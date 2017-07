Dreihundertfünfundsechzig Tage: Ein Jahr ist eine lange Zeit in unserer schnellen Gegenwart. Für Menschen, die in der Trauerverarbeitung stecken, ist ein Jahr allerdings kurz. Erst ein Weihnachten hat es gegeben ohne das geliebte Kind, erst ein Silvester, Ostern oder Zuckerfest zum Abschluss des Ramadan. Erst einen Geburtstag ohne die Hauptperson, das Geburtstagskind. Ohne Armela, ohne Selçuk, ohne Roberto, ohne Sevda. Ihre Familien werden sich nie daran gewöhnen können, dass sie nicht mehr da sind. Aber sie werden lernen müssen, damit zu leben.

Vor genau einem Jahr packte ein psychisch kranker 18-Jähriger eine Waffe in seinen Rucksack und fuhr zum Münchner Olympia-Einkaufszentrum (OEZ). Er erschoss neun Menschen und am Ende sich selbst. Seine Opfer waren Jugendliche wie er, 14 bis 20 Jahre alt, und eine erwachsene Frau, alle mit Migrationsgeschichte.

Schwieriges, wichtiges Datum

Für die Angehörigen der Opfer ist der erste Jahrestag des Amoklaufs von München ein höchst bedeutsames Datum – und ein höchst schwieriges. «Jahrestage haben es in sich», sagt der Psychotherapeut Simon Finkeldei. Sie sind wie eine Bodenwelle, die einen komplett durchrüttelt. «Sie sind aber auch ein Gradmesser, der zeigt, wie weit jemand schon ist in der Verarbeitung.»

Über die Kinderstiftung Aetas haben Finkeldei und seine Kollegin Tita Kern, eine Psychotraumatologin, einige der Opferfamilien seit dem Juli 20116 begleitet. Die Münchner Stiftung, die sich über Spenden finanziert, hilft Kindern und Jugendlichen, die Traumatisches erlebt haben – schnell, unbürokratisch, kostenlos. 65 junge Menschen, die vom Amoklauf betroffen waren, hat sie im vergangenen Jahr betreut: Geschwister und Freunde der Opfer, auch Augenzeugen oder Kinder, die regelmässig Einrichtungen nahe dem OEZ besuchen, etwa Kindergärten oder Jugendzentren.

«Um den Jahrestag herum fühlen sich viele Betroffene wieder mutlos und verzweifelt, doch das ist normal und gehört dazu»: Psychotherapeut Simon Finkeldei und Psychotraumatologin Tita Kern. Foto: Catherina Hess

15 Mitarbeiter hat die Aetas-Stiftung, alle mit einer Trauma-Fachausbildung. Neben den Kindern haben sie nach dem Amoklauf auch 152 persönliche Bezugspersonen (Eltern und Verwandte) sowie 133 professionelle Bezugspersonen (Erzieher und Lehrer) begleitet. Denn wie es ihnen geht, hat viel damit zu tun, wie die Kinder sich fühlen. «Wir wissen aus vielen Studien, dass die Stabilität der Grossen einen sehr starken Vorhersagewert dafür hat, wie Kinder Dinge verarbeiten», sagt Finkeldei.

«Ein solches Ereignis hat genug Wucht, um Menschen krank zu machen.»Simon Finkeldei, Psychotherapeut

Menschen werden nicht zwangsläufig krank, wenn sie schlimmste Dinge erleben, betont er. «Nicht einmal, wenn ihnen jemand mit einer Waffe auf den Kopf zielt oder sie um ihr Leben rennen müssen. Und trotzdem hat so ein Ereignis genug Wucht, um Menschen krank zu machen.» Um dem vorzubeugen, ist es wichtig, sich Hilfe zu holen. Gefühle wie Angst und Hilflosigkeit seien bei Kindern stärker ausgeprägt, sagt Kern. Sie brauchten jemanden, «der ihnen zeigt, wie man damit umgehen kann».

Laut Kern liegen solche Dinge ausserhalb der normalen Elternkompetenz. «Darum gehen wir einen Schritt vor den Eltern, damit diese einen Schritt vor ihren Kindern gehen können.» In den Wochen vor dem Jahrestag des Amoklaufs war das Bedürfnis nach professionellen Vorausgehern wieder gewachsen. Von den Angehörigen waren die einen besonders traurig und nachdenklich, andere fühlten sich stark belastet und gestresst. Die öffentliche Aufmerksamkeit war wieder gestiegen. Die Presse berichtete, und im ZDF wurde eine Dokumentation gezeigt, in der eine Opferfamilie erzählt, wie sie mit dem Verlust umgeht. Viele andere Betroffene wollten danach darüber sprechen.

