In der Lachmaschine

Wer weiss denn schon jedes Mal, wenn er irgendwo hineingeraten ist, warum das so passierte. Es spielt auch keine Rolle mehr, denn vorne im durchgestuhlten Saal des Pfarreizentrums geht jetzt der Vorhang auf, es ist Freitagabend kurz nach acht. Siebte Reihe, Platz 131 und 132, passable Sicht. Wir sehen einen Mann mittleren Alters, der aus komödiantischen Gründen Amadeus Meyer heisst und Kleinbürger ist. Und wir sehen Katja, die, da sie als Prostituierte arbeitet, nur einen Vornamen hat. Als es halb neun ist, sind zwei Zuhälter tot und Katja sowie eine Kiki bei Meyer eingezogen. Nicht aus Gründen der Plausibilität, sondern der Turbulenz.

Als der Vorhang wieder aufreisst und einen Stuhl umwirft, ist es für einen Moment, als reiche die Hand von Christoph Marthaler bis auf diese Bühne. Aber, seien wir ehrlich, es ist nur eine Panne. Denn wir sitzen hier nicht im Theatergestühl, das die Welt bedeutet, sondern im schmucklosen, fachgerecht renovierten Mehrzwecksaal in Horw, diesem Agglodorf vor Luzern, das schweizweit dafür bekannt ist, dass man auf dem Weg zum Gotthard hier durchfährt.

600 Vereine, 600'000 Zuschauer

Hier also, in diesem Saal, zeigt die Theatergesellschaft Horw, kurz: TGH, auch in diesem November ein Stück. Sie ist einer von etwa 500 Vereinen, die im Zentralverband der Schweizer Volkstheater, kurz: ZSV, zusammengeschlossen sind und pro Jahr in knapp 5000 Vorstellungen gegen eine Million Zuschauer unterhalten.

Aber das betrifft nur die organisierten Theatergruppen, also die Minderheit. Denn die meisten sind nicht beim Verband gemeldet. Und gerade in der Innerschweiz, neben Bern die Hochburg des Volkstheaters in der Schweiz, gibt es Dörfer, in denen nicht nur der Theaterverein jährlich ein Stück zeigt, sondern auch der Jodelklub, die Trachtengruppe, der Kirchenchor oder die Jungmannschaft.

Bis der Bauer aufs Feld muss

Um die 5000 Vereinsadressen zählt die Kartei des Breuninger-Verlags in Aarau, der etwa 1200 Stücke vertreibt; rund 2000 sind es bei Elgg in Belp bei Bern, dem anderen grossen Volkstheaterverlag der Schweiz. Nun hat die Saison wieder begonnen und dauert seit je, bis der Bauer erneut aufs Feld muss.

«So es Puff», das aktuelle Stück der Theatergesellschaft Horw.

So kommt es, dass rund 200 Personen in Horw sehen, wie die Leiche des Zuhälters, der zuvor im Wandschrank an einem zufällig dort gelagerten Giftpfeil gestorben ist, der Schrottpresse eines nahestehenden Kleinganoven zugeführt wird. Als die zweite Leiche des zweiten Zuhälters nun aber ins Zwischenlager von Meyers Stubenkommode gelegt wird, beginnt man den tieferen Sinn des Stücks zu verstehen: «So es Puff». Das Publikum folgt krachend und lachend dieser, wie soll man auch sonst sagen: turbulenten Handlung; und das erst recht, als nun noch ein Cousin und Pfarrer auftaucht und sich mit Aplomb auf die Kommode setzt.

Das Leben ist traurig genug

Statistisch gesehen befinden wir uns hier allerdings in der Normalität. Das Volkstheater hat sich zwar längst ausdifferenziert, zeigt Freilichtspiele, Märchen und literarische Klassiker. Aber zwei von drei Stücken sind immer noch ein Lustspiel oder ein Schwank. Das Volkstheater ist eine Lachmaschine, in der die Raison d’être die nächste Pointe ist. Fragt man Besucher nach der Aufführung, warum sie hier sind, dauert es nicht lange, bis der Satz fällt: Das Leben sei anstrengend und traurig genug, da wolle man das nicht auch noch auf der Bühne sehen. Warum also nicht einem Pfarrer dabei zusehen, wie er den Huren des Hauses nachsteigt, während der arme Amadeus Meyer verzweifelt versucht, sich in sein altes, ordentliches Kleinbürgerleben zurück zu improvisieren?

