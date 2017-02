Starke Schweizer Präsenz am Berliner Theatertreffen

Die sieben Jurymitglieder des Berliner Theatertreffens haben nun ihre Auswahl der «zehn bemerkenswerten Inszenierungen der letzten Saison» im deutschsprachigen Raum bekanntgegeben. Die Selektion wird am 54. Theatertreffen gezeigt, das vom 5. bis 21. Mai stattfindet – und als schweizerischer Theatergänger kann man sich da über manche vertraute Arbeit freuen. So wurde der helvetische Theaterpionier Milo Rau mit seinem vieldiskutierten Stück über die Kindermorde Marc Dutrouxs eingeladen: «Five Easy Pieces», produziert von Milo Raus International Institute of Political Murder und CAMPO Gent. Der Basler Hausregisseur Simon Stone kann seine Neufassung von Tschechows «Drei Schwestern» zeigen und das Theater Bern «Die Vernichtung» von Ersan Mondtag und Olga Bach (Regie: Mondtag). Der gebürtige Zürcher Thom Luz wiederum ist mit «Traurige Zauberer», einer «stummen Komödie mit Musik», die er am Staatstheater Mainz entwickelt hat, zur Berliner Bestenschau geladen.

Zu den Geladenen ohne Schweizer Bezug zählen etwa Johan Simons mit «Der Schimmelreiter» (Thalia Theater, Hamburg), Forced Entertainment mit «Real magic» – einer Performance, die von deutschen Häusern koproduziert wurde – und Herbert Fritsch mit «Pfusch» (Volksbühne, Berlin). Yvonne Büdenhölzer, Leiterin des Theatertreffens, sagt zu dieser etwas wilden Mischung: «Die nachrückende Theatergeneration setzt hier starke Zeichen, die nicht immer aus den Metropolen des deutschsprachigen Theaterraums stammen.» Neben internationalen Künstlern und Koproduktionen lasse auch deutschsprachige Stadttheater sehen, wie modern und ästhetisch vielfältig es produziere. Von Romanadaptionen über grosse Dramen bis zu musikalischen Abenteuern verleibe es sich alles ein, was unsere Gegenwart reflektiere. (baz.ch/Newsnet)