«Helfen, den Kopf zur Ruhe zu bringen und dem Herzen Sicherheit zu vermitteln.»Tita Kern, Psychotraumatologin

In den Gesprächen ging es aber auch ganz konkret um die Gestaltung des Jahrestages. Ist es besser, sich zurückzuziehen und den Tag mit eigenen Ritualen im kleinen Kreis zu begehen, oder an öffentlichen Gedenkveranstaltungen teilzunehmen? «Eine Patentlösung gibt es nicht», sagt Tita Kern. «Bei manchen erzeugt die Vorstellung Stress, mittendrin zu sein und viele Menschen um sich zu haben, andere schreckt die Vorstellung ab, abgeschnitten zu sein und nichts mitzubekommen.» Die Begleiter haben mit den Familien überlegt, was die individuell beste Lösung ist.

Im Übrigen geht es vor allem ums «Helfen, den Kopf zur Ruhe zu bringen und dem Herzen Sicherheit zu vermitteln». Dass Kopf und Herz sich um den Jahrestag herum wieder schwerer tun, dass viele Betroffene sich wieder mutlos und verzweifelt fühlen, «das ist normal und gehört dazu», sagt die Psychotraumatologin. Bei manchen Kindern kommen plötzlich die alten Albträume wieder, obwohl es schon viel besser geworden war. Andere werden leicht reizbar. Auf dem Pausenhof erzählen Mitschüler Geschichten von jenem wilden, aufregenden Abend, der für sie selbst nur entsetzlich und traurig war. Ein erwachsener Mann ist plötzlich schweissgebadet, weil er Menschen in der Stadt zur Trambahn rennen sieht, so wie sie damals gerannt sind, vor einem Jahr.

«Wer merkt, es wird nicht besser, der sollte sich Hilfe holen, auch jetzt noch»: Peter Zehentner, Chef des Münchner Kriseninterventionsteam (KIT). Foto: Catherina Hess

Oft denken die Betroffenen dann, dass alles, was sie sich über das Jahr hinweg an Stabilität erarbeitet haben, vergeblich gewesen ist, dass sie keinen einzigen Schritt nach vorne gemacht haben. «Das mag sich gerade so anfühlen, aber es ist nicht so», sagt Kern. «Dass es gerade schwieriger ist, gehört dazu.»

Auch das Denkmal, in dessen Gestaltung die Familien miteinbezogen wurden, wurde immer wieder thematisiert. «Es ist für die Betroffenen immens wichtig, dass sich die Stadt zu den Verlusten verhält», sagt Finkeldei. Doch was dieser Ort für sie konkret bedeutet, ist ebenso wie der Umgang mit dem Jahrestag höchst unterschiedlich.

«Für die einen war das Olympia-Einkaufszentrum nach dem Amoklauf ein Ort der Verbundenheit, mit dem Verstorbenen und mit anderen Trauernden», sagt Peter Zehentner, der das Münchner Kriseninterventionsteam leitet, dessen 60 Mitarbeiter in der Woche nach dem Amoklauf rund um die Uhr im Einsatz waren. «Für andere ist es nur ein Ort des Grauens, und wieder andere sind ambivalent», berichtet Zehentner.

Eigentlich hasse er den Ort, sagt Arbnor Segashi, 22, der Bruder der mit 14 Jahren getöteten Armela Segashi, in dem ZDF-Film «Im Schatten des Verbrechens». Aber es ist eben auch der letzte Ort, an dem seine Schwester war. Er geht am liebsten nachts hin, um ungestört zu trauern.

«Wenn jemand weiterhin Schüsse hört, ist das eine normale Reaktion auf ein unnormales Ereignis.»Peter Zehentner, KIT-Leiter

Das Kriseninterventionsteam (KIT) wurde vor knapp 20 Jahren gegründet. Dahinter steckte die Idee, dass nach traumatischen Ereignissen auch die Seele Erste Hilfe braucht. Nach dem Amoklauf vor einem Jahr überbrachte das KIT den Familien die Todesnachrichten und briefte 50 Schulpsychologen, damit diese am folgenden Montag an den richtigen Schulen die richtigen Informationen übermitteln konnten.

Auch heute melden sich noch immer Augen- oder Ohrenzeugen beim KIT. Oft hilft es ihnen schon zu hören, dass es nicht nur ihnen so geht, dass sie nicht verrückt sind, wenn sie immer wieder Schüsse hören, dass das eine «normale Reaktion auf ein unnormales Ereignis» ist, wie Zehentner immer wieder betont.

Leider melden sich Betroffene häufig erst spät. Zum Beispiel, weil sie sich schämen und denken, es müsste ihnen längst wieder gut gehen. Doch ein Trauma kann chronisch werden und zu einer posttraumatischen Belastungsstörung führen. Oder einen Menschen völlig aus der Bahn werfen. Zehentner weiss von einer Ohrenzeugin, deren Haus an jenem Abend von der Polizei gestürmt wurde. Die Ereignisse belasteten die Frau so stark, dass sie in der Folge erst ihren Job und dann ihre Wohnung verlor. «Wer merkt, es wird nicht besser, der sollte sich Hilfe holen, auch jetzt noch.»

Ein Jahr ist keine allzu lange Zeit, wenn man trauert. Die Wunden heilen nur sehr langsam. (Süddeutsche Zeitung)