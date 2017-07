«Die drohende Gefängnisstrafe beeindruckte Polo»

Moritz Leuenberger, Polo Hofer war in Ihrer Zeit als Strafverteidiger einer Ihrer Klienten. Ein Berner Staatsanwalt hatte ihn angeklagt wegen Aufforderung zum Konsum von Betäubungsmitteln.

Polo hatte sich in einem Alternativblatt für die Legalisierung von Haschisch eingesetzt. Dort bekannte er sich als entschiedener Gegner harter Drogen. Polo wollte Haschisch entkriminalisieren, damit Jugendliche nicht mit der fürchterlichen Droge Heroin in Kontakt kamen.

Dabei wurde Haschisch ja oft als Einstiegsdroge bezeichnet.

Das stimmt insofern, als die Konsumenten sich Hasch im kriminellen Umfeld beschaffen mussten und so auch mit Dealern von harten Drogen in Kontakt kamen. Polo betonte im Artikel ausdrücklich, wie gefährlich Heroin sei. Das sähe man schon daran, dass man mit den Einstichen den eigenen Körper verletze. Demgegenüber sei Haschischrauchen ein friedliches, gemeinschaftliches Erlebnis.

Wie kam er als Verteidiger auf Sie? Üblicherweise sucht man im Strafrecht ja einen lokal verankerten Strafverteidiger.

Ich war damals Nationalrat und das Thema war innenpolitisch brisant. Ich habe selber lange vor den Zeiten des Platzspitz eine Motion eingereicht, dass Heroin kontrolliert an Schwerstabhängige abgegeben werden sollte. Ausserdem war ich einer der wenigen politischen Strafverteidiger, die es damals gab.

Dann wollte Hofer das Thema der Hanfliberalisierung in seinem Prozess zum Politikum machen?

Natürlich. Ich war ja zuvor auch als Strafverteidiger im Prozess der Kampagne «Nestlé tötet Babys» engagiert – auch dies ein Politikum in jener Zeit, als Nestlé den Absatz von Babymilch in Entwicklungsländern forcierte, ohne dass dort die hygienischen Bedingungen gegeben waren.

Was drohte Hofer bei einer Verurteilung?

Der Staatsanwalt aus Thun war ein Hardliner und wollte an Polo ein Exempel statuieren. Er forderte eine unbedingte Gefängnisstrafe. Das wäre auch die Folge eines Schuldspruches gewesen, weil Polo wegen Hehlerei schon vorbestraft war. Er hatte ein privates Schlagzeug verkauft, das in einem Jugendhaus liegen geblieben und trotz Aufforderung ein Jahr lang nicht abgeholt worden war. In Bern waren die Gerichte damals unerbittlich: Ich erinnere mich an eine jungen Zürcherin, der beim zweiten Ladendiebstahl einer Kleinigkeit bereits eine unbedingte Gefängnisstrafe drohte.

Was war die Verteidigungsstrategie?

Ich appellierte an das Recht auf freie Meinungsäusserung. Wer für die Hanfliberalisierung ist, muss das auch sagen und schreiben dürfen. Man muss die Meinung vertreten dürfen, ein Gesetz müsse geändert werden. Ich argumentierte mit dem Argument von Voltaire: Ich bin zwar nicht einverstanden mit dem, was du denkst, werde aber dafür kämpfen, dass du es sagen darfst.

Sie waren gegen die Hanfliberalisierung?

Das war für mich ein Nebenproblem, mich interessierte die Frage der medizinisch kontrollierten Heroinabgabe viel mehr. Es gibt eine Aufnahme von mir, wo ich als junger Gerichtsschreiber im Schweizer Fernsehen die Heroinabgabe unter medizinischer Betreuung vertrete. Beim Hanfkonsum gab es hingegen damals in Zürich bereits eine grosse Grauzone, in der die Behörden beim Konsum wegschauten.

Polo Hofer war ein Botschafter fürs Kiffen.

Ja, aber er sah dies stets im grösseren Zusammenhang: Legalisierung weicher Drogen gegen die Ausbreitung harter Drogen. Wenn Haschisch eine Einstiegsdroge war, dann für ihn nur deswegen, weil man mit Haschischrauchen schon den Schritt in die Illegalität machte.

Wie war die Arbeitsteilung vor Gericht? Polo Hofer war ja auch nicht auf den Mund gefallen.

In diesem Fall schien er mir etwas eingeschüchtert. Die drohende Gefängnisstrafe beeindruckte ihn sichtlich. Und so argumentierte er dann vor Gericht in einer Sprache, welche die Richter nicht unbedingt verstanden. Als Verteidiger war es meine Aufgabe, seine Argumente als Künstler in die Juristensprache zu übersetzen.

Der Richter scheint Ihren Argumenten gefolgt zu sein. Polo Hofer wurde freigesprochen und für den Verteidigungsaufwand entschädigt.

Ja, er kommentierte: «Das hat sich ja gelohnt, ich bekomme noch Geld.»

Damals war die Debatte noch ein ideologischer Kulturkampf: «Drogenabstinenz» versus «Liberalisierung der weichen Drogen» – die als bewusstseinserweiternd und weniger gefährlich als Alkohol galten. Sehen Sie das heute noch so?

Mich interessiert nach wie vor der medizinische Umgang mit Schwerstabhängigen mehr als die Hanfliberalisierung. Hinter die völlige Liberalisierung von Cannabis setze ich ein grosses Fragezeichen. So harmlos, wie oft behauptet wird, ist Cannabis nicht. Aber davon verstehen andere mehr.

Haben Sie damals eigentlich auch gekifft?

Nein, nie. Ich habe ja auch nie geraucht. Ich konnte nämlich nicht inhalieren. Aber Zigaretten schwenkte ich dennoch mit lässigen Handbewegungen herum, um «in» zu sein. Aber sie waren nie angezündet. (Tages-Anzeiger)