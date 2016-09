Freundschafts-Umfrage: Die Resultate

Wie häufig ist es, dass sich jemand in einen Freund verliebt? Sehr häufig! Die Zahlen dazu und alle weiteren Ergebnisse unserer Umfrage sind nun online.

Hier geht es zu sämtlichen Resultaten der grossen Freundschafts-Umfrage von Tages-Anzeiger.

Familie? Harte Arbeit. Ehe? Ein alter Zopf und bekanntlich eine Institution, in der man zu zweit die Probleme zu lösen versucht, die man allein nicht hätte. Freundschaft heisst das neue Beziehungsglück! Das suggerieren heute zahlreiche TV-Serien, Ratgeber und Recherchen über das Leben in Zeiten, wo ­Lebensabschnittsgefährten die Norm sind. Die Forschung sekundiert, führt Studie um Studie durch, und eines steht fest: Beziehungen der Kategorie «Gute Freundschaft» sind mehr als ein schönes Accessoire im Alltag. Sie machen das ­Leben gesünder und länger.

Weniger Fett

Dazu gibt es Fakten: Menschen mit Freunden fangen sich weniger schnell einen Schnupfen ein. Sie erholen sich schneller von schweren Krankheiten wie Krebs. Ihr Risiko für hohen Blutdruck, Herzinfarkt, Hirnschlag und Fettsucht ist signifikant geringer; ja, die ­Gefahr, verfrüht zu sterben, liegt um ­50 Prozent tiefer im Vergleich zur freundlosen Testgruppe: Das belegt etwa Josephine Menkins neue Forschung. Und dass Frauen durchschnittlich eine höhere Lebenserwartung haben, wird – auch – mit ihrer traditionell intensiveren Freundschaftskultur in Verbindung gebracht.

«Gerade in einer alternden Gesellschaft werden die Fragen nach dem Wesen der Freundschaft dringlicher», sagt Karen Roberto, Direktorin des Gerontologie-Zentrums und des Instituts für Society, Culture and Environment der Universität Virginia Tech. Freunde hülfen im Alter oft konkret, vom Einkauf bis zum Behördenkram, abgesehen von den anderen physischen und psychischen Pluspunkten; High-Quality-Beziehungen motivieren Betagte zu gesunden Aktivitäten, vom Spaziergang bis zum Scrabblespiel, zeigte US-Forscher Po-Ju Chang. Und auch altersunabhängig gibt es einen «Buddy-Effect» auf das Verhalten, wie MIT-Forscher Abdullah Almaatouq jüngst analysierte: Sozialer Druck durch Freundesgruppen kann eine Latte messbarer Verhaltensänderungen bewirken – von mehr Sportaktionen bis zu weniger ­Konsum von Kalorien, Zigaretten und Alkohol.

Weniger Stress

Dass Freundschaftsbande die Seele streicheln, versteht sich fast von selbst. Begegnungen mit Freunden steigern das Selbstwertgefühl, stärken Identität und Zugehörigkeitsgefühl. Auch kann ein gutes soziales Netz verhindern, dass nach einer schlimmen Erfahrung ein posttraumatisches Belastungssyndroms (PTS) entsteht: Die Schwere des Erlebnisses hat weniger Einfluss auf die Ausbildung eines PTS als die soziale Einbindung des Opfers!

Depressionen sind bei Menschen, die dazu veranlagt sind, aber einen tragfähigen Freundeskreis haben, deutlich seltener, als ihre Disposition erwarten liesse. Kleiner ist auch das Risiko, an einer Angststörung zu erkranken. Und setzt man Probanden Stress aus – lässt man sie zum Beispiel einen Vortrag vor grossem Publikum halten –, legen sie weniger Stressreaktionen an den Tag und machen es besser, wenn ein guter Freund an ihrer Seite ist.

Eine Formel für all die Wunderdinge lautet CYIQNCPLG. Das Bindungshormon Oxytocin, das für Empathie, für mütterliches und soziales Verhalten eine Rolle spielt und gern als «Kuschelhormon» bezeichnet wird, reduziert Stress, fährt die Aggression herunter und funktioniert als sozialer Kitt. Begegnungen, die Geborgenheit vermitteln, regen seine Ausschüttung an. Umgekehrt führt ein erhöhter Oxycotin-Spiegel zu mehr Freundlichkeit, Vertrauensseligkeit und ergo zu besseren Beziehungen: Das Hormon hat so einen Rückkopplungseffekt. Und Freundschaft aktiviert zudem den Vagus-Nerv, der Entspannung möglich macht, unser auf Daueralarm geschaltetes Gehirn lahmlegt und den Herzschlag verlangsamt.

