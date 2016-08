Im La-La-Land

In der Nacht ist das Zürich Openair zu Ende gegangen – mit einem der schönsten Drogensongs der 90er-Jahre.

Wo kommen nur immer diese Bands her? Nehmen wir nur Oscar and the Wolf mit ihrem synthetisch vollgepumpten La-La-Pop, oder die wirklich aussergewöhnlich furchtbaren Strumbellas, die das, was sie bei Status Quo gehört haben, an akustischen Gitarren für die Generation Bart aufbereiten. Schon klar, die sind aus Belgien respektive Kanada angereist, wie Wikipedia mit ein paar knappen Zeilen informiert. Aber was wollen sie? Warum gibt es sie? Und warum sind sie an diesem Abend ausgerechnet in Zürich und treten auf die Bühnen des lokalen Openairs?

Nun, vermutlich liegt das an den Slots. Der Albtraum jedes Festivalmachers wäre es ja, wenn es zwischen zwei Konzerten mal für eine Stunde einfach still bliebe, wenn niemand singen und «Zurich!» rufen würde. Nur keine Leere aufkommen lassen! Bands wie Oscar and the Dings oder die Irgendbellas scheinen als Schmiermittel für den reibungslosen Ablauf eines solchen Festivals eine wertvolle Aufgabe zu erfüllen; sie kneten die Publikumsmasse so lange mit durchhörbaren Melodien und Rhythmen, bis wieder etwas Interessanteres passiert.

Ein Hintern geht auf

Wobei das noch nicht heisst, dass das Interessantere dann interessant wäre. Da wären zum Beispiel Bilderbuch aus Wien, die 2015 mit ihrem dritten Album für einige Aufregung gesorgt haben in Hipsterland. Und genau, das Konzept ist ja nicht schlecht. Das Quartett klingt, als hätten Guns N' Roses mit Musikern von Prince eine Band gegründet und als Sänger Falco engagiert. Da tobt sich also eine Schlockgitarre über scharf gekanteten Funk- und Discomustern aus, und darüber lässt Sänger Maurice Ernst «seinen Hintern aufgehen», wie er einmal ankündigt.

Funk mit Schmäh: Bilderbuch mit «Spliff»

Die Band macht also tatsächlich interessante Sachen und jongliert mit kessen Zitaten auch aus dem Giftschrank der Popgeschichte. Das Problem ist nur, dass Bilderbuch auch wissen und sehr gerne zeigen, wie smart sie sind. «Willkommen im Dschungel» oder «Spliff» sind oberschlau kuratierte Kennerware, die mit jedem rhythmischen Häkchen darauf zu linsen scheinen, demnächst eine schicke Modestrecke beschallen zu dürfen. Jedoch das noch grössere Problem ist, dass der Funk dieser Band auf der Bühne nicht funky ist, und dass ihr Rock nicht rockt.

Alle laut

Dass man auch spielen muss, was man spielen will, und wie man das mit souveräner Bühnenerfahrung erledigt: Das zeigen auf der Hauptbühne nach Bilderbuch die Kaiser Chiefs. Die Band scheint zwar angezählt, der Sänger Ricky Wilson erscheint mit geschientem Bein, und offenbar ist den Briten auf der Anreise aus Portugal ein Teil der Crew abhanden gekommen, wie Wilson erzählt. Auch erklärt er den konservativen Britrock seiner Band sogleich zum schieren «Entertainment», das nach der simplen Devise funktioniere: «You loud – we loud.» Wenn ihr laut seid, sind wir es auch.

Damit rennt der Sänger die offene Flanke dieser Kaiser Chiefs gleich selber ein und lenkt die Aufmerksamkeit auf das, was die Gruppe denn doch sehr gut beherrscht: In einer Stunde brennt sie ein mehr als ansehnliches Repertoire von gut gebauten, mit rassigen Singalongs ausgestatteten Liedern ab. Damit kann man tatsächlich Spass haben, zumal die fünf Musiker dicht aufspielen und in den entscheidenden Momenten mit sicherem Instinkt zuschnappen. Wichtig ist diese Band nicht, das war sie nie, und besonders viel hat sie nicht zu sagen. Aber für die Hauptbühne am Sommerfestival ist sie tiptop.

Alte Standardtänze

Dann geht, während die DJs in ihren Zelten noch Schicht haben, das Zürich Openair auf der grossen Bühne zu Ende, mit dem Set von Underworld. Blecherne, in den Höhen verzischende Beats eröffnen das Konzert und klingen, natürlich, wie eine Ekstasetechnik aus den fernen 90er-Jahren. «I Exhale» ist allerdings ein neuer Song, er erschien im Januar als erste Single von «Barbara Barbara, We Face a Shining Future», dem überraschenden Comebackalbum des Programmierers Rick Smith und des Sängers Karl Hyde, die zuletzt mit ihrer Musik für die Olympischen Spiele in London (2012) auf sich aufmerksam gemacht hatten.

Das Neueste von Underworld: «I Exhale»

Das Album bietet ein paar hübsche, sanfte Popmomente, die über die knallenden Beats und melodiösen Britpopslogans hinausgehen, für die Underworld vor bald 25 Jahren bekannt geworden sind. Das Konzert ist dann aber ganz old school, mit einem präzis um sich ballernden Rick Smith und einem allerliebst bouncenden Karl Hyde, der die Verse trocken und auch altersgelassen ins Mikro spricht oder sprechsingt. Dazu tanzen die Veteranen im Publikum ihre Standardtänze aus dem Technozeitalter.

Das ist nicht nur ein schönes Bild, das ist auch eine Nostalgie, die um sich weiss, die aber mit Esprit und Würde aufgeführt wird. Liebevoll restaurierte Maschinenpauken geben den Puls unter den alten Druckwinden aus dem Synthesizer. Zum Schluss gibt es natürlich «Born Slippy», den Klassiker aus dem Film «Trainspotting», diese Hymne auf den Heroin-Chic der 90er. Aber befinden wir uns hier überhaupt noch im La-La-Land der Drogen, oder doch schon in dem der Retroseligkeit? Fragen wir einen jungen Konzertbesucher: «Kiffermusik», sagt er, kiffend.

Und jetzt alle miteinander: «Born Slippy» (baz.ch/Newsnet)