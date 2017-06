Vor zwei Wochen wurde der konservative amerikanische Kongressabgeordnete Steve Scalise Ziel eines Gewehr-Attentats. Täter war ein 66-jähriger Trump-Hasser und Berni-Sanders-Anhänger. Scalise wurde von einer Kugel getroffen, überlebte aber, weil sich die für seine Sicherheit verantwortlichen Cops – zwei afroamerikanische Frauen – schützend vor ihn geworfen und den Angreifer erschossen hatten.

Kurz darauf postete der afroamerikanische Soziologieprofessor Johnny Eric Williams den auf Medium.com erschienenen Artikel «Let Them F*cking Die» («Lass sie krepieren») eines anonymen Autors auf Facebook. Der Artikel suggerierte, dass es falsch gewesen sei, das Leben des Abgeordneten Scalise zu retten und führte eine Reihe weiterer Situationen auf, in denen es ebenfalls unangebracht sei, «ihnen» zu helfen. Mit «ihnen» waren die Weissen gemeint. «Wenn du sie ertrinken siehst. Wenn du sie in einem brennenden Gebäude siehst. Wenn sie im Notfallraum verbluten. Wenn der Boden unter ihnen einbricht. Wenn sie im Park sind und die Waffen aufeinander richten: Mach nichts. Lass. Sie. Krepieren. Und lächle still dabei.» Williams, Professor am Trinity College in Hartford, Conn., liess keinen Zweifel daran, dass er die Meinung des Autors teilte.

Diese Posts waren aber nicht bloss die singuläre Entgleisung eines Uni-Dozenten. Sie verweisen auf intellektuelle und moralische Verluderungen im gesamten akademischen Betrieb, auf einen neuen sich ausbreitenden Rassismus, einen schwarzen nun, aber dadurch nicht gescheiteren. Nicht nur in radikalen Zirkeln der black community, auch in progressiven weissen Kulturmilieus geniesst die aberwitzige Idee, die westliche Zivilisation sei ein einziger historischer Amoklauf weisser Männer gegen nicht-weisse Völker, mittlerweile grosse Sympathien. Er habe, schrieb Williams, die Nase voll von der «täglichen Gewalt der so genannten Weissen» gegen Minderheiten und es sei Zeit, «diese inhumanen Arschlöcher zu konfrontieren und die Sache zu beenden». Jeder weisse Professor, der vergleichbare Prosa über schwarze Mitbürger verbreitet hätte, wäre umgehend seines Amtes enthoben worden. Zu Recht. Johnny «Lass sie krepieren» Williams ist weiterhin Inhaber seines Lehrstuhls für Soziologie. (Basler Zeitung)