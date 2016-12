Die virtuellen Haustiere sind zurück

1997 veröffentlichte der «Spiegel» einen langen, besorgten Artikel über ein Phänomen, das gerade von Japan via die USA nach Europa geschwappt war, die Tamagotchi, die virtuellen Pixel-Küken, die man hegen und pflegen musste, um sie vor dem Tod infolge mangelnder Zuwendung zu bewahren. «Irritierte Lehrer, hilflose Eltern, besorgte Psychologen: Das japanische Cyber-Küken Tamagotchi fesselt weltweit Millionen Kinder. Dabei ist der heimtückisch-hilfsbedürftige Bewohner im Plastik-Ei erst die Vorhut eines digitalen Grossangriffs auf die Seele junger Menschen.»

Damit sollte der Journalist recht behalten. Fast 20 Jahre später sind wir die digitalen Haustiere noch immer nicht los. Es sieht sogar ganz danach aus, als würde die neuste Generation der Cyber-Haustiere – es handelt sich um grosse, gesprenkelte Eier, aus denen wuschelige Wesen namens Hatchimals schlüpfen – der Weihnachtsrenner werden. Bei Toys R Us Schweiz, einem der wenigen Orte, wo die Hatchimals noch zu kaufen sind, gehen täglich Anfragen von Eltern ein. Viele Schweizer Onlineportale melden entweder den Status «nicht verfügbar» oder Lieferfristen von mehreren Wochen oder versehen den In-den-Warenkorb-Button mit dem Lieferhinweis «länger als 3 Monate».

Auf Ebay kosten Hatchimals bis das Fünffache

Eltern, die ihre Sprösslinge an Weihnachten nicht enttäuschen wollen, weichen auf Ebay aus, wo die Hatchimals aktuell für 140 bis 370 Franken angeboten werden bei einem Originalpreis von rund 70 Franken. Eins der besonders begehrten Hatchimals, das Owlicorn, eine Art Einhorn mit Flügelchen, hat einen Startpreis von knapp 240 Franken plus Versand und bereits acht Beobachter. Offenbar wurde auch der kanadische Hersteller Spin Master vom übermässigen Kundeninteresse überrascht. Man ist fieberhaft daran, Nachschub zu produzieren, aber erst im Frühjahr sollen die neuen Modelle auf den Markt kommen.

Das Owlicorn ist ein besonders beliebtes Hatchimal-Modell.

Dabei sind die Hatchimals eigentlich nichts Besonderes. Mit ihren grossen Augen und dem farbigen Pelz erinnern sie an die Furbys, die sprechenden Tamagotchi-Nachfolger, die 1998 auf den Markt kamen. Allerdings muss das Hatchimal zuerst aus seinem Ei heraus. Dafür muss man dieses bis zu 40 Minuten lang streicheln und tätscheln – für ungeduldige Kinder ist das eine Ewigkeit –, bevor sich das Hatchimal per energischem Schnabeleinsatz selber aus der Schale hackt. Etwas Vergleichbares gab es gemäss Spin Master bislang noch nicht.

Die heutigen Hatchimals erinnern an die früheren Furbys. Foto: Keystone

Sobald es sich nach mehreren Minuten aus dem Ei befreit hat, zieht man es heraus und ist ab sofort verantwortlich für sein Wohlergehen. An der Farbe der Augen und an den Geräuschen erkennt man, was es gerade will. Man kann ihm das Laufen, Tanzen und Sprechen beibringen und es ins Kindesalter «grossziehen» oder es per Büroklammer wieder ins Babyalter zurücksetzen. Erwachsen wird das Hatchimal nicht, sterben tut es auch nicht, solange die Batterie mitmacht – ein entscheidender Vorteil zu den Tamagotchi, die die leidige Angewohnheit hatten, innert weniger Wochen zu sterben. Auf eine ergänzende App haben die Hatchimal-Erfinder bewusst verzichtet.

Erwachsene sind anfälliger auf virtuelle Spielzeuge

Die Kids sind trotzdem begeistert vom flauschigen, interaktiven Spielzeug, und die Eltern vielleicht sogar noch mehr, weil das obligate Haustierthema – zumindest für den Moment – vom Tisch ist. Das war auch der ursprüngliche Antrieb der Tamagotchi-Erfinderin. Sie wollte damit Kinder vertrösten, die sich sehnlichst ein Haustier wünschen, aber keines haben dürfen. Und davon gibt es viele, womit wohl auch ein Grossteil des Erfolgs zu erklären ist.

Der Ansturm auf die Tamagotchi Mitte der 90er-Jahre war riesig. Bald streckten Eltern und Psychologen den Zeigefinger hoch aus Sorge um die Kinder, die immer wieder aufs Neue mit dem Tod des lieb gewonnenen virtuellen Haustiers zurechtkommen mussten. Noch besorgniserregender waren jedoch jene Kinder, die ihre Tamagotchi absichtlich verkümmern liessen. Man glaubte, sie könnten den Bezug zur Realität verlieren und einen Schaden in ihrer Entwicklung erleiden.

Begeisterte auch Erwachsene: Das Tamagotchi (Foto: Keystone)

Die Befürchtungen bewahrheiteten sich nicht. Eine Studie kam zum Schluss, dass Tamagotchi vielmehr für Erwachsene ein Problem darstellten, weil diese das Spielzeug – anders als Kinder – mit einer Bedeutung überfrachteten und als «Sinnlichkeitsersatz» missbrauchten, um Leere und gesellschaftlicher Entfremdung zu entgehen. Der «Tamagotchi effect» beschreibt bis heute das Entstehen einer persönlichen Beziehung zu Maschinen. Von den Hatchimals dürften aber ausschliesslich kleine Kinder angesprochen werden. Erwachsene kaum. Vielleicht wäre es in den 90ern bei den Tamagotchi auch so gewesen, hätte es damals schon Smartphones gegeben, denen wir heutzutage so viel Aufmerksamkeit schenken. Die wir hätscheln und immer im Blick behalten wie früher unser Cyber-Ei. Hat es vibriert? Das Lämpchen leuchtet! Was will es wohl?

(baz.ch/Newsnet)