeile, und sei es nur: «Ein Fuchs muss tun, was ein Fuchs tun muss: Luxus und Ruhm und rulen bis zum Schluss.»

Dabei haben Eizi Eiz, Denyo und DJ Mad zusammen in 25 Jahren nur drei Platten veröffentlicht. Noch unglaublicher: Das erste Studioalbum, «Flashnizm» von 1996, bezeichnet die Band selbst sogar als mässig gelungenen «Gemischtwarenladen» (damals reichte den knapp 20-Jährigen noch Attitüde allein).

Hip-Hop-Ursound

Das letzte Album, «Blast Action Heroes!» sieben Jahre später, war ihr Abschied aus einem Genre, in dem sich die drei Hamburger Rapper zu dieser Zeit schon nicht mehr so richtig wohlfühlten. Trotzdem haben die Beginner den deutschen Hip-Hop beeinflusst wie kaum eine Gruppe vor ihnen. Allein mit einem ­einzigen Album, nämlich «Bambule», haben sie einen Sound geprägt, der für viele in Deutschland der Hip-Hop-­Ursound schlechthin ist. Das ist schon 18 Jahre her.

Jetzt sitzen alle drei in einem kleinen Konferenzraum auf dem Dach eines Hotels in Berlin-Mitte. Jan Delay lümmelt sich mit seiner rosa Sonnenbrille so tief in den Sessel, dass er sich nach der ersten Antwort aufrichten muss, um überhaupt vernünftig sprechen zu können. Die Hamburger reden über «Advanced Chemistry», so der Titel ihrer neuen Platte, aber auch der Name einer Hip-Hop-Crew, die in Deutschland rappte, bevor überhaupt jemand wusste, was das Wort eigentlich bedeutet.

Die Heidelberger Torch und Toni-L gehörten zu Advanced Chemistry und damit zu den Ersten, die deutsche Texte auf amerikanische Beats schrieben. «Und wenn ich auf Deutsch rappe, dann tu’ ich das wegen Torch», singt Jan Delay im Lied «Schelle» auf dem neuen Album. Es ist eine Verbeugung vor den Anfängen. «Hip-Hop hatte früher eine fast moralische Komponente. Es gab gewisse Ideale», erinnert sich Denyo, der bürgerlich Dennis Lisk heisst. «Es ging um Kunst und darum, etwas Einzigartiges zu erschaffen.» Heute habe sich Rap den Gesetzen des Marktes unterworfen, im Guten wie im Schlechten, glaubt er. Dass auch die Beginner sich dem Markt unterworfen hätten, wurde ihnen nach der Veröffentlichung ihrer ersten Single vom neuen Album häufig vorgeworfen.

Versammelte Prominenz

«Ahnma» klingt zunächst so gar nicht nach den verspielten Abiturienten-Rappern mit zwanghaftem Hang zum Wortwitz. Der Bass dröhnt ernst. Der Synthie klingt nach Gefahr. Und das Video wirkt finster. Erst wenn Eizi Eiz seinen eigenen Namen näselt, weiss der geneigte Old-School-Fan wieder, wo er ist. Und dann singt auch noch dieser fies dreinschauende Ganove ohne T-Shirt im Refrain «Was los, Digga, ahnma».

Gangsterrapper Gzuz von 187 Strassenbande sieht eher aus wie der Typ, der Jan Delay auf dem Schulhof das Pausengeld klaut. «Von aussen betrachtet verstehe ich, dass die Leute denken, Gzuz und wir seien zwei Welten», gesteht Delay. Aber als Hamburger würden sie einfach zusammenpassen. Kritiker glauben hingegen, Gzuz wie auch Haftbefehl, der in dem Song «Macha Macha» einen eigenen Part hat, seien nur eingeladen worden, um das junge Publikum auf eine Band aufmerksam zu machen, deren Fans die Dreissig meist schon hinter sich gelassen haben. Die Beginner hingegen outen sich als Fans der beiden Gangster. Doch was auch immer der Grund für die Kollaborationen war, man muss sagen, dass «Ahnma» der beste Song der ganzen Platte ist. Hier schafft die Band, deren grösste Angst Denyo darin sieht, nur zurückzukommen, um zurückzukommen, wirklich etwas Neues.

Schon bei der zweiten Single, «Es war einmal . . .», halten sich die Beginner wieder an Altbekanntem fest. Sie erzählen die Geschichte ihres Aufstiegs. Von 14-jährigen «coolen Hosenscheissern», die in Jugendclubs aufgetreten sind, zu Deutschlands bester Hip-Hop-Band, die 20'000 Menschen ins Hamburger Millerntor-Stadion locken. Das ist schön nostalgisch, mit einem dünnen Old-School-Beat und spärlicher Klavierbegleitung. Für das Musikvideo haben sie die deutsche Prominenz von Jan Böhmermann über Fatih Akin bis Helge Schneider verpflichtet. Auch das zeigt, welchen Status die Band nach so vielen Jahren Pause immer noch hat.

Nur leider verändert das Album nach «Es war einmal . . .», das gleichzeitig das zweite Lied der Platte ist, nicht mehr wirklich die Richtung. Es bleibt nostalgisch. «Meine Posse» mit dem alten Bekannten Samy Deluxe erinnert an die Dancehall-Klänge der Berliner Band Seeed und ihren Hit «Dickes B». Bei «Schelle» schwenken sie ein bisschen mehr Richtung Reggae, sicheres Terrain für Jan Delay.

An die Wand rappen

Auf der Funk-Ballade «So schön» ist der Hausbandleader von Böhmermanns «Neo Magazin Royale», Dendemann, dabei. Auch jemand, der als ehemaliges Mitglied von Eins Zwo Erinnerungen an die Anfangszeiten des Hip-Hops wach werden lässt. Beim Lied «Kater» denkt man ein wenig an Freundeskreis. Und bei «Thomas Anders» erinnert man sich natürlich an die bessere Hälfte von Dieter Bohlen.

Es ist eine Tour de Force durch die eigene Jugend, so man die Beginner in seiner Jugend gehört hat. Leider klingt auch Denyos Rap-Technik noch wie 1998. Man hört die Handbewegungen und die «Yo’s» immer mit, auch wenn sie gar nicht da sind. Jeder Gastrapper reimt Denyo an die Wand, und es tut einem schrecklich leid, weil er doch so ein netter Kerl ist. Jan Delay hat immer die Ausrede, dass er wie Jan Delay klingt. Zur Not näselt er seinen Hamburger Dialekt bis in die Unverständlichkeit. Am Ende fragt ja doch keiner nach.

Dabei sollte man sich zumindest beim Song «Spam» fragen, wie ernst das Gerappte gemeint sein kann. «Ich hab Probleme mit dem digitalisierten Leben», singt Delay gleich am Anfang. Eine Zeile, die auch über dem nächsten Essay von Hans Magnus Enzensberger stehen könnte. Gefühle würden nur noch per Emoticon ausgedrückt, und statt Steine zu schmeissen, unterschreiben alle nur noch Online-Petitionen.

Ja, diese Jugend und ihr Internet. Am Ende laden die sich das Album noch umsonst aus dem Netz, um «Macha Macha» zu hören – schliesslich rappt in dem Song Haftbefehl. Die Fans von früher werden sich über schöne Erinnerungen freuen. Das allein reicht allerdings nicht für das Comeback einer der innovativsten Gruppe ihrer Zeit.

Beginner: Advanced Chemistry (Universal), Konzert: 22. 3. 2017, Halle 622, Zürich (Tages-Anzeiger)