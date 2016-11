Das Auge kifft mit

In den letzten Wochen vor Weihnachten gilt es auch in der Mode, die anspruchsvolle Kundschaft mit ebensolchen Geschenkideen zu versorgen. Tatsächlich lieferte letzte Woche das viel gelobte französische Label Vetements mit dem neusten Schmuckstück des Hauses einen interessanten Beitrag: ein Marihuana-Mahlwerk, an einer schlichten Halskette befestigt. Das Teil ist in Gold und Silber erhältlich, die Mahlzähne im Inneren sind in beiden Ausführungen aus Diamanten, und auf dem ­Deckel, in schicken Grossbuchstaben eingraviert, steht unübersehbar: «Vetements». Kostenpunkt: 760 Franken.

Es erstaunt nicht, dass gerade dieses Label eine profane Kiff-Hilfe als Luxusobjekt verkauft: Immerhin hat das Designteam von Vetements, eine Crew mit der rauen Ausstrahlung einer Untergrund-Clique, in der Vergangenheit schon so schlichte Klassiker wie Jeans, Hoodies oder Trenchcoats hübsch zeitgeistig veredelt – und überteuert verkauft. Interessant am Marihuana-Mahler ist aber, dass andere Designer diese Saison an der gleichen Idee tüftelten.

Zum Beispiel Alexander Wang: Der New Yorker wählte das Hanfblatt gleich als zentrales Motiv seiner aktuellen Herbstkollektion. Zu sehen ist es auf zarten Spitzenkleidern, Wollmänteln und Taschen.

Blatt mit Imageproblem

Das Motiv des Hanfblatts galt ja in letzter Zeit gelinde gesagt nicht als besonders chic und taugte nicht mal mehr als Symbol für Rebellion. Es erinnerte vielmehr an Souvenirshops in Amsterdam, Gelaber, Dreadlocks und ranzige Bettwäsche. Aber gerade dieser Trash-Faktor, in Kombination mit dem modischen Comeback der Neunzigerjahre, machte es für die Streetwear- und Luxusmodebranche wieder interessant. Beide spielen immer wieder aufmüpfig mit Vulgarität und orientieren sich gern an den Stars mit den meisten Followern: an Popstar Rihanna etwa, die sich von ihren Stylisten regelmässig und selbstverständlich mit Hanfblatt verzierte Kleidungsstücke in ihre Luxusgarderobe einsortieren lässt.

Alexander Wangs Hanfblatt ist derweil überraschend un-trashig. Wohl weil es durchwegs in Schwarzweiss gezeigt und damit auf das Wesentliche reduziert wird: eine schlichte, hübsche Form ohne Vergangenheit.

(Tages-Anzeiger)