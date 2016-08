So startete das Zürich Openair

Am ersten Abend des 6. Zürich Openair dominierte der Indierock. Es zeigte sich: Nicht nur Krach, auch intime Momente funktionieren beim grossem Publikum.

Den ersten Höhepunkt erlebt der nun für vier Tage zum Festival umfunktionierte Acker in Rümlang noch vor Sonnenuntergang. Mit den Last Shadow Puppets steht eine Band auf der Hauptbühne, die, sekundiert von einem Mini-Orchester aus Violinen und Cello, bisweilen eine fast schon unverschämte Intimität ausstrahlt. Unverschämt für einen Grossanlass wie diesen, bei dem man anderes erwartet hätte: Mehr Effekt, mehr Farben, mehr Bass.

Doch die oft eleganten, manchmal ins Elegische tendierenden Stücke kontrastierten die Funktionalität, die derartigen Megaevents jeweils anhaftet. Das gedämpfte Licht auf der Bühne, der blanke Vorhang als Hintergrund und die Créme farbenen Anzüge der Musiker taten das ihrige zum Bild. Die konzentriert auftretende Gruppe rund um Alex Turner und Miles Kane erhöht das Tempo erst im letzten Stück («In My Room») ihres Sets. Bis dahin durfte man sich einer gewissen wohltuenden Beiläufigkeit hingeben.

Als die Foals ihr Konzert wenig später mit sanft anschwellenden Geräuschen einleiteten, ist es bereits dunkel. Die langjährigen Fans wissen es: Die Band rund um Sänger Yannis Philippakis hat sich seit seinen eher komplizierten Math-Rock-Anfängen 2008 Stück für Stück einem Stadionsound geöffnet, der Situtation quasi angepasst, die wir hier in Rümlang vorfinden. Bedenkt man den Bedeutungszuwachs von Grosskonzerten im Internet-Zeitalter, darf man das als ökonomische Weitsicht beurteilen. Wie es am ersten Abend des Zürich Openair aber deutlich wurde, ist die Band dabei auf erfreuliche Weise sich selbst geblieben.

Grundsolides Indie-Programm

Die Foals beginnen mit einigem Krach. Auf das donnernde «Snake Oil», ein stählerner Funk-Hybrid mit stilecht schneidenden Rhytmen, folgt «Olympic Airways», eine hibbelige Gitarren-Nummer. Natürlich fehlen später auch die bekömmlicheren Mitsing-Stücke nicht («Mountain at My Gates», «My Number»), doch sie passen sich mühelos ins Set. Der eine oder andere im Publikum hat sich nach der dritten Hymne in Folge vielleicht gefragt, ob es noch einmal stürmischer wird an diesem lauen Abend in Rümlang. Wurde es nicht.

Bei Die Antwoord stellten sich die Fragen schon vor dem Konzert. Das südafrikanische Trio, teils Kunstprodukt teils Band, hat sich in den letzten Jahren vom schiefen Youtube-Phänomen zum Headliner gewandelt. Ihre Musik setzt sich zusammen aus Anleihen von Rave und Hip-Hop und ist stets nur ein Teil des Gesamtpakets Die Antwoord. Man durfte vor dem Konzert am Zürich Openair also fragen: taugen halbernst vorgetragene Stücke für die grosse Bühne zur besten Zeit? Kann Theater und Reizüberflutung begrenzte musikalische Originalität wettmachen? Die Antwort lautet nein. Auf die Dauer, das wurde bald deutlich, wirkt dieser zum Prinzip gemachte ästhetisierte Trash ermüdend.

Trotzdem war der erste Abend am Zürich Openair ein gelungener. Wer wollte, konnte ein grundsolides Indie-Programm erleben, in dem auch Überraschungen Platz hatten. Erstaunlich dabei war die musikalische Breite innerhald des Genres, die selbst an Grossevents manchmal vorherrscht. Den runden Abschluss bildete die französische Band M83. (baz.ch/Newsnet)