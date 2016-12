Ein Leben in Extremen

George Michaels Leben war von Hochs und Tiefs geprägt. Er machte in der Londoner U-Bahn Musik, bevor er mit Schulfreund Andrew Ridgeley im Jahr 1981 das Duo «Wham!» gründete und durchstartete. Ihr grösster Hit, «Last Christmas», wurde gerade in den letzten Tagen wieder in allen Radios gespielt. Doch während er in den 80er Jahren ebenso glatt und sauber wie seine Musik wirkte, rumorte es in ihm. Nach Aussen spielte er seine Rolle als Frauenschwarm perfekt, haderte aber damit, seine Homosexualität verstecken zu müssen.

Musikalische Erfolge auf der einen Seite, private Skandale und Gesundheitsprobleme auf der anderen – seine Fans waren häufig in grosser Sorge um ihn. Jetzt starb der Popsänger 53-jährig überraschend in seinem Haus in Goring-on-Thames in Oxfordshire – ausgerechnet zu Weihnachten. Er sei friedlich entschlafen, betonte sein Agent.

Der grosse Weihnachtshit von Wham! – Last Christmas (Video: Youtube/WhamVEVO)

Der Sänger hatte fast sein ganzes Leben in London verbracht. Michael, der mit wahren Namen Georgios Kyriacos Panagiotou hiess, kam im Juni 1963 als Sohn einer Britin und eines griechisch-zypriotischen Vaters in London zur Welt.

Zu Haft verurteilt

Nach den grossen «Wham«-Erfolgen erlebte er in den 90er Jahren viele persönliche Schicksalsschläge, die ihn aus der Bahn warfen: 1993 starb sein Lebenspartner Anselmo Feleppa, 1997 seine Mutter. «So vielen Menschen, die ich liebte, passierten schreckliche Sachen. Es war fast bizarr», sagte er in einem Interview.

Ein Jahr später machte er nach Problemen mit der Polizei in den USA seine Homosexualität auch öffentlich bekannt. Später sagte der Star, er wollte sich nicht outen, solange seine Mutter noch lebte.

In der Zeit begannen auch seine Drogenprobleme. Er war mehrfach mit Drogen im Blut hinter dem Steuer unterwegs, musste deshalb seinen Führerschein abgeben, Sozialstunden ableisten und 2010 sogar acht Wochen ins Gefängnis. Er hatte unter Drogen- und Medikamenteneinfluss seinen Wagen in ein Londoner Geschäft gerammt.

Auftritt bei Olympia in London

Eine Lungenentzündung brachte den Superstar, der mit Songs wie «Faith» und «Freedom» weltweit berühmt wurde und Millionen Platten verkaufte, bereits 2011 in Wien dem Tode nahe. Eigentlich hatte er sich wieder erholt, seine Erfahrungen sogar im Song «White Light» verarbeitet und war unter anderem bei der Abschlussfeier der Olympischen Spiele in London 2012 aufgetreten.

Wham! – Wake Me Up Before You Go-Go (Video: Youtube/WhamVEVO)

Doch dann wieder ein Schock: Der Sänger fiel aus einem fahrenden Auto auf die Autobahn. Was genau passiert war, wurde nie so richtig geklärt. Viele fragten sich: Was ist bloss los mit George Michael?

Trotz des Lebens in Extremen – den Sympathien für ihn tat das keinen Abbruch. Einmal sagte er dem «Guardian», die Leute sähen ihn wegen seiner sexuellen Vorlieben und seiner Drogenprobleme gerne als «tragisch» an; er glaube, seine Schwächen sorgten dafür, dass sie weniger neidisch auf ihn seien. «Ich selbst betrachte sie nicht mehr als Schwächen - das ist einfach, wie ich bin», fügte er hinzu.

Berühmte Freunde

Rund um sein Haus im Norden Londons hatte sich zwischenzeitlich eine bunte Gemeinde von berühmten Freunden angesiedelt, darunter etwa Model Kate Moss.

Seine eigene Biografie auf seiner Internetseite eröffnete Michael mit symbolträchtigen Worten: «Alle wissen, wer George Michael ist. Oder zumindest denken sie, sie wissen es.» (thu/SDA)