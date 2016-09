Lebende Köder und Abfalltiere

Nach Tierquälereienthüllungen hat New South Wales als erster australischer Bundesstaat die beliebten Windhundrennen verboten.

Leone Bown ist im Dauerstress. «Putzen, desinfizieren, Klauen schneiden, die Zähne bürsten – das gehört zum Alltag im Rennstall», sagt die Züchterin und Trainerin von Windhunden. In einem Laufgitter bewacht eine ebenso schlanke wie muskulöse Hündin vier Welpen. «Das Mädchen hat mir schon viel Freude gemacht – und Geld», sagt Bown. Eine gute halbe Million Franken habe sie in die Farm südlich von Sydney gesteckt. «Und jetzt das. Alles kaputt. Mein Sport, meine Rente, mein Lebensstil.»

Ab Mitte kommenden Jahres werden im Bundesstaat New South Wales das Züchten und Trainieren von Windhunden sowie die Rennen mit ihnen verboten sein. Das haben Regierung und Parlament beschlossen.

Schreiende Ferkel

Eine Untersuchungskommission war zuvor zum Schluss gekommen, in der Windhundindustrie sei Tierquälerei so verbreitet, dass der Sektor nicht mehr reguliert werden könne. 20 Prozent aller Trainer verwendeten statt einer Attrappe aus Kaninchenfell lebende Ködertiere, um ihre Hunde beim Training auf der Rennstrecke zu Höchstleistungen anzutreiben.

Ein Fernsehsender hatte den Skandal ans Licht gebracht. Mit versteckter Kamera aufgenommene Filme zeigten schreiende Ferkel und Kaninchen, die über die Bahn gezogen werden. Holen die Hunde die Köder ein, zerreissen sie sie bei lebendigem Leib. Ein weiteres Problem ist der chronische Überschuss an Welpen aus einer Zucht, die industrielle Dimensionen hat. Laut der Untersuchung sollen in den letzten 12 Jahren 72 000 Welpen und erwachsene Hunde – sogenannte Abfalltiere – getötet worden sein, weil sie überzählig oder für die Rennbahn zu langsam waren.

Wetten und Glücksspiel gehören für Millionen von Australiern zum Alltag. Kein anderes Land der Welt spielt so gern und so häufig: Über 80 Prozent der Bevölkerung wetten regelmässig bei Hunde- oder Pferderennen, spielen an Automaten oder sitzen am Poker- oder Roulettetisch. Pro Jahr und Kopf pumpen Australier über 1600 Dollar in die Spielindustrie.

Die Windhundindustrie appelliert in einer aggressiven Offensive an Patriotismus und Traditionen. Hunde seien «die Rennpferde des gewöhnlichen Volkes», heisst es in einer Kampagne, Wetten sei ein Vergnügen für die ganze Familie. Zudem pumpe die Hundeindustrie im Bundesstaat New South Wales pro Jahr «335 Millionen Dollar in die Wirtschaft», wie ein Sprecher sagt. Der Entscheid zur Schliessung dieses Wirtschaftszweiges koste bis zu 25 000 direkt und ­indirekt Beschäftigte den Job.

Öffentlichkeit für Verbot

In der konservativen Regierungskoalition von New South Wales herrscht keineswegs eitel Freude über den Entscheid. Obwohl Wahlen erst für 2019 geplant sind, zittern vor allem ländliche Abgeordnete um ihren Posten.

Leone Bown überlegt sich, in einen anderen Bundesstaat zu ziehen. Doch andere Regierungen haben angekündigt, dem Beispiel New South Wales folgen zu wollen. Denn Umfragen zeigen, dass trotz der Rhetorik der Greyhoundindustrie 82 Prozent der Befragten hinter der Stilllegung stehen. Das ist ein schlechtes Omen für die um ein Vielfaches grössere und rentablere Pferderennindustrie. Auch da gibt es immer wieder Berichte über Misshandlungen und Abfalltiere.

(Tages-Anzeiger)