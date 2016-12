«Ich würde das Leben in Mitrovica vorziehen»

Als kleiner Bub war Valon Behrami einst selbst auf der Flucht. Ab Ende der 80er-Jahre wurde es für Albaner in Kosovo immer schwieriger. Behrami war fünf Jahre alt, als sein Vater von der Polizei verprügelt wurde, nach Hause kam und sagte: «Wir müssen gehen.»

In der Schweiz erlebte die Familie des heutigen Fussballstars lange Jahre der Ungewissheit. Dreimal wurde ihr beschieden, sie müsse das Land verlassen. Am Ende durfte sie doch bleiben – dank dem Einsatz eines Tessiner Lokalpolitikers. Sonst hätte Behrami nie für die Schweizer Nationalmannschaft gespielt.

Jetzt schaut sich der inzwischen 31-Jährige ein Bild mit Flüchtlingen in Nordgriechenland an. Verzweifelt versuchen sie, einen reissenden Bach zu überqueren. «Diese Menschen befinden sich im Überlebenskampf», sagt Behrami im Interview mit dem TA. «Ich muss dann jeweils daran denken, dass man auch im Fussball oft von ‹Kampf› spricht. Das kommt einem, wenn man solche Bilder sieht, beschämend vor.» Der Nationalspieler wünscht solchen Flüchtlingen eine Schweiz, die sie mit ­offenen Armen empfängt. «Jeder sollte dazu beitragen, dass die Welt besser wird», findet er. Es reiche nicht, sich in sozialen Medien betroffen zu zeigen.

Und Behrami selbst? Was würde er vorziehen, wenn er zwischen Kosovo und der Schweiz wählen könnte? «Es überrascht Sie vielleicht», sagt er. «Aber ich würde das Leben als gewöhnlicher Valon in Mitrovica vorziehen.» Er habe hier zwar ein sehr schönes Leben und könne sich vieles leisten. Aber der Krieg habe unbeschreibliches Leid über seine Verwandten gebracht. «Am liebsten wäre mir, das alles wäre nie geschehen und wir würden als grosse Familie zusammenleben.»

