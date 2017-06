Nationalküche? Brauchen wir nicht mehr

«Squadra che vince non si cambia», pflegen die Florentiner zu sagen – was sich bewährt hat, sollte man nicht ändern. Das gilt nicht nur für die Architektur von Florenz, die seit der Renaissance dieselbe ist, sondern auch für die Gerichte, die täglich auf den Tisch kommen: Es sind dieselben, die einst Dante oder Michelangelo assen. Vergeblich sucht man hier nach verrückten Spitzenköchen, die die Küche neu erfinden wollen; nach Smoothie-Bars und Restaurants, in denen Kimchi oder Grünkohlchips serviert werden.

Vielmehr zelebriert Florenz seit Jahrhunderten eine einfache, sparsame Stadtküche, in der altes Brot, Hühnerleber oder Rindermagen in schmackhafte Gerichte verwandelt werden. Und im Unterschied zur Küche auf dem Land gibt es in der Hauptstadt der Toskana viele Spezialitäten, die vor allem in Florenz serviert werden. Das verraten schon die Namen der Speisen: Bistecca Fiorentina (Steak), Piselli alla fiorentina (Erbsli) mit einem Schuss Zucker oder Trippa alla fiorentina (Kutteln) mit Zwiebeln und Tomaten.

Foodtrends beginnen in Städten

Das neue Kochbuch «Florenz» von Emiko Davies ist exemplarisch für einen Kochbuchtrend, der zur Sommerferien-Saison richtig Fahrt aufgenommen hat: Im Fokus steht nicht die Länderküche, sondern die Stadtküche. Der Christian-Verlag etwa hat vor kurzem eine «Kultrezepte»-Buchreihe zu verschiedenen Städten wie Tokio, Istanbul, Los Angeles, Wien oder Barcelona lanciert.

Auf Städte zu fokussieren, ergibt insofern Sinn, da ja Foodtrends in Grossstädten wie New York, Bangkok oder Berlin entstehen. Und da auch kleinere Städte wie Florenz eine starke kulinarische Identität besitzen, die sich vom Rest des Landes abhebt, lohnt sich der Fokus auf urbane Spezialitäten allemal.

Die Küche einer Stadt beeinflusst die Welt

Der Aargauer Daniel Humm, der in New York das Restaurant Eleven Madison Park führt und laut der San-Pellegrino-Liste als bester Koch der Welt gilt, hat das schon länger erkannt. Vor vier Jahren veröffentlichte er mit seinem Geschäftspartner Will Guidara das kürzlich neu aufgelegte Buch «I Love New York» – eine Ode an die landwirtschaftlichen Produkte, die sich in New York und Umgebung aufspüren lassen.

Zur etwa gleichen Zeit erschien erstmals «Jerusalem» auf Deutsch. Der israelisch-britische Koch Yotam Ottolenghi widmete sich darin den Spezialitäten seiner Geburtsstadt Jerusalem. Das Kochbuch dürfte eines der einflussreichsten der vergangenen Jahre sein: Es sorgte dafür, dass die israelische Fernostküche, die ihrerseits von vielen Kulturen beeinflusst ist, auf der ganzen Welt neu entdeckt wurde.

Kaum eine Stadt im Westen schmückt sich nicht mit einem Lokal, in dem Hummus, Shakshuka oder gegarte Auberginen serviert werden. Im Fall von «Jerusalem» sorgte also die Küche einer einzigen Stadt für einen weltweiten Foodtrend. Mit «Florenz» wird das wohl nicht geschehen: Mit Kutteln, Rindermagen und Brotsuppe dürfte man kaum weltweit Fans finden. (baz.ch/Newsnet)