Herr Golder, sind wir einfach naiv?

Krieg und Krisen überall: Trotzdem blicken die Schweizer optimistischer in die Zukunft als je zuvor, zeigt das heute publizierte Sorgenbarometer. Sind wir unverwüstliche Naturen?

Die Schweizer sind sich ihrer Probleme durchaus bewusst. Aber das Vertrauen in die Krisenfestigkeit des Landes ist gross. Gezielte Interventionen auch bei längerfristigen Schwierigkeiten haben sich in der Wahrnehmung der Bevölkerung als erfolgreich bewiesen. Gleichzeitig sehen die Schweizer grosse Probleme in den Nachbarländern, in Europa und der Welt. Sie glauben, dass die Schweiz am besten gerüstet ist, um für diese Probleme Lösungen zu finden.

In erster Linie sehen die Schweizer Ausländerfragen und die Zuwanderung als Problem. Dennoch sind sie heute fester als je zuvor überzeugt: In zehn Jahren werden wir gut zusammenleben.

Dieser Optimismus bedeutet nicht, dass die Zuwanderung nicht als problematisch wahrgenommen wird. Bei der Frage nach der Gefährdung der Identität des Landes steht die Zuwanderung zuoberst. Aber in der Schweiz ist eben auch fest verankert, dass der bisherige Weg mit bilateralen Beziehungen zur EU die Chance bietet, auf diese Herausforderungen reagieren zu können.

Gerade dank der kontroversenreichen Bewirtschaftung von Ausländerthemen ist die SVP stark gewachsen. Die Nationalratswahlen im letzten Jahr haben den Trend einer politischen Polarisierung bestätigt. Dem Vertrauen in die politischen Akteure hat das gemäss Ihrer Befragung nicht geschadet – es ist im Gegenteil so hoch wie noch nie.

Polarisierung und Egoismus gefährdet für rund zwei Drittel der Schweizer die Identität des Landes, das sind Höchstwerte. Trotzdem vertraut man darauf, dass die Politiker bei den wichtigen Fragen Lösungen finden. Ein Beispiel ist die AHV-Reform: Es ist eine der grössten politischen Herausforderungen unserer Generation. Im Problembewusstsein der Bevölkerung rangiert die Altersvorsorge auch traditionell weit oben. Sie hat aber massiv an Wichtigkeit verloren. Da frage ich mich dann, ob die Öffentlichkeit das richtig einschätzt.

Ein weiteres bestimmendes Thema ist das Verhältnis zur EU. Da zeigt das Sorgenbarometer erstaunliche Resultate: Das Vertrauen in EU-Akteure hat sich in letzten fünf Jahren verdreifacht – trotz Währungs- und Flüchtlingskrise.

Das hat mich auch überrascht. Vielleicht entspringt das diesem etwas undifferenzierten Grundvertrauen, dass schon alles gut kommt. Ich glaube aber auch, dass der Brexit die Wahrnehmung der EU in der Bevölkerung entspannt hat: Jetzt sind wir nicht mehr die einzigen, die den Alleingang wagen, sondern haben einen Verbündeten. Jetzt gibt es eine Rückbesinnung auf den Nationalstaat, anstelle einer Zentralisierung. Das fördert das Vertrauen in eine Union, die möglicherweise in Zukunft mehr Selbstbestimmung der europäischen Staaten zulässt.

Dieses Grundvertrauen, von dem Sie sprechen: Sind die Schweizer angesichts den grossen Herausforderungen der Welt einfach etwas naiv?

Schaut man sich die letzten 40 Jahre Sorgenbarometer an, stellt man fest, dass sich die Realität stark in den Befragungen spiegelt. Die Bevölkerung reflektiert genau, was in Medien und Politik diskutiert wird. Der wachsende Optimismus in den letzten Jahren ist also keine naive Abschottung von den Problemen der Welt, sondern der Glaube, dass wir hier Lösungen finden. Die Terroranschläge in Europa in den letzten 12 Monaten und die Tatsache, dass die Schweiz verschont worden ist, lässt das Bild einer Insel des Friedens und der Sicherheit entstehen. Sobald sich aber solche Krisensituationen auch in der Schweiz zeigen, wird sich die Problemwahrnehmung sofort verändern.

Trotzdem erstaunt die Gelassenheit der Bevölkerung angesichts dessen, dass der Terror in den Medien während Monaten die Berichterstattung dominierte.

Der Medienkonsum hat sich stark individualisiert. Jeder kann sich über soziale Medien seinen eigenen Nachrichtenstrom erschaffen. Massenmedien schaffen heute keine Massenprobleme mehr. Vor zehn Jahren gab es noch zwei, drei Aufreger, die fast alle beschäftigten. Heute sind es sieben, acht Themen, die grosse Teile der Bevölkerung als Problemfelder sehen. Damit hat sich auch die Problemwahrnehmung individualisiert. Auf dem Land dominiert die Ausländerthematik, in der Agglomeration beschäftigt die Arbeitslosigkeit, in der Stadt steht die EU-Frage im Vordergrund. Das stellt die Politik vor Herausforderungen: Wenn jeder seine eigenen Probleme hat, wird eine gemeinsame Lösung schwierig. (Tages-Anzeiger)