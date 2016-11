Die schönste deutsche Frau starb elend

Da ist sie. Die junge Frau von 1930. Frech ist sie, fesch ist sie, von leicht angerautem, natürlichem Charme und ungeheuer grossstadtkompatibel. Der grosse Porträtist der Neuen Sachlichkeit, Rudolf Schlichter, hat sie in Dreiviertelansicht gemalt, mit kniefreiem Rock, den sinnlichen Mund halbgeöffnet, das Haar verwuschelt. Zum praktischen kleinen Schwarzen trägt sie am Finger einen Turmalinring, um den Hals eine lange Korallenkette und ein rotes Tuch mit weissen Punkten.

Das Rot ist auch politisch zu verstehen. Denn Carola Neher, diese Ikone der deutschen Schauspielkunst am Ende der Weimarer Republik, ist, man weiss das damals, kommunistische Avantgarde.

Politisiert wird sie von Bertolt Brecht, der sie zu seiner ersten Polly in der «Dreigroschenoper» macht. Zum Russisch lernen animiert sie der Dirigent Hermann Scherchen, dem wir die Hymne «Brüder, zur Sonne, zur Freiheit» verdanken. Und endgültig in die Bewegung eingebunden wird sie, als sie an der «Marxistischen Arbeiterschule» (MASCH) in Berlin den russischen Ingenieur Anatol Becker kennenlernt.

Sie spielte Brecht und Horváth

Bei aller Bereitschaft, sich für den Sozialismus zu engagieren, ist die gebürtige Münchnerin doch Theatertier genug, um vor allem unglaublich viel zu spielen. Geschickt sucht sie sich die Stücke der angesagten neuen Autoren aus. Neben Brecht sind das vor allem Zuckmayer und Horváth, dessen Marianne sie in der Uraufführung der «Geschichten aus dem Wiener Wald» verkörpert.

Man muss auf der Hörstation des Berliner Literaturhauses, das jetzt mit einer eindrucksvollen Schau an diesen grossen Star erinnert, nur Carola Nehers Stimme auf sich wirken lassen. Und man begreift sofort, wieso die Zeitgenossen sie als Spice Girl der frühen 30er-Jahre empfanden: Sie transportierte mit ihrer mädchenhaft hohen Stimme Gefühl und Härte.

Die verträumte Elisabeth Bergner wirkte dagegen doch schon sehr wie von gestern. Lilian Harvey zu harmlos. Marlene Dietrich zu künstlich. Dass durch eine attraktive junge Frau der (seit Brecht) sprichwörtliche lesende Arbeiter an die Kunst herangeführt werden könne, das traute man nur der Neher zu.

Aber dann der Absturz

Aber dann der Absturz. Grausam. Immer wieder schmerzlich, wie viele Höhenflüge, Hoffnungsträger das schreckliche 20. Jahrhundert zerstört hat. Immer wieder erschütternd, wie sehr das Exil, in das 1933 auch Carola Neher gezwungen wurde, Lebenskurven brutal kappt.

Natürlich geht die 33-Jährige dahin, wo auch ihre Freunde Schutz suchen: in die Sowjetunion. Von dort aus agitiert sie weiter gegen die Nazis. Verliert die deutsche Staatsbürgerschaft. Sitzt dadurch in der Mausefalle. Und kommt nicht mehr heraus.

Zwar wird sie nicht wie ihr Mann Anatol Becker im Zusammenhang mit den stalinistischen Säuberungen, denen sage und schreibe 70 Prozent aller kommunistischen deutschen Emigranten zum Opfer fallen, liquidiert. Aber im selben Jahr 1937 wird auch sie von ihrem Schauspielkollegen Gustav von Wangenheim als politisch unzuverlässig denunziert – und verhaftet.

Von zehn Jahren Haft überlebte sie nur fünf

Von den zehn Jahren, die ihr dabei zugemessen sind, überlebt sie nur fünf. Dann erliegt sie den unmenschlichen Bedingungen ihrer Unterbringung und stirbt am 26. Juni 1942 im Zuge einer Typhusepidemie, die im Gefängnis von Sol-Ilezk an der Grenze zu Kasachstan ausbricht.

Die Fotos, die wir von der Inhaftierten haben, die Berichte, die Leidensgenossinnen wie Hilde Duty überliefern, zeugen von der immensen Verzweiflung Carola Nehers. Am schwersten trifft die junge Frau, dass man ihr das Kind wegnimmt: Georg Becker kommt ins Waisenhaus, später zu Pflegeeltern.

Erst 1946 erfährt er, wer seine Eltern waren. 1975 gelingt die Ausreise aus der Sowjetunion. Seitdem tut er, was er kann, um die Erinnerung an seine Mutter zu bewahren. Aus seiner Sammlung speist sich in erster Linie diese eindrucksvolle, bewegende Ausstellung.

Uns fehlt ein deutsches Exilzentrum

Sie besticht vor allem durch viele Fotos und die Ausschnitte aus den beiden Filmen, die Carola Neher bekannt machten: «Geheimnisse eines Frisiersalons» mit Karl Valentin von 1922. Und eben die «Dreigroschenoper»-Version von G. W. Pabst. Aber ins Auge stechen auch zwei Kostüme, die wundersamerweise bei ihrem Bruder in München das Dritte Reich überdauert haben – darunter das schlichte gepunktete Kleid der Polly.

Die Schau ist eingebunden in die Initiative der Schriftstellerin und Literaturnobelpreisträgerin Herta Müller, die sich inzwischen immer mehr Kulturinstitutionen in Deutschland und so auch das Berliner Literaturhaus zu eigen machen: Leidenswege wie die der Carola Neher sollen in einem noch zu schaffenden Exilzentrum mit Sitz in der deutschen Hauptstadt nachvollziehbar werden.

Um der Vergangenheit willen. Aber auch für unsere Gegenwart: Es fehlt oft noch, gerade bei uns, ein Bewusstsein dafür, was ein Dasein im Exil eigentlich bedeutet. (Tages-Anzeiger)