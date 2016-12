Bitte keine Quoten-Schauspieler

«Um sich für eine Award-Nomination zu qualifizieren, müssen Filmemacher ihre Bemühungen nachweisen können, die ­Repräsentation von untervertretenen Gruppen zu vergrössern.» Die Bafta, das britische Äquivalent zu den Oscars, führte vergangene Woche neue Richtlinien ein zur Förderung von Frauen und Minderheiten im Film. Der Diversitätsgedanke, der sich auf Bildschirmpräsenz sowie die Möglichkeiten hinter der Kamera bezieht und ab 2019 für die Kategorien «Bester Film» und «Bestes Debüt» gilt, zielt zwar in die richtige Richtung. Künstliche Regulierungen aber sind falsch und könnten sich verheerend auf die Branche auswirken.

Als Absolventin einer Schauspielschule in Los Angeles bin ich einigen der besagten Herausforderungen begegnet; für Frauen oder ethnische ­Minoritäten gibt es weniger gute Rollen. Und ist man dann endlich zum Vorsprechen geladen als «weis­se, schlanke, langhaarige Frau Mitte ­zwanzig», trifft man dort auf 50 weisse, schlanke, langhaarige Frauen Mitte zwanzig – nur sind sie alle schlanker, attraktiver und ihre Filmografie länger. Frust pur. Aber: Eine Tür weiter warten 50 weisse Männer auf ihre Chance und ihr Weg gestaltet sich nicht weniger steinig, nur weil es für sie mehr Angebote gibt.

Die neuen Bestimmungen werden vermutlich vermehrt Anreize schaffen, Streifen wie «Suffragette» (2015) zu produzieren, ein Drama über das Frauenwahlrecht und ausgestattet mit der geballten Ladung Frauenpower (Hauptdarstellerin, Regisseurin, Drehbuchautorin). Auch dürften sich die künftigen Gewinnchancen solcher politisch korrekten Filme unzweifelhaft erhöhen – bei den diesjährigen Bafta-Awards reichte es nicht mal für eine Nomination. Ob die Förderung ein Erfolg wird, sei deshalb dahingestellt; junge Produzenten haben vielleicht nicht die Möglichkeiten, nach unterrepräsentierten Talenten Ausschau zu ­halten. Historienfilme würden völlig aus dem Anspruchsraster fallen. Die Qualität wird leiden, wenn Schauspieler oder Regisseure nicht mehr um ihrer Verdienste willen den Job bekommen, sondern weil sie einer bestimmten Gruppe ­angehören. Und wenn eine Auszeichnung nicht mehr alleine auf der besten Leistung basiert, ­welchen Wert besitzt sie dann?

Das Bewusstsein für Diskriminierung ist in der Branche angekommen, es gibt zahlreiche freiwillige Bestrebungen diesbezüglich. In Zukunft wird die Nachfrage nach genannten Gruppen von alleine weiter steigen, auch weil man das Potenzial gerade von Frauenrollen lange unterschätzt hat. In der Zwischenzeit kann man als «übersehener» Filmschaffender entweder künstliche Förderung in Anspruch nehmen oder aber seine eigenen Gelegenheiten kreieren – Drehbücher schreiben, Produktionsfirmen gründen, wie es Reese Witherspoon tat, nachdem sie sich in den dargebotenen Skripts nicht mehr repräsentiert fand.

Dass Herkunft, Geschlecht oder Sexualität nicht immer eine Rolle spielen und Erfolg auch ohne Regelwerk stattfindet, zeigen eindrücklich Dwayne Johnson, bestbezahlter Schauspieler der Welt (Mutter aus Samoa, Vater Afroamerikaner), Oprah, vermögendste Talkshowproduzentin, und Jim Parsons aus «The Big Bang Theory». Der zu seiner Homosexualität stehende Award-Gewinner ist der bestverdienende Seriendarsteller.

Filmfans machen sich derweil lustig über die neuen Regeln: «E.T.» sei doch ein gelungenes ­Beispiel für Minderheitenförderung. Mit der Diversität hapere es zwar, immerhin sei die ­zentrale Rolle mit einem Flüchtling besetzt. (Basler Zeitung)