Make Theater Great Again!

Wahrscheinlich haben inzwischen so einige von uns dieses verwackelte Handyfilmchen gesehen, das zeigt, wie der Schauspieler Brandon Victor Dixon sich von einer Theaterbühne herab mit einer kleinen Rede an den zukünftigen US-Vizepräsidenten Mike Pence wandte: Als Stellvertreter des vielfältigen Amerikas seien die Theatermacher «alarmiert und besorgt» über die Wahl Trumps, sagte Dixon. Aber zugleich seien sie voller Hoffnung, dass das eben gezeigte Musical Trumps Vize inspiriere, «unsere amerikanischen Werte» hochzuhalten.

Theater im Vollbesitz seiner Lehrbefugnis: Musical-Darsteller fordern von Mike Pence die Wahrung der amerikanischen Werte. (Video: Youtube/AP)

Einige aus dem Internet waren danach regelrecht berauscht und beschworen die vergangene Grösse der Offlinekunst Theater: dass die Bühne nun wieder ein Ort in der Gesellschaft sein könnte, wo unsere elementaren Konflikte verhandelt, möglicherweise gar gelöst werden könnten. Also immer dann, wenn Politiker wie Pence ins Theater kämen, wo ihnen ihre Gegner von ihren Ängsten und Hoffnungen berichten könnten. Und da war es wieder: dieses Missverständnis, an dem das Theater so oft zugrunde geht. Denn mal ehrlich: Wenn Pence ein Musical an einem Theater besucht, das dafür berühmt ist, dass dort Farbige und Schwule spielen, und er sich zudem eine Show wie «Hamilton» ansieht, in der es um den ersten US-Finanzminister geht, der es als Einwanderer aus der Karibik bis zur rechten Hand des ersten US-Präsidenten George Washington schaffte: Was hätte Pence während dieser Show nicht begriffen haben können, was die Schauspieler ihm eintrichtern wollten?

Mike Pence nützte die Bühne

Und so kam es, wie es kommen musste: Trump twitterte, dass sein Vize «belästigt» worden sei. Und dass Theater doch bitte schön ein «besonderer und sicherer Ort bleiben sollte». Was von den Anhängern des obersten Donalds auf Twitter öfters geteilt wurde als dessen Videoskizze für die ersten hundert Tage seiner Regentschaft. Und während Trump-Anhänger zum Boykott des Theaters aufforderten oder sich ebenda zum Flashmob formierten, nutzte Pence die Bühne von Fox News, um die besuchte Show überschwänglich zu Tode zu loben: die Darsteller, das Musical – alles «unglaublich». Und nein, «ich fühlte mich nicht beleidigt, durch das, was gesagt wurde. Ob das Theater der angemessene Ort dafür war, müssen andere beurteilen.»

Was Pence erlebte und daraus machte, ist nicht neu: Vergangenes Jahr etwa wurde Heinz-Christian Strache an den Salzburger Festspielen die «Internationale» entgegengeschmettert. Was der FPÖ-Politiker umgehend für sich zu nutzen wusste: «Dass die ‹Internationale› mir zuliebe gespielt wurde, geschah sicher in Anerkennung unserer grossartigen Wahl- und Umfrageergebnisse, nach denen die Mehrheit der Arbeiter mittlerweile die FPÖ wählt», sagte Strache.

In der Schweiz ist jüngst nichts Ähnliches passiert, was daran liegen könnte, dass man hier die Politiker schon längst aus den Theatern vertrieben hat. Oder schon etwas früher vom Glauben abgefallen ist, dass die Bühne als Umerziehungslager und Kanzel der Selbsterhöhung zu dienen habe. Vielleicht taugt das Theater heute ja am ehesten als ein Panikraum: als ein Schutzbunker, in dem man als Zuschauer auf offener Bühne seine Ängste abladen könnte. Etwa wie folgt: «Hallo, ich bin Andreas, ich hasse Belehrtheater, würde aber gerne hier im Bühnenraum den Dritten Weltkrieg überdauern.» (Tages-Anzeiger)