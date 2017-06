Berufstätige Frauen sind Sozialfälle

Ich will diese Woche für einmal dem Namen dieser Kolumne gerecht werden und etwas über Arlesheim schreiben. Weil das exklusive Dorf vor der Stadt beispielhaft ist, wie wenig sich unsere Gesellschaft bewegt hat. Dabei war ich wirklich mal der Meinung, die nächste Generation werde ein paar Dinge grundlegend ändern, weil sich die Lebensumstände verändert haben. Und das Bewusstsein für Selbstverständlichkeiten. Doch ich habe mich getäuscht. Die Generation der Vierzigjährigen ist in ihrer bestimmenden Mehrzahl ganz offensichtlich stockkonservativ. Was vor einer Woche an der Gemeindeversammlung manifest wurde, als es um die «Familienergänzende Kinderbetreuung» von Vorschulkindern ging.

Ich will die Leserschaft von ausserhalb nicht mit den Details langweilen und gleich zum Grundsätzlichen übergehen. Da ist zum Beispiel diese Bürokratenbezeichnung «familienergänzende Kinderbetreuung». Hier wird den Eltern zunächst einmal klipp und klar gesagt, dass die Betreuung der Kinder Sache der Familie sei und das Angebot der Gemeinde lediglich eine Ergänzung. Selbstverständlich ist das so, wird die schon leicht erregte Leserschaft vor sich her brummeln.

Doch das Attribut «familienergänzend» ist insofern Neusprech, als es aufgrund der gesellschaftlichen Realität korrekt «mütterergänzende Kinderbetreuung» heissen müsste. Denn bei der vom Arlesheimer Gemeinderat – eine Frau und sechs Männer – gewünschten «Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf» geht es einzig darum, dass Frauen berufstätig sein können. Denn klar doch: Dass Männer berufstätig sind, ist doch auch im Jahr 2017 indiskutabel die Norm. Frauen werden von Gesetzes wegen für diese Selbstverständlichkeit finanziell ziemlich hart bestraft. Zum Beispiel im Alter, weil sie oft keine eigene 2. Säule haben.

Familien, die ihr Kind in die Familienergänzende schicken, müssen in Arlese ihre finanziellen Verhältnisse – inklusive Arbeitsvertrag der Frau – einer Stiftung offenlegen, die im Auftrag der Gemeinde die Tagesbetreuung erledigt. Die Stiftungsmitglieder entscheiden dann über die mit Steuermitteln bezahlten «einkommensabhängigen Beiträge». Mit anderen Worten, die berufstätige Frau mit Kleinkindern wird als Sozialfall behandelt.

Was bei Familienernährern, die zumindest gefühlt ziemlich engagierte Väter sind, zur Standardbemerkung führt, «ihr Zusatzverdienst» decke kaum die Kita-Kosten. Sie könnte gerade so gut zu Hause bleiben. Aber der Beruf bringe ihr halt etwas Abwechslung. Mit Verlaub, das ist nicht mal mehr stockkonservativ, das ist der Stand der Diskussion der 80er-Jahre des letzten Jahrhunderts. In der Schweiz besuchen mehr Frauen als Männer Fachhochschulen und auch an den Universitäten sind Frauen in der Überzahl. Angesichts dieser Faktenlage (und der Kosten dieser hochwertigen Ausbildungen) ist es wohl ein Witz, dass 2017 noch immer von «Zusatzeinkommen» geredet wird, wenn Frauen berufstätig sind.

Es ist genug geredet worden. Arlesheim ist eine SVP-freie Zone. Also kann hier zeitgemäss und im Interesse der Citoyennes gehandelt werden. Die Präambel des Reglements, das die Gemeindeversammlung zurückgewiesen hat und überarbeitet werden muss: Jedes Arlesheimer Kind hat bis zum Ende der Primarschulzeit ein Recht auf eine Tagesbetreuung. Das, meine lieben Bürgerlichen, ist nicht Sozialismus, sondern nachhaltige Wirtschaftspolitik! (Basler Zeitung)