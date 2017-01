Revolution nach striktem Zeitplan

An einem Punkrock-Konzert geht alles ein bisschen schneller. Bei einem Auftritt von Green Day – einer Band mit über zwanzigjähriger Erfahrung – herrscht gar weltrekordverdächtiges Gedränge auf der Zeitachse: Die grossen Posen, die ganzen Interaktionsspielereien mit dem Publikum, Explosionen und meterhohe Flammen, Pogo-Tanz im Moshpit vor der Bühne, ja, sogar die Aufforderung an das Publikum, aufzustehen und La Ola durch das Rund kreisen zu lassen– all dies findet in den ersten fünf Minuten des Konzerts am Montagabend statt.

Und das Hallenstadion, gefüllt bis auf den letzten Platz, macht bereitwillig mit. Dem Befehlston von Frontmann Billy Joe Armstrong, den sich nur Rockstars in aller Freundschaft leisten können, wird, ohne zu zögern, Folge geleistet. Egal, dass der Sound zu Beginn blechern klingt und viel zu schwachbrüstig aus den Boxen schallt. Egal, dass die Band noch keine Zeit hatte, sich zu beweisen. Das Miteinander gehört hier zur Routine, gehört zum Prozedere, ist angelernt und wird von den 13'000 freudig erwartet.

Während die Band durch die ersten Songs rast und die Revolution propagiert, fragt sich als Beobachter nur: Was soll da noch folgen? Wie will man dieses Feuerwerk zwei Stunden lang aufrechterhalten?

Stets die Klassenbesten

Green Day waren stets die Klassenbesten in einer Musiksparte, in der es eigentlich nicht darum geht, gute Noten zu erzielen. Ihre Songs waren schon immer viel zu schön, viel zu abgerundet, viel zu aufgeräumt, um als reinrassiger Punkrock durchzugehen.

Und doch haben ihre besten Stücke, ihre besten Platten genau diesen unaufhaltbaren Drive und diese Dringlichkeit, die das Genre auszeichnet. Sie strahlen dieses Gefühl von Unabhängigkeit aus. Diesen Drang, sich aufs Skateboard zu stellen und vor all dem Stress und den Problemen wegzurollen. Wenn man 1994 ein Teenager war und nicht hinter dem Mond lebte, dann hörte man «Dookie». Es war unmöglich, diesem Album zu entgehen.

Darauf waren Songs wie «Basket Case» (zu Deutsch «Psycho» oder «Nervenbündel»), in dem Sänger Billy Joe Armstrong seine Angstzustände und Panikattacken abhandelte. Oder auch «When I Come Around» und «Burnout», eine schnelle Skatepunk-Nummer, mit wirbligen Schlagzeugbreaks, die am Montagabend gar zu einem der nostalgischen Höhenpunkte des Konzertes wurde.

Kaum Schwächen

Noch einmal schaffte es die Band danach in das Bewusstsein der ganz breiten Öffentlichkeit: Mit «American Idiot» gelang ihr im Jahr 2004 so etwas wie eine Hymne für all jene, die sich zwar mit den USA, nicht aber mit dem Regime der Grosskonzerne, manipulierten Medien und Rednecks identifizieren konnten.

Mit den Jahren kamen aber auch Balladen, Bluesrock-Nummern, folkige Klänge und Breitwandrock dazu. Das Repertoire von Green Day ist breit und touchiert weite Teile der englischen und der amerikanischen Rocktradition. Diese Tatsache, gepaart mit der stupenden Routine, gibt auch die Antwort zum weiteren Konzertverlauf: die Band aus Oakland hatte ihr Material nach zehn Minuten längst nicht verpulvert. Sie dosierte geschickt.

Es gibt kaum Schwächen in dieser Band. Das Trio, das neben Billy Joe Armstrong aus Bassist Mike Dirnt und Schlagzeuger Tré Cool besteht, wird live um drei weitere Musiker ergänzt.

Die Aufgabenteilung, das Spiel mit der Dynamik, die Abläufe – alles sitzt. Wenn man der Band etwas vorwerfen kann, dann wohl, dass die Abfolge etwas zu sehr verinnerlicht ist. Das Ganze wirkt streckenweise mehr wie eine Show denn wie ein Konzert – und das, obwohl abgesehen von den Pyroeffekten, einem Vorhang und bunten Scheinwerfern komplett auf grosse Effekte verzichtet wird.

Hier darf eine Konzertbesucherin eine Strophe singen, dort ein Besucher einen Song auf der Gitarre begleiten, da liegt am Bühnenrand eine Spritzkanone bereit, mit der Billy Joe unvermittelt die vorderen Reihen nass machen kann. Die «Revolution Radio Tour», benannt nach ihrem zwölften Studioalbum, gehorcht einem strengen Zeitplan.