Und tatsächlich: Was sich an diesem Abend im gut gebohnerten Saal abfädelt, das ist die Ordnung, die ausser sich gerät, um sich zum Ende unter den groben Handgriffen der Dramaturgie wieder glücklich einzurenken. Wie dies geschieht, beschreibt Volker Klotz in «Bürgerliches Lachtheater», seinem Standardwerk über das Lustspiel und die Operette, die komischen Theatergenres der bürgerlichen Ära. Schon der Buchtitel weist sowohl auf die Ordnung als auch das Chaos hin, die sich vor den ungewischten Augen des Publikums auftun. Die Ordnung und das Chaos bedingen sich in diesen Stücken, sie stehen in einem prekären Gleichgewicht. Jede Schräglage erzeugt neues Gelächter.

Blöde Ganoven und geile Pfarrer

Nicht, dass sich das Publikum zu solchen Dingen wirklich Gedanken machen müsste – aber es durchläuft in diesen zweieinhalb Stunden ein geradezu dialektisches Vergnügen: An der Hand von Amadeus Meyer kokettiert es einen Abend lang mit diesen anarchischen, aus den Fugen geratenden Verhältnissen. Der Bünzli wird zum ärgsten aller Gangster, während all die grellen und derben, sexuellen und politischen Obertöne über ihm zusammenschlagen. Wieder reisst der Vorhang auf, wieder wird der Stuhl umgeworfen. Hätte Marthaler das inszeniert, würde das Publikum jetzt wissend lachen. Aber eine Panne ist hier etwas, über das man wissend schweigt.

Dieses Theater ist kaum reflektiert, und seine wichtigste Referenz ist es selbst.

Erst recht nicht erstaunen darf, dass hier und heute ein Bünzli auf ein leichtes Mädchen trifft, auf ziemlich blöde Ganoven und auf einen geilen Pfarrer. Denn sähe man sich ein anderes Stück an, bei vergleichbarem Puffaufkommen, man begegnete womöglich dem Pantoffelhelden und der dummen Magd, der Tunte und dem Räf, dem Bauernschlauen und der verderbten Städterin. Das Volkstheater ist kein psychologisches Theater der ausdifferenzierten Charaktere. Hier knallen die Chargen, als wären sie Korken in der Silvesternacht. Gut spielt, wer die Klischees draufhat. Dieses Theater ist kaum reflektiert, und seine wichtigste Referenz ist es selbst. Es führt nicht das Leben auf. Es führt seine eigenen Gesten auf, seine Grimassen, sein Gelächter. Es spielt Lachmaschine.

Ausfallschritt in die Anarchie

Die famose Stereotypie seiner Figuren verdankt das Volkstheater wahrscheinlich seinen Wurzeln. Zum einen dem scharf typisierten Maskentheater der italienischen Commedia dell’Arte, die sich im 16. und 17. Jahrhundert durch wandernde Truppen auch nördlich der Alpen zeigte und von lokalen Gauklern und Spielleuten aufgenommen wurde. Und zum anderen verschafft sich hier die Lust an der Groteske lauthals Luft und am Umsturz der Verhältnisse, wie sie die alten Fasnachts- und Verkehrungsbräuche zelebriert hatten – etwa, indem ein gemeiner Ministrant für einen Tag zum Bischof gewählt wurde.

Fast scheint es, als habe die Schweiz, während sie sich im 19. Jahrhundert zum bürgerlichen Staat umbaute, im Vereinstheater die Ahnung einer alten (Un-)Ordnung aufbewahrt. Doch viel mehr als eine Angstlust ist das nicht. Denn der Ausfallschritt in die Anarchie, den diese Lustspiele feilbieten, sichert die Bürgerlichkeit zuletzt solide ab. Da sind die Ganoven tot oder geläutert. Kiki zieht zu ihrem Freund, und Amadeus Meyer wandert mit Katja, die doch noch zu einem Familiennamen kommt, nach Südfrankreich aus. Im Publikum ist man versöhnt mit den Verhältnissen, wie sie sind und nun mal bleiben – und spendet den Applaus.

Nur vereinzelt fragt sich vielleicht einer: Wie bin ich da nur hineingeraten?

(Tages-Anzeiger)