Von der «echten» Sorte hat man nicht viele

Aber wieso ist das so verdammt schwer? Die Sache mit der Wahlverwandtschaft wäre eigentlich ein tolles präventives Wohlfühlpaket, realistischer als das romantische Projekt der Grossen Liebe, weniger asymmetrisch als das der grossen Mutterliebe – ein heilender Raum der Wertschätzung, in dem, anders als in Ehe und Familie, nicht täglich um allerlei Kleinkram gerungen werden muss. Doch die positiven Effekte stellen sich nicht durchs ­tägliche Büro-Meeting ein, auch nicht bei Treffen mit Freunden, die man mit diesem vagen Gefühl des Unbehagens verlässt – mit der Ahnung, dass da etwas schieflief; dass man wohl endgültig ­auseinandergedriftet ist. Auch «Be­liebtheit», diese schulische Ehrennadel, genügt als Jungbrunnen nicht, betont Karen Roberto. Für Freundschaft gibt es zwar keine One-size-fits-all-Definition: Vom «besten» über den «engen Freund», den «Schulfreund» und den «Kollegen» bis hin zum «Frenemy» – dem nicht sehr zuträglichen «Freundfeind» – liegt alles drin.

Doch von der «echten», heilkräftigen Sorte Freund hat man nicht allzu viele. Almaatouq stellte fest, dass man sich bei rund der Hälfte der Menschen, die man zu seinen guten Freunden zählt, ohnehin verrechnet – sie jedenfalls betrachten sich nicht als guten Freund. Der britische Evolutionspsychologe Robin Dunbar, der sich mit dem Zeit-Investment und dem «emotionalen Kapital» beschäftigt, das man für Freundschaft einsetzen muss, glaubt, dass es für maximal zwei beste Freunde reicht: etwa den Ehepartner und eine(n) BFF.

Für wahre Freunde im weiteren Sinn halte der psychische Haushalt fünf Plätzchen bereit: Je nach Lebensphase und Kulturkreis können daher für den hormonellen Feelgood-Ritt Familienmitglieder entscheidender sein als Freunde. Roberto hält dagegen: «Freundschaften öffnen oft einen lebenswichtigen Raum für Intimität und emotionalen Support, der über das hinausgeht, was in der Ehe möglich ist.» In Freundschaften älterer Frauen werde manchmal über Jahrzehnte eine Nähe gepflegt, die sie nirgends sonst genössen.

Die Wege führen nur selten nicht auseinander

Trotzdem: Die Legende von der Sandkastenfreundin, mit der man zum gleichen Tanzkurs ging, an der Uni über die gleichen Profs kicherte und sich später über die gleichen Babysorgen austauschte, ist – Legende. Man zieht um, wechselt die Schule, das Umfeld. Sogar wenn das nicht geschieht und man mit 50 noch im Nachbarshaus wohnt: In der Ära klickgenerierter «Friends» führen die Wege nur selten nicht auseinander. Die Technologien, öfters als Tod der Freundschaft verschrieen, können aber auch Gegensteuer geben: Mittlerweile fokussieren im Netz viele auf den Kontakt mit den wenigen echten Freunden und mit der Familie, wo die gelegentliche physische Nähe dazugehört – ohne sie ist es schwierig, Freundschaften aufrechtzuerhalten, weiss die Forschung.

Und Freundschaften sind sowieso nicht statisch, sondern abhängig von wechselnden Interessen. Ewige Freundschaft ist da nicht unbedingt ein Ideal. Im Gegenteil, sagt Roberto: «Menschen erleben in Freundschaften Kontrolle und Entscheidungsgewalt – mehr als im Job, als in Familie oder Gesellschaft. Und das Gefühl von Kontrolle und Autonomie ist ein extrem wichtiger Faktor fürs Selbstwertgefühl und Wohlbefinden.»

Weniger Wertungen

Wie also Freundschaft basteln? Wie sie pflegen und vor allem wann? Der Zeitaufwand verrät erwiesenermassen die Qualität einer Beziehung – und ob sie in zehn Jahren noch besteht. Freundschaft verlangt nach «Reziprozität»: nach gegenseitigem Interesse, Einsatz und Vertrauen. Wenn immer bloss der eine anruft, ist die Chose schäps. Der Gleichklang existiert unter Menschen, die sich ähnlich sind, am häufigsten, beweisen Studien. Und er bedeutet etwas anderes, als einander schlicht von Nutzen zu sein.

«Nichts zu tun, einfach Zeit miteinander zu verbringen, ist eine verlorene Kunst», klagt US-Literaturprofessor Ronald Sharp, Herausgeber von «The Norton Book of Friendship». Man betreibe heute effiziente Beziehungswirtschaft. Auch Princeton-Philosoph Alexander Nehamas vergleicht im neuen Buch «On Friendship» echte Freundschaft mit einem zweckfreien Kunstwerk: Sie ist Liebe ohne Grund und Moral.

Das habe weder mit antiker «Philia» noch mit christlicher Nächstenliebe zu tun, sagt Nehamas. Freundschaft sei total parteiisch. «Freunde behandelt man anders als den Rest der Welt», einfach weil sie so sind, wie sie sind. Das sei in einer Welt ständigen Bewertens ein Wert für sich. Und so verspielt sich Nehamas’ These teils ausnimmt, so blind auch für Empirie, sie setzt diesem trotz allem unfasslichen Phänomen ein schönes Denkmal – ganz im Geist von Epikur: «Wir brauchen Freunde nicht, um sie zu brauchen, sondern um die Gewissheit zu haben, dass wir sie brauchen dürfen.» (baz.ch/Newsnet)