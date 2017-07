«Es ist wie eine Sucht»

Matrosen haben sie. Und jeder Vierte in den Basler Badis scheint sie zu haben. Tätowierungen sind als Teil von Subkulturen zur Popkultur aufgestiegen und ranken sich heutzutage munter um Beine und Oberarme. Andere schmücken Rücken und Waden.

Auch im Gartenbad Gitterli in Liestal sind an diesem Tag viele Körper mit Bildern verziert. So prangt auf dem Rücken eines jungen Mannes, der im Becken zielstrebig vom einen zum anderen Ende krault, ein riesiger Löwenkopf. Daneben, am Rand des Beckens, sonnt sich eine Frau, deren Gesicht von einer riesigen Sonnenbrille verdeckt wird. Auf ihrem Oberarm trägt sie ein mysteriöses Zeichen.

Und sie sind nicht allein. Laut einer Studie der Ruhr-Universität Bochum waren 2014 zehn Prozent der Menschen in Deutschland tätowiert. Bei den 25- bis 34-Jährigen war der Anteil noch grösser. 25 Prozent von ihnen tragen ein Tattoo. In der Schweiz verläuft der Trend ähnlich. Doch was treibt immer mehr Menschen dazu, ihren Körper als Leinwand zu gebrauchen? Fünf von ihnen haben uns ihre Motivation und die Geschichten hinter ihren Tätowierungen erzählt.

Carina (17) liess sich bereits mit 16 Jahren das erste Mal stechen. Dann ein Jahr später direkt noch einmal. Ihr grosses Rückentattoo kostete 900 Franken. Sie hofft, diesen Entscheid nie zu bereuen. Negative Reaktionen, weil sie sich schon so jung tätowieren liess, kriegt sie des Öfteren. Ihre Eltern meinten: «Hoffentlich hat es wehgetan.»

Schmerzhafte Prozedur

Auch Salome (22) liess sich ihr erstes Tattoo mit 16 stechen und wollte damit «cool» sein. Tattoos sind für sie Mode. «Es ist schliesslich fast jeder tätowiert», meint sie. Über die Jahre kamen immer mehr dazu. «Sich tätowieren zu lassen, ist immer ein Erlebnis», erklärt sie. Darum mache es süchtig. So hat auch Timo (20) schon sein nächstes Tattoo geplant. Stolz zeigt er die Acht, die er seit zwei Jahren auf den Rippen trägt. Sie ist für ihn eine Verbindung zu seinen acht Geschwistern.

Für zwei ältere Semester war die Tätowierung eine einmalige Aktion. Bojan (36) liess sich in Serbien den Rücken tätowieren. Zwölf Stunden lang dauerte die schmerzhafte Prozedur. Ganz fertig ist das Bild damals zwar nicht geworden. Trotzdem will er sich nie wieder tätowieren lassen. Dass es dafür jedoch nie zu spät ist, zeigt Giorgio (63): Mit 53 war er so verliebt, dass er sich mit seiner Freundin das gleiche chinesische Zeichen tätowierte: «Liebe». Die Beziehung hielt nicht, aber das Tattoo bleibt für immer. (Basler Zeitung)