Zeigt her eure Cellulite

Viele populäre Bewegungen starten im Kern mit etwas Sinnvollem. Das war auch so beim Feminismus, wo die Ursprungsidee die Gleichheit war. Das Problem am Aktivismus ist, dass er häufig von einigen Radikalen gekidnappt wird, die ihn vom Grundgedanken völlig abweichend ausleben. Bewegungen entwickeln sich dann ins Absurde: Der Feminismus mutierte zur Männer-hassenden-«Ich will alles haben»-Religion.

Nun liegt eine neue Bewegung im Trend: Body Positivity. Motto: Egal wie dick, adipös, ungesund – jeder Körper ist schön, jeder Körper gehört gefeiert. Anfangs gestartet als Protest gegen Models, die aussahen, als stöckelte nur mehr ihr Skelett über den Catwalk, und gegen den Schönheitswahn im Generellen, driftet auch diese Strömung ins Lächerliche: «Wir möchten fette Körper sehen, alle Arten von Körper, auf dem Cover von Mainstream-Medien», erklärt eine Aktivistin.

Vorreiterin ist etwa die Schauspielerin Lena Dunham. Sie ist so stolz auf ihre körperlichen Makel, dass sie es kaum erträgt, wenn diese nicht gesehen werden: Als sie auf einem Cover abgebildet war, beanstandete sie (fälschlicherweise), da sei mit Retusche nachgeholfen worden. Später beehrte sie ein anderes Titelbild und erntete für ihre Orangenhaut-Offenbarung den ersehnten Beifall. Cellulite zeigen heisst Selbstbewusstsein, so die Botschaft, ist «Female Empowerment», Frauenemanzipation. Sich zu Schamgefühl herabzulassen ist bei Feministinnen gewiss nicht Teil ihrer Selbstliebe – es hiesse ja, ein Defizit zuzugeben.

Grundsätzlich ist es etwas Gutes, seinem Körper mit vorbehaltloser Akzeptanz zu begegnen und zu sagen: Ich bin damit zufrieden. Ich lass mir nichts vorschreiben. Wer übergewichtig ist, Cellulite hat, soll sich nicht dafür schämen. Das meine ich so. Und wenn man daran nichts ändern will, auch gut. Jedem das seine. Auch sind Widersprüche innerhalb des modernen Feminismus keine Überraschung: Die Zurschaustellung seines Körpers ist natürlich nur dann hip, wenn man den Körpertyp besitzt, der nicht ins gängige Schönheitsbild passt. Wer mit schlanken Beinen und flachem Bauch posiert, gilt freilich als Opfer des Schönheitswahns, als Opfer der vorherrschenden Männerwelt und hat seine Selbstbestimmung irgendwo zwischen «Glamour» lesen und Ananasdiät eingebüsst.

Wenn wir aber an einen Punkt gelangen, wo Menschen, die eine auffallende Ähnlichkeit zu Nilpferden besitzen, eingeredet wird, dass sie ihre absackenden Fleischschichten kritiklos lieben und nichts daran ändern sollten, dann verliert der Aktionismus seine gesunde Balance. Übergewicht schönzureden und vor allem, in der Öffentlichkeit prominent zu bewerben, ermutigt zu einem ungesunden Lifestyle: Fette Körper sind langfristig nicht gesund. Übergewicht und Adipositas sind Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-Krankheiten, Diabetes und Krebs.

Die Body-Positivity-Bewegung hatte in ihrem Ursprung gewiss einen noblen Zweck. Dass sie sich heute hauptsächlich damit beschäftigt, wie das Äussere auf andere zu wirken hat, oder wen die Massenmedien aufs Cover hieven, offenbart, dass das Selbstwertgefühl ihrer Anhängerinnen eben doch von der Bestätigung anderer abhängt. Empowerment benötigt nur, wem seine Stärken bewusst gemacht werden müssen, wessen Selbstvertrauen ein Helferlein braucht. Anstatt sich der feierlichen Inszenierung ihrer intimen Makel hinzugeben, sollten die Damen vielleicht die Einsicht zulassen, dass einem nie alle attraktiv finden. (Basler Zeitung)